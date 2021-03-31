Есть или не есть: в чем правда о пользе и вреде хлеба

Белый, чёрный, серый, с отрубями, сдобный, соевый, пшеничный – этого любимого многими изделия бесчисленное количество. Попробуем же разобраться в пользе или вреде хлеба из разных сортов муки.
1. Пшеничный
Пшеничный хлеб. \ Фото: 2gis.ru.
Белый хлеб, приготовленный из пшеничной муки, считается одним из самых распространённых и традиционных видов. Как правило, он содержит в себе высокий процент крахмала и входит в число не самых полезных продуктов. Тем не менее, большинство из нас отдаёт своё предпочтение именно пшеничному хлебу. Специалисты рекомендуют не злоупотреблять им людям, которые ведут малоподвижный образ жизни, так как он способствует расстройству желудка и нарушению обмена веществ, а это зачастую приводит к ожирению.
Хлеб из пшеничной муки. \ Фото: shefcookie.ru.
2. Бездрожжевой
Бездрожжевой хлеб. \ Фото: superclubefit.com.br.
Как утверждают диетологи, бездрожжевой хлеб гораздо легче усваивается организмом, нежели другие сорта. А ещё он способствует отличному пищеварению и не вызывает дисбактериоз. Поэтому такой хлеб считается намного полезнее, чем пшеничный или любой другой дрожжевой.
Полезный бездрожжевой хлеб. \ Фото: mimiskingdom.com.
3. Ржаной
Ржаной хлеб. \ Фото: foto.wuestenigel.com.
Ржаной хлеб считается низкокалорийным продуктом. А главным его достоинством и преимуществом перед другими сортами являются аминокислоты, и, конечно же, клетчатка. Это в свою очередь благоприятно сказывается на работе желудка. Поэтому если вы следите за своим здоровьем или хотите пересмотреть питание, обратите внимание на «чёрный» хлеб.
Чёрный хлеб. \ Фото: bfm74.ru.
4. Цельнозерновой
Цельнозерновой хлеб. \ Фото: aditivosingredientes.com.
А вот цельнозерновой хлеб является главным источником таких необходимых организму витаминов B и E. Помимо всего этого, он так же, как и ржаной хлеб, содержит клетчатку, но в отличие от первого, несмотря на всю свою пользу, такой хлеб считается грубым и тяжёлым для организма. Он противопоказан людям со слабым ЖКТ, так как приводит к ухудшению самочувствия и проблемам со здоровьем.
Хлеб из цельных злаков крупного помола. \ Фото: eco-lakomka.ru.
5. С отрубями
Хлеб «Докторский» с отрубями. \ Фото: vkusnosty.ru.
Ни для кого не секрет, что хлеб с отрубями запросто может похвастаться наличием полезных для человека минералов и витаминов. Он отлично подходит в профилактических целях лечения атеросклероза, а также помогает вывести из организма шлаки и стабилизировать уровень сахара в крови.
Хлеб с отрубями. \ Фото: svopi.ru.
6. Безглютеновый
Безглютеновый хлеб. \ Фото: google.com.
Безглютеновый хлеб богат на витамины, минералы, аминокислоты и, конечно же, сложные углеводы, без которых не обойтись человеку. Как правило, такой хлеб очень быстро помогает насытиться, не вызывая при этом тяжести и чувства голода долгое время. Ко всему прочему, безглютеновый хлеб может содержать семена льна, орехи, тыквы. А для его приготовления используют как кукурузную, так и ореховую муку.
Вкусный безглютеновый хлеб. \ Фото: ivona.bigmir.net.
7. Кукурузный
Португальский кукурузный хлеб «Броа». \ Фото: forocoches.com.
Если верить специалистам, то кукурузный хлеб – настоящая находка для тех, кто привык вести здоровый образ жизни. Он содержит витамины группы А, В, РР и С, и, конечно же, минералы, такие как калий, фосфор, железо, кальций. Но при этом диетологи не рекомендует использовать его в рационе питания людям, страдающим гастритом, язвой и проблемами, связанными с болезнью печени.
Кукурузный хлеб. \ Фото: 1000.menu.
8. Овсяный
Овсяный хлеб. \ Фото: pinterest.co.uk.
Цинк, медь, калий, селен, а также огромное количество витаминов содержит в себе овсяный хлеб. Он не только помогает очистить организм, полностью избавляя его от токсинов, а и оказывает благоприятное влияние на работу кишечника. И разумеется, как утверждают специалисты в области здорового питания и диетологии, этот хлеб помогает нормализовать уровень сахара в крови, что немаловажно для людей, страдающих сахарным диабетом.
Вкусный и полезный овсяный хлеб. \ Фото: gastronom.ru.
9. Соевый
Соевый хлеб. \ Фото: craftlog.com.
А вот соевый хлеб сто процентов диетический продукт. Он содержит полиненасыщенные жирные кислоты, без которых не обойтись организму. Помимо всего этого, он богат на витамины и минералы, а его главная ценность заключается в том, что он не содержит холестерин.
Хлеб на соевом молоке. \ Фото: gastronom.ru.
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