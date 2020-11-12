Жидкость, которую дачники привыкли выливать на улицу, а ее нужно лить на грядки от сорняков

Сорняки на участке – извечная головная боль каждого дачника. Справиться с ними крайне сложно даже при наличии в хозяйстве специальных инструментов и средств. Ненавистные растения-вредители будут до последнего нагло отстаивать свое право на присутствие рядом с культурными растениями. Иногда для того чтобы справиться с сорняком, приходится пускать в ход действительно радикальные меры.
Уберет все сорняки. /Фото: youtube.com.
Самое удивительное заключается в том, что большинство дачников не знает, какое замечательное «народное» средство от сорняков то и дело попадает к ним в руки. Большинство хозяев просто избавляется от этой жидкости, считая ее откровенно бесполезной. О чем же идет речь? Речь идет о печном конденсате. Те, у кого уже есть на даче твердотопливный котел, должны прекрасно знать, что это за такая субстанция. Собирается она из дымохода. За одну только зиму ее набегает весьма приличное количество.
Сильное средство. /Фото: youtube.com.
Как уже было отмечено, большинство дачников просто выливает печной конденсат, считая его вещью никак не применимой в хозяйстве. На самом деле это вовсе не так. Если сливать конденсат в канистры и хранить вплоть до момента наступления заветного часа «Х», то в последствии его можно будет использовать в качестве достаточно действенного средства от сорняков.
Пару часов и готово. /Фото: youtube.com.
В чем сила печного конденсата? В том, что в его составе присутствует большое количество вредных веществ для растительности. В частности, в нем содержится огромное количество серы. Все что нужно сделать (помимо сборки и хранения конденсата) – это разлить его как можно больше в том месте, где необходимо удалить сорняки. При этом следует принимать во внимание тот факт, что конденсат зачистить место от всей живой растительности!
Можно сделать запас. /Фото: youtube.com.
После применения отработки растения начнут чахнуть, увядать и желтеть. Спустя 3-4 дня сорняки погибнут, а еще через некоторое время превратятся в сено. Данное средство рекомендуется использовать в ограниченном количестве и точечно, для устранения наиболее проблемных растений-вредителей на участке. Стоит также добавить, что конденсат можно хранить в закрытой емкости на протяжении многих месяцев без потери свойств последнего.http://navote.ru/?p=21284
Никогда бы не подумал. /Фото: youtube.com.
Видео:
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии