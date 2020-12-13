Самые удачные изобретения, которые появились случайно

Киевский торт, виагра, динамит и ЛСД. Представьте себе, но всё это (да и многое другое) было создано совершенно случайно! Изобретение, появившееся случайно, всегда радует, хотя и вызывает много каверзных вопросов вроде «А что если?» или «Как это приживется?». Порой результаты и успех могут ошарашить даже самого незадачливого изобретателя, который думал, что у него «не вышло» или «получилось не так». Существует масса вещей, изобретенных по чистой случайности или нелепости. Например, эти 20 находок. Может быть, они и появились по ошибке, но без них мир был бы совсем другим.







1. Виагра



Компания Pfizer пыталась всего лишь изобрести лекарство для лечения сердечных заболеваний. После клинических испытаний в 1992 году выяснилось, что в этом случае новое лекарство вовсе не помогает. Зато есть побочный эффект, которого никто не ожидал, — полученное вещество обладает выраженным влиянием на кровоток в области органов малого таза (в половом члене в том числе) Так появилась виагра.







2. Слинки — шагающая пружинка



Все любят эту игрушку, даже если вам непривычно название «Слинки» и вы настаиваете на русском варианте — «Радуга». В любом случае это изобретение появилось благодаря случайности. Военно-морской инженер Ричард Джонс работал над созданием регистратора уровня мощности.

В рамках работы он должен был экспериментировать с натяжением пружин, но случайно уронил одну из пружин во время работы. Упав на пол, она «поскакала» — так и появилась игрушка Слинки . Простите, «Радуга».3. Киевский торт Однажды кондитеры забыли положить в холодильную камеру партию яичного белка, предназначенного для бисквита. На следующее утро начальник бисквитного цеха Константин Никитович Петренко с помощью 17-летней помощницы кондитера Надежды Черногор, чтобы скрыть ошибку коллег, на свой страх и риск переложил застывшие белковые коржи масляным кремом, посыпал ванильной пудрой, украсил поверхность цветочным орнаментом. Так появился предшественник торта, которому было суждено на долгие десятилетия стать визитной карточкой Киева.4. Микроволновая печьЧто бы мы делали без микроволновки? А ведь они могли бы вообще не появиться, если бы не судьбоносный шоколадный батончик одного ученого . Перси Спенсер работал инженером в корпорации Raytheon. Он проводил тестирование оборудования для радаров, когда обнаружил кое-что удивительное. Во время работы он заметил, что благодаря СВЧ-излучению шоколадный батончик в его кармане растаял. Чтобы протестировать свою находку, он положил на включенный магнетрон попкорн, и тот начал разрываться. Так и началась эпоха микроволновых печей.5. ПенициллинКлассика «случайных изобретений» — пенициллин. Британский бактериолог Александр Флеминг буквально жил в своей лаборатории и даже ел прямо за рабочим столом. А убираться у ученого не было ни времени, ни желания. Так во время исследования бактерий стафилококка и произошло величайшее открытие — один из образцов был убит спорами плесени, которой у профессора было полно везде — даже на потолке. Предчувствуя, что находится на пороге удивительного открытия, Флеминг исследовал эту плесень и понял, что в ней содержится пенициллин, вещество, благодаря которому впоследствии было спасено множество человеческих жизней.6. Печенье с шоколадной крошкойТакое вкусное изобретение, которое тоже появилось непреднамеренно! Придумала его Рут Уэйкфилд, которая была владелицей гостиницы Toll House Inn. Когда однажды Рут пекла шоколадные печенья, она поняла, что у нее не хватает какао, которое она обычно смешивала с мукой. Вместо этого она использовала кусочки шоколада, которые добавила прямо в тесто . Шоколад слипся, но не растаял — так и появились печенья с кусочками шоколада.7. Вулканизированная резинаЕще одно вещество, без которого немыслим наш быт и тем более автомобильная промышленность. А состоялось открытие совершенно случайно — молодой ученый Чарльз Гудьир решил проверить, что случится, если каучук смешать с магнезией, известью или азотной кислотой. Ну, никакой реакции не последовало. Зато после того, как каучук смешали с серой, да еще и случайно уронили на горячую поверхность — ученый получил эластичную резину, которая идет сейчас на производство всего — от мячей до автомобильных покрышек. Поразмыслив над результатом и усовершенствовав метод, в 1844 году Чарльз Гудьир запатентовал его, назвав в честь Вулкана, древнеримского бога огня.8. Картофельные чипсыДжордж Крам был шеф-поваром кафе в Нью-Йорке. Однажды он сделал первые в мире картофельные чипсы, которые были приготовлены благодаря капризам особо придирчивого клиента. Клиент хотел тарелку жареной картошки, но ему все не нравилось, как блюдо хрустит, точнее, не хрустит. Краму настолько надоел этот придира, что он просто порезал картошку невероятно тонкими ломтиками и обжарил их, пока они не стали о-о-о-очень хрустящими. Клиент остался доволен и попросил добавки.9. Мороженое на палочкеРечь идет о фруктовом мороженом, или даже замороженном соке на палочке , которое знают и любят миллионы. А ведь автор этого продукта открыл способ создания такого мороженого, когда ему было 11 лет (дело было в 1905 году). Он высыпал сладкий порошок для изготовления напитков в воду и забыл чашку на улице, в холодное время года. И да, в воде он также оставил палочку для помешивания. После того, как все это замерзло, пареньку получившийся продукт очень понравился. Он его показал всем друзьям и забыл обо всем этом. Вспомнил свое «изобретение» он только спустя 18 лет. Так появилось мороженое Epsicles. Ну а другие производители со временем начали выпускать свои версии такого мороженого. Результат мы видим сегодня — тысячи видов фруктового мороженого, сока на палочке и всех других.10. Бумага для заметок с липким краемЭти разноцветные полезности изменили жизнь учащихся всего мира к лучшему. Спенсер Сильвер был случайным изобретателем этой прелести. Сильвер работал в лаборатории — пытался придумать сильное клейкое вещество. Но случайно создал как раз обратное — клейкое вещество, которое было достаточно сильным, чтобы слегка приклеиваться к поверхностям, но достаточно слабым, чтобы его можно было спокойно отклеить. Кто-то из лаборатории додумался нанести это вещество на листочки бумаги — так и появилась на свет эта клейкая бумага для заметок, которой пользуется весь мир.11. Шоколадная пастаИтальянский кондитер Пьетро Ферреро в начале 20-го века делал конфеты и продавал их на местной ярмарке. Однажды он так долго собирался, что из-за жары его шоколадные лакомства растаяли. Что бы продать хоть что-то, Пьетро намазал получившуюся бесформенную массу на хлеб и… стал изобретателем шоколадной пасты Nutella. Сегодня компания, названная по фамилии ее основателя, одна из самых прибыльных в мире.12. Застежка-липучкаВ 1941 году швейцарский инженер Джордж де Местрал решил прогуляться по горам со своей собакой. Вернувшись, увидел на своей одежде множество семян, которые были покрыты маленькими крючками… Джордж по достоинству оценил, насколько плотно природные липучки пристали к ткани . Тогда и был создан материал, который известен в англоговорящей среде как Velcro. Популярность «липучки» выросла после того, как текстильный элемент был применен в форме NASA. Она стала широко использоваться при изготовлении гражданской одежды и обуви.13. Рентгеновские лучиСовершенно случайно в 1895 году Вильгельм Рентген поставил руку перед электронно-лучевой трубкой и тут же увидел ее изображение на фотопластинке. Он заметил, что излучение катодно-лучевой трубки проходит через довольно твердые предметы (или через части тела), оставляя тень. Причем чем плотнее объект, тем сильнее тень. Спустя всего несколько месяцев появился снимок руки жены ученого, который является очень известным. В общем, если бы не наблюдательность Рентгена, мы бы не смогли узнавать, что же там случилось с суставом — то ли просто ушиб, то ли перелом, то ли еще что.14. Заменитель сахараСахарин, искусственный подсластитель под брендом Sweet’N Low, в 400 раз слаще обычного сахара. Рецепт его создания был изобретен Константином Фальбергом, который изучал в то время каменноугольные смолы. После долгого дня он забыл помыть руки перед тем, как сесть за стол. Взяв булочку в руки и откусив кусок, он заметил, что она была намного слаще, чем обычно, — как и все, что он в дальнейшем брал в руки. Ученый вернулся в лабораторию и начал пробовать на вкус все вещества, пока не обнаружил источник сладкого вкуса. Фальберг запатентовал сахарин в 1884-м и начал его массовое производство. Вскоре диабетики стали использовать сахарин в качестве низкокалорийного заменителя сахара.15. КардиостимуляторВ 1956 году Уилсон Грейтбатч занимался разработкой устройства, записывающего удары сердца. Случайно установив в устройство неподходящий резистор, он обнаружил, что оно производит электрические импульсы. Это заставило его задуматься о сердцебиении и об электрической активности самого сердца. Он подумал, что эта электрическая стимуляция позволила бы компенсировать низкое сердцебиение в те моменты, когда мышцы организма не могут справиться сами. Он начал заниматься своим устройством, и в мае 1958 года первый электрокардиостимулятор был имплантирован собаке.16. ДинамитНитроглицерин широко использовался как взрывчатое вещество, но имел некоторые недостатки — он был нестабилен и часто ранил «не тех, кого нужно». Однажды в лаборатории Альфред Нобель, работая с нитроглицерином, выронил пузырек из рук. Но взрыва не произошло, а Нобель остался жив. Оказалось, что нитроглицерин приземлился в древесную стружку, которая его впитала. Так Нобель понял, что смешение нитроглицерина с любым инертным веществом или материалом помогает добиться его стабильности.17. Небьющееся стеклоВ 1903 году Эдуард Бенедиктус, французский ученый, уронил стеклянную пробирку, наполненную раствором нитрата целлюлозы, на пол. Пробирка разбилась, но при этом не разлетелась на осколки. Выяснилось, что обволакивающая пробирку изнутри жидкость удержала стеклянные осколки вместе. Это было первое небьющееся стекло — продукт, сегодня используемый в автомобилестроении, для производства защитных очков и много где еще.18. ПластилинЭта субстанция была изобретена Ноем Маквикером, который стремился создать вещество для чистки бумажных обоев. В то время дома часто обогревались камином, и сажа, которая оставалась на стенах, легко счищалась с помощью изобретенного Ноем Маквикером материала. Когда появились виниловые обои, которые можно было чистить губкой, необходимость в использовании очистителя обоев пропала. Однако Маквикеру подали другую идею по использованию его продукта: воспитательница из детского сада предложила использовать субстанцию как материал для лепки. Потом из материала была удалена моющая составляющая, был добавлен краситель и легко воспринимаемое детьми название — Play-doh («Плэйдо») — так на свет появился пластилин.19. СуперклейЭто вещество незаметно вошло в нашу жизнь, и теперь такой клей помогает восстановить совсем уж разбитые вещи. Мало кто знает, что цианоакрилат, так называется суперклей по-научному, был изобретен во время Второй мировой войны, когда нужен был прозрачный пластик для прицелов. Для прицелов он не подошел, зато оказалось, что этот клей может моментально склеивать всё. Например, он склеивал раны, и американцы использовали это во Вьетнаме. После этого его начали использовать и в быту, что мы и делаем до сих пор.20. ЛСД.Наверное, легендарные 1960-е не были бы столь революционным и творческим временем, если бы не «кислота». В 1943 году Альберт Хоффман проводил исследования с помощью производных лизергиновой кислоты, мощного химического вещества, впервые извлеченного из грибка, выросшего на ржи. Результаты его исследований предполагалось использовать в фармакологии. Во время исследования он случайно принял немного этого вещества внутрь и отправился в первый в истории галлюциногенный кислотный «трип». Заинтригованный, он намеренно употребил наркотик 19 апреля 1943 года, чтобы « детальнее разобрать» эффект препарата. Это был первый запланированный эксперимент с ЛСД.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: