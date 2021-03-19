5 капризных комнатных растений, приобретение которых как деньги на ветер

Комнатные растения есть почти в каждом доме. Они создают атмосферу уюта и позволяют легче дышать. Однако есть растения, которые чаще всего погибают в в квартирах после того, как были куплены в магазине цветов. О них и расскажет материал.
1. Горшечные мини-розы
Экстаз покупателя в супермаркете, дома - медленная смерть растения. / Фото: klumba.guru
В любом супермаркете цветочный сектор пестрит компактными кустиками с россыпью жёлтых, белых, розовых, красных мини-розочек. Их охотно покупают в подарок из-за эффектного вида и демократичной цены. Вот только радость получателя такого букета в горшке, как правило, быстротечна. Как только цветоносы завершают свой жизненный цикл, кустик, как ни ухаживай за ним, обречён на медленную гибель. Ни подкормки, ни пересадка, ни идеально подобранное освещение - ничто не в состоянии сделать из мини-розы многолетнее горшечное растение.
2. Фиалки
Гибнут от вашего плохого настроения. Не шутка. / Фото: flowertimes.ru
Не самые модные в последние пару десятков лет, но вновь набирающие популярность из-за использования в интерьерах стиля прованс (и не только) горшечные растения. Только сто́ит ли связываться с фиалками тем, кто не готов стать полупрофессиональным садоводом? История в тему. У бабушки автора данного материала окна дома в частном секторе были заставлены горшками с фиалками всех цветов и сортов. Они росли как на дрожжах, и весьма часто раздавался звонок в дверь: незнакомые люди, проходившие мимо и увидевшие фиалочный сад, просили продать хотя бы листочек.
Бабушка охотно делилась, однако предупреждала, что в другом доме и среди других людей полное жизни растение легко зачахнет в течение месяца. И дело не только в правильном/неправильном уходе. Есть растения крайне капризные, чутко реагирующие даже на незначительные изменения температуры, влажности, освещения, а также на незаметные человеку энергетические волны. Фиалка в топе таких вредин, пожалуй, претендует на первое место.
3. Фикус Бенджамина
Очень капризное растение. / Фото: megaogorod.com
Фикус Бенжамина известен своей привередливостью. Он сбрасывает листья, если его перенести в новое место. А именно это происходит, когда вы купили растение в магазине и привезли его домой. Также он очень чувствителен к сквознякам. А знакомые с ЗОЖ люди проветривают комнату регулярно. Получается что-то вроде патовой ситуации - сама покупка - стресс для растения, будущие проветривания помещения - стресс для растения. То есть мы можем говорить о процентном соотношении 50/50 в плане выживания купленного фикуса.
4. Финиковая пальма
Финик не терпит центральное отопление. / Фото: grounde.ru
Продавцы магазинов растений называют финиковую пальму королевой смертности. Она категорически не переносит сухой воздух. А квартиры в зимний период активно отапливаются батареями. Иными словами, вы должны денно и нощно обеспечивать увлажнение листвы и почву финиковой пальме все 6 месяцев отопления в году. Мало кто может себе это позволить, если только у него нет специально нанятого для этих целей слуги. Кроме того, финиковая пальма, как и фикус Бенджамина, ненавидят переезжать на новое место, то есть снова покупка - это стресс. Говорят, что выживают 40 процентов купленных финиковых пальм. Консультанты утверждают, что многие переехавшие финиковые пальмы могут высушить все листья за 2-3 недели. А затем последует процесс реабилитации с целью получить новые побеги длиною в годы. Сомнительное удовольствие.
5. Орхидеи
Орхидеи в магазине. / Фото: xcom-hobby.ru
Орхидеи выглядят в магазине просто потрясающе. Летом супермаркеты завалены голландскими орхидеями по низкой цене, так как в Нидерландах время урожая этих красавиц. Но после покупки начинается чехарда проблем. Орхидеи убивают свои корни если: много полили, мало полили, удобрений оказалось на одну сотую миллиграмма больше в растворе, чем её величеству нравится. Это очень капризное растение. Когда начинаешь процесс реабилитации, то тратишь кучу денег на удобрения и грунты, много внимания за отращиванием новых корней, а растение все равно может погибнуть. Поддерживать в помещении температуру примерно 25 градусов круглый год - нереальная задача для активного работающего человека. Так что несколько раз подумайте, прежде чем приобретать орхидею.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии