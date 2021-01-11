8 почти вечных продуктов, срок хранения которых исчисляется годами

1. Соль

Соль - один из главных долгожителей кухни. /Фото: normit.ru

2. Сахар

Главный сладкий продукт также может храниться многие месяцы. /Фото: menslife.com

3. Мёд

Мед, оказывается, практически бессмертный. /Фото: smak.ua

4. Соевый соус

Еще один продукт, который храниться годами. /Фото: foodandmood.com.ua

5. Сухое молоко

Сухое молоко, в отличие от свежего - долгожитель. /Фото: pinterest.de

6. Крепкий алкоголь

Коньяк с годами только лучше становится. /Фото: popmech.ru

7. Фасоль

Фасоль, оказывается, и четверть века хранится может. /Фото: metaphysican.com

8. Белый шлифованный рис

Белый шлифованный рис можно полжизни хранить. /Фото: vsvoemdome.ru