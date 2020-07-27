Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Озеро Инле очень многогранно дома на воде, красивые пейзажи на фоне гор, древние пагоды, ремесленники и аутентичные рыбаки.







Помимо этого, Инта прямо на водной глади выращивают овощи: помидоры, огурцы, капусту, горох, фасоль и зелень.



Издалека огороды можно опознать по «лесу» бамбуковые шестов удерживающих грядки на месте:











Озерные огороды – это фактически плоты, сделанные из корней и травы, поверх которых насыпан небольшой плодородный слой, удобренный донным илом. Фактически это гидропоника:











Уход за посевами происходит с лодок:



















Дом зажиточной семьи:







Площади посевов большие, а урожайность еще больше. Овощи с озера Инле ежедневно и на протяжении всего года вывозят целыми грузовиками, и их можно купить на всей территории страны:











Каждый клочок суши также используется для земледелия:







Посадка риса:















Сначала по полю раскидывают вязанки с ростками риса, после чего девушки выстраиваются в ряд и продвигаясь от одного конца поля к другому очень быстро его засеивают:











Заброску рассады осуществляет специально обученный человек:























Заметил интересное разделение труда, если по посадке риса задействованы в основном женщины, то уборкой заняты только мужчины















В завершение дня, еще успели посетить местное табачное производство, где милые девушки крутят ароматные сигары с анисом:















И семью «длинношеих» (женщины из племени Падаунг), которые работают в сувенирном магазине:







Женщины и девушки племени носят яркие платья и несколько десятков колец вокруг шеи, которые носят всю жизнь, начиная с шести-семи лет:















Трафик:







Человек в окошке:







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