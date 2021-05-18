Как посеять газонную траву своими руками? Метод английских садоводов для получения красивого газона

Многие дачники мечтают перед домом иметь красивый ухоженный газон. Но, добиться подобного результата получается не у всех, ведь это огромный труд! Хороший газон требует хорошего ухода – регулярного полива, стрижки, обновления… Если вы готовы к этому, то покупайте семена и высеивайте их в грунт. А, чтобы результат вас порадовал, мы сегодня подскажем вам один садовый лайфхак английских садоводов для получения идеальной зелёной лужайки. А ведь, как известно, англичане толк в газонах знают.

Как правильно посадить газон на даче? Полезный лайфхак для дачников

Сложности при посеве газонной травы возникают уже на стадии её посева. Для получений красивой, густой и ровной лужайки, без каких-либо проплешин, нужно соответствующим образом подготовить участок.

Как подготовить землю под газон?

Первым делом снимают верхний слой почвы, где растут сорняки. Этот слой нужно будет заменить покупным грунтом и хорошенечко его выровнять. Убираем из грунта все камешки и остатки сорняков, иначе ровного и густого газона получить не удастся.

Все эти этапы подготовки участка под посев газонной травы можно избежать. Для этого используйте вот этот трюк английских садоводов.

Что нужно делать?

После выравнивания участка застилаем его газетами.

Для этого их нужно будет хорошо смочить водой и уложить в несколько слоёв на грунт. Укладывать газеты следует внахлёст. В этом случае сорняки через них не пробьются.

Теперь на газеты насыпаем грунт слоем в 3 сантиметра. Всё, участок готов для посева травы. Можно её высевать.

В течение сезона газеты будут потихонечку разлагаться. Но, газонная трава к этому времени уже достаточно окрепнет, чтобы с успехом противостоять сорнякам.

Способ, конечно, не подходит для засева больших лужаек. Для этого вам понадобится слишком много покупного грунта. Таким образом, можно оформить, например, приствольные круги садовых деревьев, небольшую полянку или оформить клумбы.

Альтернативный способ

Всё делаем то же самое, только вместо газет используем листы картона. Его лучше всего использовать для клумб с многолетниками, так как разлагается он гораздо дольше газет. Картон всё так же засыпают сверху грунтом, после чего уже высаживают растения. Сверху дополнительно можно насыпать слой мульчи. Это могут быть опавшие листья, щепа или кора деревьев.

И смотрим 2 видео для начинающих садоводов. В первом вам покажут пошагово посадку газонной травы по всем правилам.

А во втором, траву посеяли на сорняки. Что из этого вышло вам тоже покажут шаг за шагом.