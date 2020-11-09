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Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

Проект «Фотоперепись Нью-Йорка» придуман уличным фотографом Брэндоном Стэнтоном. Он снимает пожилых жителей Нью-Йорка и записывает их слова. Они прекрасны, веселы и мудры.

А какие замечательные и правильные слова звучат из их уст! NaVoTe.ru приглашает вас прогуляться по Нью-Йорку и послушать его самых взрослых жителей.

1. После того как я сделал ее фотографию, она подставила щеку для поцелуя. После поцелуя она сказала: «Разве любовь не чудо?» «Да, это так», — ответил я. Потом она наклонилась и сказала: «Но секс лучше».

Все фотографии в посте: © Brandon Stanton • Bigpicture.ru


Все фотографии в посте: © Brandon Stanton • Bigpicture.ru
2. Я люблю, когда люди понимают стиль своего возраста, вместо того чтобы скрывать его. Будь то седые волосы, или трость, или очки — есть достоинства, связанные с наличием опыта. Их следует носить как медаль.

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

3. Я влюблен в ее волосы и шаль. К счастью, ветер сделал на них акцент.

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

4.

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

5. «Поставь меня в интернете! Даже на Google

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

6.

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

7. Это было так здорово. Вчера я имел честь быть сфотографирован фотографом Джилл Энфилд. Она использует тот же метод, с помощью которого делали портреты солдат еще в гражданскую войну. Этот процесс называется «мокрый коллодий» и заключается в том, чтобы носить с собой портативные фотолаборатории.
После того как снимок сделан, Джилл мгновенно использует специальную смесь химических веществ, чтобы перенести фото на кусок стекла. Недавно она использовала этот метод в серии портретов новых эмигрантов, которые недавно переехали в Соединенные Штаты. Она объясняет: «С помощью этого метода я могу показать, что они не менее храбрые, чем те, кто приплыл на лодках 150 лет назад».

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

Посмотрите короткое видео Джилл в действии:



8. Из-за моей склонности просить людей позировать на улице я должен был приобрести уникальный опыт: кричать на мать Алека Болдуина (слева). Которая, кстати, дала мне возможность с интересом взглянуть на жизнь Алека. Это Элейн Стритч, легенда Бродвея, которая играет мать Алека Болдуина в сериале 30 Rock.

8

9. Вчера я наткнулся на национальное сокровище. Я шел по 3-й авеню, когда заметил старика в инвалидной коляске. Его везли опекуны. Несмотря на свое физическое состояние, он был одет крайне вызывающе. На нем был диковинный желтый костюм. Все у него было желтое, даже носки. Заинтересовавшись его внешностью, я наклонился к нему и попросил разрешения сфотографировать его. Он молча утвердительно кивнул.

9

После того как я сделал снимок, его сопровождающий формально представил: «Это Банана Джордж, старейший водный лыжник мира. Ему теперь 97. Когда ему было 92, он установил мировой рекорд как самый старый человек на водных лыжах босиком».

Здесь вы можете увидеть короткое видео, которое я нашел. Банана Джордж на лыжах на свое 90-летие:



10. Встреча в Челси.

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11. «Я бы никогда не стала носить что-то скучное».

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12. «Это как компресс на трупе».

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13. «Если бы вы могли дать один совет, что бы это было?» — «Быть хорошим и быть человеком!»

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

14. «Мне восемьдесят лет. Шестидесятишестилетний мужчина только что кокетничал со мной. Но его дочь оттащила его».

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15. Ухаживание.

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

16. Воспоминания.

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17. Я спросил, что за листья в ее шляпе. Она ответила с сильным русским акцентом: «Запах этих листьев понижает высокое кровяное давление».

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

18.

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

19. — Моя любимая черта в ней — то, что она была так послушна.
— Это и мой ответ тоже. В течение 56 лет он удивительным образом поддерживал все, что я хотела сделать.

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

20. «Можем ли мы сделать снимок крупным планом?» — «Я не знаю. Тридцать лет назад было можно».

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

21. «Кто-нибудь видел ее ключи от машины?»

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

22. «Просто сфотографировать сумку. Это лучшая часть». — «О, давай». — «Ну ладно, только не слишком близко!»

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

23. «Я вдова уже пять лет. И я переживаю, что люди, глядя на то, как я одеваюсь, решат, что я это делаю, чтобы подцепить кого-нибудь. Я хотела бы встретиться с кем-то, но не собираюсь ничего для этого делать».

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

24. Я впервые встретился с этой женщиной на Синко де Майо. Она сидела одна в громком и переполненном мексиканском ресторане, читая книгу. Она была одета в футболку с надписью: «Это не годы вашей жизни, а жизнь в ваши годы». Я столкнулся с ней снова вчера. На этот раз она была со столь же потрясающим сообщением на рубашке: «Она — та, кому должны подчиняться».

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

25. «Я католический монах. Я живу жизнью молитвы». — «А как насчет сигарет?» — «Кто-то должен делать облака».

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

26. «Что вам больше всего нравится в вашей жене?» — «Я не могу сказать это вслух!»

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

27. Приготовьте платок для слёз умиления.

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

28. «Какая ваша любимая черта в нем?» — «Не важно, всё, что делает его лучше». — «Какая ваша любимая черта в ней?» — «Ее страсть к приключениям».

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

29.

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30.

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

31. Элвис жив!

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

32. «Она моя новая, более усовершенствованная версия».

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

33.

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

34. «Мы оба участвуем в движении за гражданские права. Мы встретились 47 лет назад на пикете».

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

35. «Люди пытаются купить мою шляпку вместе с головой».

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

36. «Я художник, и одежда — мое искусство».

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

37.

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

38. «Мы лучшие друзья с 1967 года».

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

39.

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

40. «Мы хорошо ладим».

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

41. «Если бы вы могли дать один совет, что бы это было?» — «Любить». — «Сколько раз вы любили?» — «Однажды. А потом она ушла».

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

42. «Я был дублером Крамера».

42

43.

43

44. «Я могу вот так!»

44

45.

45

46.

46

47. «Что было самым сложным в жизни?» — «Эх. Мне не что жаловаться».

47

48. Встреча в Гарлеме.

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

49. Хорошие новости! Все остальные тайны Вселенной были решены вчера днем.

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

50.

50

51. «Хотите услышать сумасшедшую историю? Я пошла на выставку в Международный центр фотографии и увидела свой портрет на стене!»

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

52.

52

53. «Он повредил переднюю ногу».

53

54. Я спросил, как они продолжают любить друг друга. И они ответили следующим образом: «Она никогда не забывает, что она моя мать». — «И он никогда не забывает, что он мой сын».

54

55. Он пытался оправдаться: «Я несу их внукам».

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

56.

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

57. «Когда мой муж умирал, я сказала: „Любимый, как я буду жить без тебя?“ Он ответил: „Возьми свою любовь ко мне и распространяй ее вокруг“».

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

58. Если этот парень не заставит вас улыбнуться, я не могу вам помочь.

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

59. «Мы скоро будем жить в корпоративном фашистском государстве. Никто ни на что не обращает внимания. Мы платим 3,5 доллара за чашку кофе. Вы знаете, какие расходы за фунт кофе в зернах? 3,5 доллара. Но никто этого не знает. Причина — ничто никого не касается».

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

60. Когда она уходила, то обернулась и сказала: «Помни, девушки-ковбои есть везде».

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

61. «Я живу с кучей пенсионеров. Все, что они делают, — играют в карты и лото».

61

62. «Делай что хочешь. Не слушай никого. Просто делай что хочешь».

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

63. «Фотография будет на моем сайте завтра». Женщина: «О, замечательно!» Мужчина: «О, Иисус».

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

64.

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

65. «Таковы правила клуба: вы должны быть старше 50 лет, вы должны носить красное и у вас должно быть желание веселиться».

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

66.

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

67. «Ты должен научиться ко всему подходить с позитивным мышлением. Даже к тем вещам, которые вы не хотите делать». — «Это звучит сложно. Как вы это делаете?» — «Ну, я был почти раздавлен стеной из кирпича во время работы на строительной площадке. И это помогло изменить свою точку зрения».

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

68.

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

69. «Очень важно не спешить по жизни так, что вы не можете найти время, чтобы делать вещи, которые вы действительно должны делать». — «На какие вещи вы бы хотели получить больше времени?» — «Я бы научился водить гоночный автомобиль. Научился бы готовить. Закрутил бы с одной молодой дамой. Я приготовил стопку книг, но я должен был прочитать их 50 лет назад. Я даже не читал „Гарри Поттера“!»

Потрясающие старики Нью-Йорка в фотопроекте Брэндона Стэнтона

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