С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    просто попы ортодоксальной греческой церкви спиздили образ волхвов как и название ПРАВОСЛАВНЫЙПочему католическ...
  • Wlad Wlad
    Кстати, ЖЕНЩИНА - это БЕРЕМЕННАЯ САМКА. Все остальное - это МУЖИКИ С ВАГИНАМИ, которые НЕНАВИДЯТ СЕБЯ за то, что РОДИ...Зачем пчелам нужн...
  • Wlad Wlad
    Интересный момент - на весь улей ВСЕГО ОДНА САМКА. А в человеческом социуме ИМЕННО САМКИ являются ПАРАЗИТКАМИ, живущи...Зачем пчелам нужн...

Нищий раб, который обогатил Европу или История ванили



 
Нищий раб, который обогатил Европу или История ванили

В современном мире ваниль по-прежнему остаётся одной из самых дорогостоящих специй, но она доступна практически всем. Были же времена, когда эта пряность была чрезвычайной редкостью и стоила баснословно дорого. Родина этих волшебных стручков не справлялась с возрастающим спросом, цена росла в геометрической прогрессии. Специя была, в прямом смысле этого слова, королевской. Она и сейчас весьма популярна. Столь необычный, пряный, изысканный аромат, без которого невозможно представить любую выпечку, стал общедоступным благодаря нищему мальчику-рабу по имени Эдмон Альбиус.

Немного истории


 
Ваниль - это многолетняя лиана.

Ваниль - это многолетняя лиана.

 

В это сложно поверить, но на самом деле ваниль — это многолетняя лиана. Именно её плоды так широко используются как изысканная пряностьz Испанцы привезли эту специю из Мексики.

Впервые ваниль отведал Христофор Колумб в 1502 году на территории современного Никарагуа. Местный правитель угостил испанца шоколадным напитком, щедро сдобренным этой пряностью. Это считалось оказанием больших почестей. Этот жест стоил ацтекам весьма дорого. Испанцы потребовали уплаты ванильной дани. Это вкусовое новшество произвело настоящий фурор в Европе! Ваниль приобрела королевский статус и звание «божественного нектара».
Вскоре она распространилась по всему миру.

 
Ваниль - воистину королевская пряность.

Ваниль - воистину королевская пряность.

 

Пряность королей


Привезённая испанскими конкистадорами ваниль стоила невероятно дорого. Позволить себе её могли лишь особы королевских кровей.

В России, при дворе Елизаветы Петровны, придворный фармацевт придумал добавлять ваниль в выпечку. Царица, как известно, отличалась тягой к пышным празднествам. Растраты казны не особо её волновали. Большинство же людей и сейчас согласятся, что запах ванили — это запах детства, дома и настоящего праздника. Вот и Елизавета Петровна сполна оценила экзотическую пряность.

Сама Анна Австрийская любила пить горячий шоколад с ванилью. Несравненная Маркиза де Помпадур даже добавляла её в свой суп. Придворный лекарь короля Испании Филиппа II называл ваниль волшебным средством. Он считал, что она исцеляет метеоризм, желудочные боли и даже может спасти от укуса ядовитой змеи. Огромную популярность имела теория о том, что ваниль избавляет от импотенции.

 
Специя приобрела невероятную популярность и Мексика перестала справляться с огромным спросом.

Специя приобрела невероятную популярность и Мексика перестала справляться с огромным спросом.

 

Специя пользовалась бешеным спросом. За тонну ценной пряности платили тонну серебра. Продажи росли, прибыль и спрос тоже. Много раз пробовали высаживать саженцы этого растения в ботанических садах Парижа, Лондона, Ост-Индии. Сама лиана приживалась, но вот её цветы без опыления не превращались в те самые волшебные стручки.

Дело в том, что цветы ванили могли опылять лишь пчёлы подвида Melibona. Эти насекомые водились только на территории Мексики. Долгое время эта страна оставалась абсолютным монополистом на рынке ванили. Сколько селекционеры не пытались оплодотворить цветы ванили вручную, ничего не получалось. Никто не мог разобраться, где же там пестик, а где тычинка, и как в конце концов, пчёлы это делают.

 
Никто не мог разобраться, почему не удаётся опылить цветы ванили.

Никто не мог разобраться, почему не удаётся опылить цветы ванили.

 

«Женитьба» ванили


Всё неожиданно изменилось в 1841 году. Монополия мексиканцев была прервана одним мальчиком-рабом Эдмоном Альбиусом. Он родился и вырос на острове Реюньон, что в Индийском океане к востоку от Мадагаскара. Мальчика купил известный ботаник Ферреол Белльер-Бомонт. Однажды учёный прогуливался со своим мальчиком-слугой по своему саду. Эдмону было тогда двенадцать лет, Бомонт часто беседовал с мальчиком и рассказывал ему о растениях.

 
Эдмон Альбиус.

Эдмон Альбиус.

 

Учёный объяснял Эдмону понятие оплодотворения ванили на примере арбуза. Маленький слуга был умён и всё запоминал. Рассматривая цветы ванили он обратил внимание на некую перегородку, ростеллум. Эдмон подумал, что скорее всего именно она и мешает оплодотворению цветка. Произведя несложные манипуляции руками, мальчик самоопылил ваниль. Некоторое время спустя поражённый хозяин-ботаник заметил на лиане заветный стручок. Метод, который изобрёл юный раб, получил название Mariage de la vanille, что в переводе с французского языка значит - «женитьба ванили».

 

 
Памятник человеку, который вошёл в историю.

Памятник человеку, который вошёл в историю.

 

Революция на рынке ванили и несправедливость


Нищий мальчик совершил то, что не удавалось именитым учёным с профессорскими степенями. Столь простой способ опыления ванили стал стандартной практикой. Изощрённая мануальная техника Альбиуса используется и сейчас, продолжая приносить огромные прибыли. Если бы мир был идеален и справедлив, то Эдмон стал бы невероятно богатым человеком. Подросток должен был заслужить почёт, уважение и конечно же, богатство. Этого не случилось. Человек, изменивший историю, умер свободным, но в нищете и бесславии там же где и родился.

 
Сейчас производство стало возможным не только в Мексике, благодаря технике мистера Альбиуса.

Сейчас производство стало возможным не только в Мексике, благодаря технике мистера Альбиуса.

 

 
К сожалению, богатым и знаменитым Эдмон Альбиус не стал.

К сожалению, богатым и знаменитым Эдмон Альбиус не стал.

 

Благодаря мистеру Альбиусу производство ванили стало возможным не только в Мексике. Кроме того, оно стало коммерчески жизнеспособным. Запах ванили знаком каждому. Главным мировым экспортёром этой изысканной пряности сегодня является Республика Мадагаскар.

 
Ванильный остров Мадагаскар.

Ванильный остров Мадагаскар.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Нищий раб, который обогатил Европу или История ванили

И не забудьте:
Нищий раб, который обогатил Европу или История ванилиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Ленивая дача. Что делать, чтобы ничего не делать

Читать
Секреты выращивания отменных огурцов
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Секреты выращивания отменных огурцов

8 идей для использования балкона
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

8 идей для использования балкона

Дюжина штуковин, о предназначении которых люди не догадывались, но знаток всё объяснили
Материал, выбранный редакторами МиртесенСмейся до слёз

Дюжина штуковин, о предназначении которых люди не догадывались, но знаток всё объяснили

В преддверии нового сезона: 25 ярких идей для вашего красивого сада
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

В преддверии нового сезона: 25 ярких идей для вашего красивого сада

11. Полная инструкция по постройке из сэндвича. Вклейка шпилек для крепления каркаса к бетону.
Материал, выбранный редакторами Миртесенproavto21

11. Полная инструкция по постройке из сэндвича. Вклейка шпилек для крепления каркаса к бетону.

Как делать отверстия под колонны в бетоне, мы рассмотрели в предыдущей части.Вклеим шпильки. Для этого воспользуемся жидким анкером. В пр...
Как украсить пасхальный кулич: 2 необычных способа
Материал, выбранный редакторами МиртесенСо вкусом

Как украсить пасхальный кулич: 2 необычных способа

Нищий раб, который обогатил Европу или История ванили
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Нищий раб, который обогатил Европу или История ванили

Как вырастить крепкую рассаду огурцов в домашних условиях
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаше СМИ

Как вырастить крепкую рассаду огурцов в домашних условиях

Adidas показал кроссовки из «‎грибной кожи»
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал RTVI

Adidas показал кроссовки из «‎грибной кожи»

Как правильно подкармливать растения
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ мир цветов

Как правильно подкармливать растения

Пасхальные куличи — 7 самых вкусных рецептов куличей на Пасху 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Пасхальные куличи — 7 самых вкусных рецептов куличей на Пасху 2021

Пасха, крашеные яйца, кагор, кролики… все это символизирует только одно, что скоро православный праздник. А значит с радостью и трепетом ...
Самоделка для дома и дачи из металлолома, которая радует семью почти круглый год
Материал, выбранный редакторами МиртесенСам себе мастер

Самоделка для дома и дачи из металлолома, которая радует семью почти круглый год

Дизайн дачного дома: 15 фото
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолезные советы и секреты на все случаи жизни

Дизайн дачного дома: 15 фото

Как сделать настенный держатель для мобильного телефона
Материал, выбранный редакторами МиртесенСделай своими руками на МирТесен

Как сделать настенный держатель для мобильного телефона

Расписание ряда электричек Большого кольца МЖД изменится из-за ремонтных работ с 18 апреля по 1 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнформационный Центр Правительства Москвы

Расписание ряда электричек Большого кольца МЖД изменится из-за ремонтных работ с 18 апреля по 1 мая

Дом-работа-дом.
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Дом-работа-дом.

2
У жителя Моршанска изъяли более килограмма наркотиков
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Тамбова like 68

У жителя Моршанска изъяли более килограмма наркотиков

Моршанские полицейские изъяли у местного жителя более килограмма наркотических веществ. Подозреваемый в культивировании и хранении наркос...
Кто победит? Сушилка или стиральная машинка с такой же функцией.
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

Кто победит? Сушилка или стиральная машинка с такой же функцией.

18 примеров современной мебели и предметов декора из бочек
Материал, выбранный редакторами МиртесенДекоративное королевство

18 примеров современной мебели и предметов декора из бочек

Обеззараживание семян
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Обеззараживание семян

Свежие Анекдоты из Питера за 15.04.2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенАнекдоты и Шутки из Питера

Свежие Анекдоты из Питера за 15.04.2021

Шестиглазый песочный паук: Может кушать 1 раз в полгода, а токсин растворяет жертву за минуту
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ Объективе - Актуальные новости

Шестиглазый песочный паук: Может кушать 1 раз в полгода, а токсин растворяет жертву за минуту

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ БОРЬЩА ЗА 5 МИНУТ
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ БОРЬЩА ЗА 5 МИНУТ

1
Перекись водорода для орхидей: как применять для подкормки, правила полива растения
Материал, выбранный редакторами МиртесенЦветочки

Перекись водорода для орхидей: как применять для подкормки, правила полива растения

Абрикосы и малина
Материал, выбранный редакторами МиртесенДомоводство

Абрикосы и малина

Необычные способы выращивания рассады
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаша дача

Необычные способы выращивания рассады

Креативные штучки: альтернативный дизайн стандартного магнитного держателя для ножей. Мастер-класс
Материал, выбранный редакторами МиртесенСам себе мастер

Креативные штучки: альтернативный дизайн стандартного магнитного держателя для ножей. Мастер-класс

27 неприхотливых цветов для начинающих садоводов
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолезные советы и секреты на все случаи жизни

27 неприхотливых цветов для начинающих садоводов

Этим лайфхакам уже сотня лет, но они по-прежнему гениальны
Материал, выбранный редакторами МиртесенDon't Panic Magazine

Этим лайфхакам уже сотня лет, но они по-прежнему гениальны

Моя прекрасная дача №8, апрель 2020
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИКСЕР

Моя прекрасная дача №8, апрель 2020

Британцы пожаловались на дефицит садовых гномов
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Британцы пожаловались на дефицит садовых гномов

Теплицы-термосы: за и против
Материал, выбранный редакторами МиртесенДачно-огородные радости

Теплицы-термосы: за и против

Россиянам объяснили причины изъятия заброшенных дач
Материал, выбранный редакторами МиртесенУтро.ru

Россиянам объяснили причины изъятия заброшенных дач

Сервировка стола в сезонных цветах Pantone 2021: советы и хитрости от дизайнера
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Сервировка стола в сезонных цветах Pantone 2021: советы и хитрости от дизайнера

Информация о возможных способах предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Информация о возможных способах предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

7 растений, которые не причинят вреда животным и малышам
Материал, выбранный редакторами МиртесенHEROINE — интернет-журнал для девушек

7 растений, которые не причинят вреда животным и малышам

Как защитить ваши растения от улиток
Материал, выбранный редакторами МиртесенОгород, сад, балкон

Как защитить ваши растения от улиток

Несколько хитрых лайфхаков, которые сделают вашу жизнь проще
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолезные советы

Несколько хитрых лайфхаков, которые сделают вашу жизнь проще

Красивая идея для украшения дачного участка
Материал, выбранный редакторами МиртесенОгород, сад, балкон

Красивая идея для украшения дачного участка

Делаем голубцы по-турецки: по виду как фрикадельки
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Делаем голубцы по-турецки: по виду как фрикадельки

Житель Сарапула предоставил подложные документы для оформления земельного участка
Материал, выбранный редакторами Миртесенudm-info

Житель Сарапула предоставил подложные документы для оформления земельного участка

Лёгкое вязание в необычной технике
Материал, выбранный редакторами МиртесенСделай сам

Лёгкое вязание в необычной технике

Советы для небывалого урожая клубники
Материал, выбранный редакторами МиртесенДачно-огородные радости

Советы для небывалого урожая клубники

Чудесная идея декора дома к Пасхе
Материал, выбранный редакторами МиртесенСделай сам

Чудесная идея декора дома к Пасхе

Картина дня

наверх