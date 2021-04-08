Необычные способы выращивания рассады

Чего только не встретишь на подоконниках и рассадных стеллажах заядлых огородников.

Помимо обычных горшочков и обрезанных бутылок, тут можно найти рассаду в самых необычных емкостях. Мы подобрали 13 самых неординарных способов выращивания.

Конечно, у каждого из этих методов есть и плюсы, и минусы. Но узнать о них подробнее все же стоит, а вдруг что-то приглянется.



Выращивание рассады в улитках

Выращивание рассады в пеленках

Выращивание рассады в чайных пакетиках

Выращивание рассады без грунта

Выращивание рассады в перчатке

Выращивание рассады в яичной скорлупе

Выращивание рассады в опилках

Выращивание рассады в полиэтиленовом пакете

Выращивание рассады в кожуре цитрусовых

Выращивание рассады во втулках от туалетной бумаги

Выращивание рассады в стаканчиках из газет

Клонирование рассады

Выращивание рассады в стаканчиках из вспененного полиэтилена

О выращивании рассады в улитках, наверное, слышал уже каждый дачник, но вот все ли это пробовали? А ведь метод, безусловно, заслуживает вашего внимания.Для того чтобы получить улитку, нужно взять рулон тонкого вспененного полиэтилена, раскатать его в длину, насыпать на одну половину грунт и разложить семена, увлажнив их и почву. Затем скрутить материал с посевами в рулон, стянуть резинкой для денег, поставить в лоток и сверху надеть пакет.Готовые улитки поставьте в контейнер так, чтобы край, ближе к которому располагаются семена, оказался сверху.Семена довольно быстро прорастут, и вы сможете пересадить их в отдельные емкости, раскрутив улитку. Главный ее плюс в том, что она занимает гораздо меньше места, чем любая другая емкость, а корни растений не соприкасаются и не путаются.Пеленки для рассады – это отдельные емкости, в которые можно распикировать подросшие всходы.Делаются они из плотных целлофановых пакетов или парниковой пленки.Пленку режут на куски размером с тетрадный лист. Затем укладывают их углом к себе, в верхний левый угол насыпают ложку смоченного грунта, укладывают на него корнями саженец. Присыпают его корни дополнительной порцией грунта, а листок складывают пополам (снизу вверх) и сворачивают в рулон. Рулоны крепят резинками для денег и составляют в лоток. Рассаду удобряют и поливают в том же режиме, что и растущую в других емкостях.Если вы всей семьей предпочитаете чай в пакетиках, необязательно их выбрасывать, в эти мини-емкости можно сеять рассаду. После применения чайный пакетик надрезают сверху, в него досыпают питательный грунт и кладут семена. Затем пакетики составляют в непромокаемую емкость и регулярно поливают.Выращивать в них рассаду можно до пикировки, а затем отправляют в большую емкость, не снимая пакетика. Это отличное решение для перца, который плохо переносит пикировку, и других капризных культур. Кстати, у чайных пакетиков в огороде есть и другие применения.Когда мы говорим о выращивании рассады без грунта, нужно понимать, что речь идет скорее о проращивании семян. Способов немало, но самыми популярными остаются варианты с туалетной бумагой и пластиковой бутылкой.В первом случае вам нужно будет разложить ленту туалетной бумаги по слою пленки, с помощью пинцета распределить по ней семена, а затем скрутить в рулон и поставить в емкость с водой. Во втором случае несколько слоев туалетной бумаги размещают в разрезанной пополам по длине пластиковой прозрачной бутылке. Их также обильно смачивают водой или слабым раствором стимулятора роста, раскладывают сверху семена и накрывают второй половиной бутылки, а затем убирают в пакет. Очень важно следить, чтобы бумага не пересыхала, иначе всходы погибнут.Как только у рассады появятся 2 семядольных листочка, нужно пересаживать ее в отдельные емкости, иначе она вытянется и ослабеет.Прозрачная перчатка – еще одно место для экспериментального проращивания семян. Признаем, подойдет она скорее для того, чтобы порадовать детей или развлечься самому, но никак не для масштабных проектов по засеванию томатами 15 соток.Итак, в каждый палец перчатки насыпьте по 1 ст.л. вермикулита, перлита или опилок, пропитанных Эпином, Цирконом или другим стимулятором роста. Затем в эту смесь уложите несколько семян любой некапризной культуры. Расправьте перчатку так, чтобы в пальцы попадал воздух и там не скапливался конденсат, и повесьте на окно. Когда семечки прорастут и дадут семядольные листики, обрежьте перчатке пальцы и рассадите всходы по отдельным емкостям.Некрупную рассаду цветов можно сеять в яичных скорлупках. Для этого их промывают, просушивают, заполняют грунтом и выставляют на окно. Главное преимущество такой тары – экологичность. Кроме того, перед высадкой вынимать рассаду не нужно, достаточно сжать скорлупу в руке, раздавив ее, и можно отправлять саженец на постоянное место. Он получит неплохую дозу удобрения и структурирующий материал.Капризным культурам, которые плохо переносят пикировку и пересадку, может понравиться проращивание семян в опилках или древесном наполнителе для кошачьих туалетов. Суть его проста: в лоток насыпают несколько см опилок, заливают их горячей (70-80°С) водой, а когда они набухнут, выкладывают сверху семена. Их засыпают еще 1 см опилок, а затем накрывают крышкой или пленкой и убирают в тепло.Через неделю (для огурцов) и 10-14 дней (для перца) в контейнере появляются развитые всходы, корни которых (из-за специфики субстрата) при высадке на постоянное место не травмируются.Если у вас нет отдельных неглубоких емкостей, в которых можно выращивать рассаду до пикировки, на помощь придет обычный полиэтиленовый пакет. В него нужно насыпать землю, край заклеить скотчем, а затем сделать отверстия снизу и сверху пакета. В нижней части они будут выполнять роль дренажных, а в верхние можно высаживать семена.Правда, для того чтобы распикировать рассаду, отверстия придется расширить, и для повторного использования пакет станет непригоден.Этот вариант подойдет не всем любителям цитрусовых, а лишь тем, кто выжимает из них сок с помощью соковыжималки. В оставшихся половинках кожуры можно смело высевать по 1-2 семечка, которые впоследствии отправятся в грунт вместе с натуральным горшочком.Самодельные емкости наполняют грунтом, в который предварительно вносят доломитовую муку или другой раскислитель почвы. Поливают рассаду как и всю остальную, и подкормки вносят по стандартному графику.Выращивать рассаду можно и в тех емкостях, которые точно есть в каждом доме. Картонные втулки от туалетной бумаги и одноразовых полотенец можно отправлять в грунт, поскольку они биоразлагаемые и неопасны для почвы.Готовят емкости для рассады просто: нижнюю часть втулки (примерно на треть по высоте) разрезают на 4 равных части, складывают, как дно у коробки, и насыпают в нее грунт. В эти горшочки сеют семена по 1-2 штуки.Если у вас дома есть запас черно-белых газет, вы можете пустить их в дело, легко смастерив стаканчики. Помимо самих газетных листов, вам пригодится обрезок трубы или узкая пластиковая бутылка, мука и горячая вода.Любую неокрашенную бумагу и тонкий картон можно использовать с той же целью.Сворачивайте бумагу в трубочку вокруг трубы, промазывая ее пастой, приготовленной из муки и воды. Сделайте 3-4 оборота, извлеките основу, а рулон оставьте высыхать на 6-12 часов. Затем разрежьте его на 3 равных цилиндра, установите их в лоток и наполните грунтом. Высаживать рассаду в таких емкостях можно на постоянное место, пропустив этап пикировки.С рассадой томатов редкого сорта или при нехватке места для рассадных емкостей можно попробовать клонирование рассады. Конечно, звучит это довольно фантастично, но ничего сложного в этом методе нет.После того как в горшочках разовьются крепкие саженцы, выращенные из семян, нужно будет отрезать им макушку и отправить ее на укоренение. Маточное растение даст пасынки, которые, в свою очередь, чуть подрастив, можно также укоренять, а один из пасынков, самый крепкий, оставить в качестве заместительной верхушки. К моменту высадки на гряду у вас образуется втрое больше томатов, чем было посеяно, причем урожай они дадут раньше, чем обычно.Еще один способ экономии на рассадных емкостях – самостоятельное изготовление их из вспененного полиэтилена, который обычно используется как подложка под ламинат и продается в строительных магазинах. Цилиндрическая емкость из них скручивается так же, как из бумаги, скрепляется с помощью степлера, а дно выстилается плотным агроволокном. Все эти конструкции помещают в 2 плотных пакета (для избежания протеканий) и заполняют грунтом.На внешней стенке емкости можно написать маркером название культуры, сорт, дату посадки и другую информацию.Делать емкости можно любого размера, даже такого, который позволяет избежать пикировки и дорастить саженцы до высадки на гряду.А вы практикуете что-то необычное с рассадой или предпочитаете действовать проверенными методами?