Озеро Инле очень многогранно дома на воде, красивые пейзажи на фоне гор, древние пагоды, ремесленники и аутентичные рыбаки.
Помимо этого, Инта прямо на водной глади выращивают овощи: помидоры, огурцы, капусту, горох, фасоль и зелень.
Издалека огороды можно опознать по «лесу» бамбуковые шестов удерживающих грядки на месте:
Озерные огороды – это фактически плоты, сделанные из корней и травы, поверх которых насыпан небольшой плодородный слой, удобренный донным илом. Фактически это гидропоника:
Уход за посевами происходит с лодок:
Дом зажиточной семьи:
Площади посевов большие, а урожайность еще больше. Овощи с озера Инле ежедневно и на протяжении всего года вывозят целыми грузовиками, и их можно купить на всей территории страны:
Каждый клочок суши также используется для земледелия:
Посадка риса:
Сначала по полю раскидывают вязанки с ростками риса, после чего девушки выстраиваются в ряд и продвигаясь от одного конца поля к другому очень быстро его засеивают:
Заброску рассады осуществляет специально обученный человек:
Заметил интересное разделение труда, если по посадке риса задействованы в основном женщины, то уборкой заняты только мужчины
В завершение дня, еще успели посетить местное табачное производство, где милые девушки крутят ароматные сигары с анисом:
И семью «длинношеих» (женщины из племени Падаунг), которые работают в сувенирном магазине:
Женщины и девушки племени носят яркие платья и несколько десятков колец вокруг шеи, которые носят всю жизнь, начиная с шести-семи лет:
Трафик:
Человек в окошке:
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Как в Мьянме выращивают овощи на озерах
Озеро Инле очень многогранно дома на воде, красивые пейзажи на фоне гор, древние пагоды, ремесленники и аутентичные рыбаки.
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