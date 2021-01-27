Имущество Сталина: чем владел вождь и какое наследство оставил

Личные вещи Сталина.

На что Сталин тратил деньги?

СМИ старательно выставляли Сталина аскетом и им это удалось.

Дети Сталина в роскоши не купались, но и не бедствовали.

Недвижимое и движимое имущество Сталина

Опись личных вещей Сталина.

Ближняя дача - самая востребованная.

Внутреннее устройство Ближней дачи.

Любимые дачи генсека

Столовая в Ближней даче.

Фотографий дома в Зубалово почти не сохранилось.

Семеновская усадьба.

Дача в Липках - место тихое и спокойное.

Дача на озере Рица.

Ласточкино гнездо.

Массандровский дворец.

Новая Мацеста.

Валдай.

Чем владели и сколько получали члены семьи Сталина?

Василий Сталин за штурвалом самолета.

Если Сталин и привязывался к вещам, то это были дома, а не одежда.