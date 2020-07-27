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Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Озеро Инле очень многогранно дома на воде, красивые пейзажи на фоне гор, древние пагоды, ремесленники и аутентичные рыбаки.

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Помимо этого, Инта прямо на водной глади выращивают овощи: помидоры, огурцы, капусту, горох, фасоль и зелень.

Издалека огороды можно опознать по «лесу» бамбуковые шестов удерживающих грядки на месте:

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Озерные огороды – это фактически плоты, сделанные из корней и травы, поверх которых насыпан небольшой плодородный слой, удобренный донным илом. Фактически это гидропоника:

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Уход за посевами происходит с лодок:

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Дом зажиточной семьи:

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Площади посевов большие, а урожайность еще больше. Овощи с озера Инле ежедневно и на протяжении всего года вывозят целыми грузовиками, и их можно купить на всей территории страны:

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Каждый клочок суши также используется для земледелия:

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Посадка риса:

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Сначала по полю раскидывают вязанки с ростками риса, после чего девушки выстраиваются в ряд и продвигаясь от одного конца поля к другому очень быстро его засеивают:

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Заброску рассады осуществляет специально обученный человек:

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Заметил интересное разделение труда, если по посадке риса задействованы в основном женщины, то уборкой заняты только мужчины

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

В завершение дня, еще успели посетить местное табачное производство, где милые девушки крутят ароматные сигары с анисом:

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

И семью «длинношеих» (женщины из племени Падаунг), которые работают в сувенирном магазине:

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Женщины и девушки племени носят яркие платья и несколько десятков колец вокруг шеи, которые носят всю жизнь, начиная с шести-семи лет:

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Трафик:

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

Человек в окошке:

Как в Мьянме выращивают овощи на озерах

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