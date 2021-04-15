Нищий раб, который обогатил Европу или История ванили

В современном мире ваниль по-прежнему остаётся одной из самых дорогостоящих специй, но она доступна практически всем. Были же времена, когда эта пряность была чрезвычайной редкостью и стоила баснословно дорого. Родина этих волшебных стручков не справлялась с возрастающим спросом, цена росла в геометрической прогрессии. Специя была, в прямом смысле этого слова, королевской. Она и сейчас весьма популярна. Столь необычный, пряный, изысканный аромат, без которого невозможно представить любую выпечку, стал общедоступным благодаря нищему мальчику-рабу по имени Эдмон Альбиус.
Немного истории
Ваниль - это многолетняя лиана.
В это сложно поверить, но на самом деле ваниль — это многолетняя лиана. Именно её плоды так широко используются как изысканная пряностьz Испанцы привезли эту специю из Мексики.
Впервые ваниль отведал Христофор Колумб в 1502 году на территории современного Никарагуа. Местный правитель угостил испанца шоколадным напитком, щедро сдобренным этой пряностью. Это считалось оказанием больших почестей. Этот жест стоил ацтекам весьма дорого. Испанцы потребовали уплаты ванильной дани. Это вкусовое новшество произвело настоящий фурор в Европе! Ваниль приобрела королевский статус и звание «божественного нектара». Вскоре она распространилась по всему миру.
Ваниль - воистину королевская пряность.
Пряность королей
Привезённая испанскими конкистадорами ваниль стоила невероятно дорого. Позволить себе её могли лишь особы королевских кровей.
В России, при дворе Елизаветы Петровны, придворный фармацевт придумал добавлять ваниль в выпечку. Царица, как известно, отличалась тягой к пышным празднествам. Растраты казны не особо её волновали. Большинство же людей и сейчас согласятся, что запах ванили — это запах детства, дома и настоящего праздника. Вот и Елизавета Петровна сполна оценила экзотическую пряность.
Сама Анна Австрийская любила пить горячий шоколад с ванилью. Несравненная Маркиза де Помпадур даже добавляла её в свой суп. Придворный лекарь короля Испании Филиппа II называл ваниль волшебным средством. Он считал, что она исцеляет метеоризм, желудочные боли и даже может спасти от укуса ядовитой змеи. Огромную популярность имела теория о том, что ваниль избавляет от импотенции.
Специя приобрела невероятную популярность и Мексика перестала справляться с огромным спросом.
Специя пользовалась бешеным спросом. За тонну ценной пряности платили тонну серебра. Продажи росли, прибыль и спрос тоже. Много раз пробовали высаживать саженцы этого растения в ботанических садах Парижа, Лондона, Ост-Индии. Сама лиана приживалась, но вот её цветы без опыления не превращались в те самые волшебные стручки.
Дело в том, что цветы ванили могли опылять лишь пчёлы подвида Melibona. Эти насекомые водились только на территории Мексики. Долгое время эта страна оставалась абсолютным монополистом на рынке ванили. Сколько селекционеры не пытались оплодотворить цветы ванили вручную, ничего не получалось. Никто не мог разобраться, где же там пестик, а где тычинка, и как в конце концов, пчёлы это делают.
Никто не мог разобраться, почему не удаётся опылить цветы ванили.
«Женитьба» ванили
Всё неожиданно изменилось в 1841 году. Монополия мексиканцев была прервана одним мальчиком-рабом Эдмоном Альбиусом. Он родился и вырос на острове Реюньон, что в Индийском океане к востоку от Мадагаскара. Мальчика купил известный ботаник Ферреол Белльер-Бомонт. Однажды учёный прогуливался со своим мальчиком-слугой по своему саду. Эдмону было тогда двенадцать лет, Бомонт часто беседовал с мальчиком и рассказывал ему о растениях.
Эдмон Альбиус.
Учёный объяснял Эдмону понятие оплодотворения ванили на примере арбуза. Маленький слуга был умён и всё запоминал. Рассматривая цветы ванили он обратил внимание на некую перегородку, ростеллум. Эдмон подумал, что скорее всего именно она и мешает оплодотворению цветка. Произведя несложные манипуляции руками, мальчик самоопылил ваниль. Некоторое время спустя поражённый хозяин-ботаник заметил на лиане заветный стручок. Метод, который изобрёл юный раб, получил название Mariage de la vanille, что в переводе с французского языка значит - «женитьба ванили».
Памятник человеку, который вошёл в историю.
Революция на рынке ванили и несправедливость
Нищий мальчик совершил то, что не удавалось именитым учёным с профессорскими степенями. Столь простой способ опыления ванили стал стандартной практикой. Изощрённая мануальная техника Альбиуса используется и сейчас, продолжая приносить огромные прибыли. Если бы мир был идеален и справедлив, то Эдмон стал бы невероятно богатым человеком. Подросток должен был заслужить почёт, уважение и конечно же, богатство. Этого не случилось. Человек, изменивший историю, умер свободным, но в нищете и бесславии там же где и родился.
Сейчас производство стало возможным не только в Мексике, благодаря технике мистера Альбиуса.
К сожалению, богатым и знаменитым Эдмон Альбиус не стал.
Благодаря мистеру Альбиусу производство ванили стало возможным не только в Мексике. Кроме того, оно стало коммерчески жизнеспособным. Запах ванили знаком каждому. Главным мировым экспортёром этой изысканной пряности сегодня является Республика Мадагаскар.
Ванильный остров Мадагаскар.
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