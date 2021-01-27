Имущество Сталина: чем владел вождь и какое наследство оставил

Об аскетизме вождя и генералиссимуса Иосифа Сталина ходят легенды. Несмотря на то, что он, как первое лицо государства имел право и на отличную заработную плату (самую большую в СССР!) и пользование партийным имуществом, в наследство он оставил совсем немногое, да и при жизни не владели никаким имуществом. Каково же было финансовое положение Сталина, чем он владел и что оставил своим детям?
После того как не стало вождя была произведена опись его личных вещей, скромность и аскетизм удивил даже тех, кто много лет работал рядом с ним. Опись имущества составлена кратко и емко, с указанием времени и ответственных лиц. Итак, что же было в личных вещах товарища Сталина?
• Блокнот серого цвета.
• Красная записная книжка.
• 67 листов заметок на отдельных страницах.
• 5 курительных трубок, 4 коробки с табаком и другими приспособлениями для курения.
• 2 белых кителя.
• 2 серых кителя.
• 10 пар брюк.
• Коробка нижнего белья.
• Сберегательная книжка с 900 рублями.
Еще некоторые элементы интерьера были включены в графу «другое имущество». Среди них будильник в форме лисы (без уха) и статуэтка – подарок Рузвельта. Вот, пожалуй, и все, никаких золотых слитков, наличности в погребе и других неожиданных находок.
Личные вещи Сталина.
При этом заработная плата Сталина была по тем временам огромной, он имел возможность пользоваться всеми привилегиями, отдыхать в любой точке страны на партийных дачах. Всего их было около двух десятков – большая часть в Крыму, Абхазии и Сочи. Однако ни в одном из домов наличности и других драгоценностей найдено не было.
На что Сталин тратил деньги?
Исходя из вышесказанного, возникает резонный вопрос – если вождь не тратил деньги, то куда же он их дел? Получал он около 10 тыс рублей ежемесячно, аналогичный оклад могли получать выдающиеся деятели науки. Стоит ли говорить, что это были единичные случаи. Новенькая «Победа» тогда стоила примерно как сталинская зарплата. То есть вождь должен был быть баснословно богат. Но куда уходили деньги?
СМИ старательно выставляли Сталина аскетом и им это удалось.
Он ежемесячно с педантичной аккуратностью платил 300 рублей членских взносов в партию. Но при этом не тратился даже на обувь, начальник охраны вспоминает, что сапоги Сталина меняли под покровом ночи, когда тот спал. Если Сталин на утро молча надевал новые кожаные сапоги, то значит, задуманное удалось, но нередко он требовал вернуть старую, уже износившуюся обувь. Потому становится еще более непонятным, куда тратил деньги Сталин, если он жил на всем готовом и отдыхал по стране как хотел и где хотел.
Есть версия о том, что Сталин складывал деньги в сейф и в день, когда его не стало, сотрудники внутренних дел изъяли из его сейфа боле 3,6 млн рублей, более того, большая часть купюр были иностранными. Кстати, Сталину полагались еще и выплаты как автору книг и трудов, которые печатались не только в СССР, но и за рубежом. Но ни самостоятельно приобретённой недвижимости, ни счетов в банках он после себя не оставил. Либо же это скрыли заинтересованные лица, которые предпочли не драконить народ чужими богатствами, либо нашли этой сумме более приятное применение.
Дети Сталина в роскоши не купались, но и не бедствовали.
Впрочем, у Сталина же были родственники, которые могли претендовать не только на наследство, но и прижизненные регалии, в том числе и финансовую помощь. Однако учитывая тяжелый характер вождя и его сложные отношения с людьми, в том числе и родными, неудивительно, что он их не баловал. Между детьми и другими наследниками было разделено 30 тысяч рублей, которые были найдены на его счетах. Ни о каких миллионах не было и речи. Это показалось странным и представителям рабочего класса, который стал заваливать письмами газеты, дескать, у Сталина были счета в заграничных банках, которыми воспользовалась его дочь Светлана.
Александр Колесник, автор книги «Мифы и правда о семье Сталина» утверждает, что никаких документальных подтверждений того, что у Сталина могли быть заграничные счета нет, да и быть не может. К тому же, дочь Сталина, Светлана Аллилуева, самостоятельно заработала свое состояние благодаря мемуарам «Двадцать писем к другу».
Недвижимое и движимое имущество Сталина
Опись личных вещей Сталина.
Однако аскетизм Сталина в вещах, вовсе не означает, что он не тяготел к роскоши. Разве 20 «дач», расположенных в самых живописных уголках огромной страны – это не роскошь. Вероятно, если бы дело происходило сегодня, эти постройки назвали бы как-нибудь более претенциозно – виллы, коттеджы, а то и замки. Но то был Советский Союз, потому это были дачи, пусть и роскошные.
Первый загородный дом Сталин получил вместе сл служебной квартирой в 1919 году. В прошлом этот дом принадлежал нефтепромышленнику Зубалову. С того самого момента количество домов, которые были в распоряжении главы огромного государства, постоянно росло. Некоторые из них находились непосредственно близко к Москве и использовались для работы и еженедельного отдыха, другие – на юге страны – для полноценного летнего отдыха и лечения. Сталин проводил на юге вместе с семьей не менее 2-х месяцев в году. Причем на всех своих дачах он активно занимался бытом, демонстрируя крепкую руку хозяйственника во всех вопросах.
Ближняя дача - самая востребованная.
В каждом доме был персонал, ведь дом должен был обжитым и ухоженным к моменту, когда туда решит приехать вождь. В 1951 году (страна восстанавливается после войны, напомним), на содержание дачного имущества Сталина было потрачено более 23 млн рублей. Средняя заработная плата рабочего на тот момент составляла 3 тыс. рублей. Тогда же построили еще один новый дом за 16 млн рублей. Вообще почти все дома постоянно перестраивались и переделывались по желанию генералиссимуса. То ему нужно было больше солнца, то больше тени, то еще один этаж, то этаж оказывался лишним.
Внутреннее устройство Ближней дачи.
Но почему же принято считать, что вождь был аскетом, в то время как он роскошно жил за счет казны? Далеко не все олиагрхи нынешнего времени могут позволить себе такое количество недвижимости, сотрудников, охраны. На эту претензию у сталинистов всегда готов ответ, дескать, дачи были государственными, по наследству не переходили. Но имущество как было номенклатурным, так им и осталась, ни одна дача не отошла народу, ими пользовались только высшие чины и, причем по принципу «общака». Конечно, к дачам главы государства это не относится, ими он пользовался единолично, даже если номинально они были общими, кроме Сталина ездить туда никто не решался.
Любимые дачи генсека
Столовая в Ближней даче.
Некоторые дома, находившиеся в его распоряжении, он посещал буквально несколько раз, а в других жил годами. Так, самая востребованная – это Ближняя дача около села Волынское. Здесь он прожил почти 10 лет, тут же провел годы Великой Отечественной войны. Поначалу это было скромное строение – дом из дерева, добротный, просторный, в нем было семь комнат, но без элементов роскоши.
Но в 1938 году, когда оппозиции действующей власти почти не осталось, дом стали переделывать, облицевали кирпичом, сделали баню с бильярдом, дом для служебных целей, отапливаемую оранжерею, пруд. Это была одна из первых перестроек, в будущем их будет множество, Сталин любил что-то обустраивать и переделывать.
В результате получился огромный дом, в котором как-то уживается советская казенность и роскошь. На второй этаж был проведен лифт, вокруг был разбит парк на несколько десятков гектаров, возведена теплица для цитрусовых, посажен виноград, арбузы, в пруд выпущена рыба. Было и хозяйство – коровы, лошади, куры, утки, даже пасека. Всего за годы, которые здесь прожил Сталин, было посажено около 70 тысяч деревьев, в большинстве своем плодовых. Речь идет, напомним о главном раскулачивателе страны.
Фотографий дома в Зубалово почти не сохранилось.
Первая дача Сталина находилась в Зубалово. Иронично, но это был дом нефтепромышленника, на промыслах которого будущий вождь получал свой первый революционный опыт. На момент получения дачи она была пустой, в два этажа, с высоченных забором, украшенной элементами готического искусства.
На первом этаже были спальни, столовая, веранда. Кабинет Сталина находился на втором этаже, как и его спальня. На территории дачи находилось служебное помещение, домик для охраны. В этом доме жили Аллилуевы с детьми. Дом не сохранился, потому что когда приближались немцы, его взорвали. Фашисты до него не добрались. Новый дом был построен оперативно, но генсек больше в нем бывать не любил.
Семеновская усадьба.
Еще одни из четырех московских дач Сталина располагалась на месте парка, здесь некогда было имение фаворита Екатерины второй. Во времена, когда дача принадлежала Сталину, «Семеновская» включала в себя зверинцы, тут содержались фазаны, медведи, были оранжереи, здесь даже выращивали специальный сорт арбуза. Генеральный секретарь приезжал сюда не так часто, но четыре спальни на любой вкус всегда были готовы, на всякий случай.
Дача в Липках - место тихое и спокойное.
Четвертая, последняя московская дача Сталина находилась в Липках, в прошлом это было усадьбой баринов по Дмитровскому шоссе. Тут был пруд и главная достопримечательность – липовый парк. Причем липы здесь были не молодые, а посаженные столетие тому назад. Это была спокойная, тихая дача, в которой вождь любил отдохнуть от мирской суеты.
Дача на озере Рица.
Дачу на озере Рица строили специально для Сталина, в эксплуатацию она была введена в 1948 году. Дата говорит сама за себя. Кстати, информация по этой постройке была строго засекречена. Здесь, помимо собственно дома, была плавучая веранда, мостик, высажено почти 5 тысяч деревьев, цветов. Не говоря уже о всех удобствах и специально построенной дороге и причалу.
Ласточкино гнездо.
Дача «Ласточкино гнездо» расположена на горах с видом на море. Здесь есть две смотровые площадки: большая и малая. Малая была предназначена для охраны, на большой была веранда, здесь подолгу любил сидеть Сталин, даже глубокой осенью. Дача была построена таким образом, что она укрыта почти со всех сторон, ее не видно ни с гор, ни с моря. А те, кто на ней бывал, давали расписку о неразглашении ее местоположения. Здесь был подземный ход, собственная автозаправка, гараж, мастерская, пищеблок.
Массандровский дворец.
Ливандийский, Воронцовский и Массандровский дворцы были отданы под номенклатурные дачи. Массандровский – бывший царский дворец принадлежал Сталину. Несмотря на то, что номинально здесь могли останавливаться все члены Политбюро, кроме самого генсека сюда никто не приезжал. Но работников всегда было много, так, как будто здесь постоянно было полно отдыхающих.
Новая Мацеста.
В Сочи располагалась Новая Мацеста – она была построена в 30-е годы. Сюда вождь ездил лечиться на целебные воды. Сначала он был вынужден отлучаться и ездить на лечение, но позже поставили насос, установили небольшой бассейн и «целебные воды» пришли на саму государственную дачу. Еще одна сочинская дача Валдай, комнаты в которой были обшиты карельской березой, сейчас принадлежит Управлению делами Президента РФ.
Валдай.
В Крыму располагалась дача «Малая Сосновка», она изготовлена из дерева, позже здесь достроили стеклянный шатер. Дача в Цхалтубо тоже имела купальню, сюда, когда здесь был вождь, ежедневно доставляли газету и почты на самолетах.
Что касается автопарка, то личного автомобиля у вождя не было. Да и зачем, если все расходы по передвижению генсека брала на себя партия и государство? Когда Сталин занял пост Народного комиссара у него была машина Vauxhall – единственная в стране, привезенная из Англии. Во время Гражданской войны он ездил на Паккарде. Судя по слухам это был подарок Рузвельта, который потом перекрасили в белый. Для первых лиц были закуплены Роллс-ройсы, больше 70 штук. Сталин никогда не ездил на одном и том же месте, постоянно садился в разные места, потому что боялся, что на него будет совершено покушение.
В распоряжении Сталина был еще и теплоход «Максим Горький», он был обшит 17-ью породами дерева. Причем вообще не известно, плавал ли Сталин на этом теплоходе, но высокопоставленные чиновники часто здесь отдыхали, а вот сам генсек слишком боялся утонуть.
Чем владели и сколько получали члены семьи Сталина?
Василий Сталин за штурвалом самолета.
Долгое время эти данные были засекречены, буквально пару лет назад Министерство обороны раскрыло информацию о том, что обычные летчики, которые участвовали в бомбардировках Берлина получали не более 320 тыс рублей. А вот Василий получал больше 800 тысяч. А его первая машина был марки «Мерседес». Жил он тоже на казенной даче, огромной по площади, на всем готовом. Владел псарней, конюшней, было большое хозяйство. Василию старались угождать, считая, что он имеет влияние на отца и может в случае чего, взять часть его гнева на себя.
Несмотря на то, что принято считать, что Светлана Аллилуева заработала свое состояние сама, написав мемуары «Двадцать писем к другу», которые пользовались огромной популярностью и сделали ее обеспеченной дамой, разве были бы они кому-нибудь интересны, не будь она дочерью Сталина?
Если Сталин и привязывался к вещам, то это были дома, а не одежда.
Как утверждают приближенные к Сталину лица, он своих денег не тратил, а его заработная плата регулярно складывалась на столе в пакетах, что он с ней делал и никому не известно. Но весь его быт, включая дачи, питание, проезд, одежду – все оплачивалось государством. Министерство государственной безопасности, в котором было создано специальное управление для контроля расходов первых лиц государства. Но однозначно сказать, что и куда тратилось никто не решался, да и сам Сталин, периодически кидавшийся на своих сотрудников, в том числе и генерала Власика со словами «Дармоеды! Я знаю, как вы тут наживаетесь деньгами!», не мог контролировать все расходы. Более того, был слишком от этого далек, ему подсовывали какие-то бумаги, к тому же постоянные стройки и переделки этому как нельзя лучше способствовали. Он оказался бессилен против системы, которую сам же выстроил вокруг себя.
По большому счету, Сталин, если и оставил наследство, то – огромную страну на пике своих возможностей. Но в равно же степени эта самая страна была его вещью, от которой он брал столько, сколько ему было нужно при жизни, не пытаясь обеспечить безбедную жизнь своим детям и внукам на многие годы вперед.
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