Подробно об австралийской кухне

Австралийская кухня не самобытна, а скорее являет собой сочетание разных кухонь мира. Но наибольшее влияние на нее оказала, пожалуй, британская кухня, так как страна долгое время была колонией Британской Империи. Многочисленные иммигранты из других уголков земли внесли свою лепту в формирование национальных блюд Австралии. Как ни странно, самым любимым продуктом австралийцев является паста веджимайт, которая изготовлена на основе дрожжевого экстракта. Ни один австралийский завтрак не обходится без этого спреда. Местные жители с пристрастием относятся к мясу. Его употребляют в виде барбекю или начинок к австралийскому мясному пирогу. Морепродукты, которых здесь в изобилии, также в почете. Десертам в Австралии отведена особая страничка кухни — бисквит Ламингтон, торт Павлова, печенье Анзак, эльфийский хлеб порадуют сладкоежек.







1. Австралийский мясной пирог — визитная карточка австралийской кухни. Блюдо представляет собой пирог размером не больше ладони с начинкой в виде рубленого мяса или фарша. (Pengo)







2. Австралийский мясной пирог с гарниром. (Alpha)



3. Веджимайт — паста из дрожжевого экстракта. Имеет соленый, слегка горьковатый вкус. Продукт употребляют в качестве спреда для тостов, крекеров и булочек.

(jules)4. Барбекю. Австралийцы не мыслят своего существования без жареного мяса. Его употребляют как в обычные дни , так и на праздники. (Mike)5. Гороховый суп с пирогом , или пирог-поплавок. (Alpha)6. Кенгурятина. С незапамятных времен мясо кенгуру употребляли местные аборигены. Оно имеет нежный вкус и содержит высокий процент конъюгированной линолевой кислоты . Стоит отметить, что среди самих австралийцев кенгурятина имеет невысокий спрос. 70% всей добычи экспортируется в другие страны. (Justin Marx)7. Рыба и чипсы. Блюдо пришло в Австралию из Великобритании. Оно представляет собой обжаренные во фритюре кусочки рыбы и картофель фри. (russellstreet)8. Барракуда . (Jun Seita)9. Павлова — традиционный австралийский десерт. Представляет собой торт из меренги и фруктов. Блюдо получило свое название в честь одной из самых известных балерин XX века россиянки Анны Павловой. (Isabelle Boucher)10. Павлова. (Claire Sutton)11. Анзак — печенье на основе овсяных хлопьев и кокосовой стружки. Стоит отметить, что в Австралии и Новой Зеландии ежегодно 25 апреля отмечается День АНЗАК (Австралийский и Новозеландский армейский корпус) в знак памяти о своих погибших гражданах во всех войнах и военных конфликтах. (penguincakes)12. Ламингтон — бисквит, покрытый шоколадным ганашем и кокосовой стружкой. Лакомство получило свое название в честь губернатора штата Квинсленд Чарльза Уоллиса Александра Напира Кокрэйн-Бэйлли, который ко всему прочему был бароном Ламингтона . (Alpha)13. Тим Там. (Drew Bandy)14. Тим Там . (Nina Matthews Photography)15. Эльфийский хлеб — любимое лакомство детей. Десерт представляет собой тост, намазанный маслом и посыпанный разноцветным драже. (Alpha)Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: