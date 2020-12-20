6 мясных блюд, которые обязательно стоит приготовить на вылазке

Весна – время прогулок на природе, вылазок, пикников и шашлыков. Когда первое солнышко начинает пригревать, так и хочется взять друзей и членов семьи в охапку, прихватить с собой замаринованное мясо, фрукты, овощи и даже мангал и отправиться на природу. А для того, чтобы импровизированный мини пикник прошел как следует, стоит вооружиться новыми, вкусными рецептами блюд, что можно приготовить на природе.
1. Шашлык по-кавказски
Шашлык по-кавказски. \ Фото: goodfon.ru.
Сочная свинина, ароматные специи и мясистый сладкий перец – то, что нужно для шашлыка по-кавказски, который запросто можно приготовить на природе на открытом огне.
Ингредиенты:
• Свинина - 1 кг;
• Лук репчатый средний - 3 шт;
• Сладкий перец разноцветный - 2 шт;
• Петрушка свежая - 1 пучок;
• Майонез острый и нежирный - 100 г;
• Красный и чёрный молотый перец - по вкусу;
• Соль - по вкусу.
Сочный и ароматный шашлык. \ Фото: barbaris-mangal.com.
Способ приготовления:
• Свинину хорошенько вымыть и просушить;
• После нарезать равномерными кусочками средней величины;
• И переложить в глубокую миску или кастрюлю;
• Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами;
• Добавить к мясу;
• Посолить, поперчить, добавить майонез и мелко рубленную петрушку;
• Хорошенько перемешать;
• Накрыть крышкой или пищевой плёнкой;
• Отправить мариноваться в холодильник на 1,5-2 часа;
• Перец хорошо вымыть;
• Просушить, очистить от семян и плодоножки;
• Нанизать на шампура, чередуя с кусочками мяса;
• Жарить шашлык на открытом огне до полной готовности, не забывая переворачивать;
• Подавать с соусом и свежей петрушкой.
2. Бараньи рёбрышки
Бараньи рёбрышки. \ Фото: gastronom.ru.
Это блюдо оценят по достоинству любители баранины, и даже те, кто впервые пробует её. Вкуснейшие рёбрышки с изобилием специй и картофелем в качестве гарнира – отличный повод собраться на природе шумной компанией.
Ингредиенты:
• Бараньи рёбрышки - 1 кг;
• Красный лук крупный - 1 шт;
• Перец чили - 1 шт;
• Чеснок - 4-5 зубчиков;
• Помидоры - 0,5 кг;
• Оливковое масло - 6 ст.л.
Для соуса и гарнира:
• Крупный картофель - 800 г;
• Базилик свежий - 1 пучок;
• Молотая гвоздика, кориандр, зира - всё по 1 щепотке;
• Соль и чёрный молотый перец - по вкусу.
Вкуснейшие бараньи рёбрышки. \ Фото: kolheti.com.ua.
Способ приготовления:
• Рёбрышки хорошо вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить на бумажных полотенцах;
• Чеснок пропустить через пресс или мелко нарубить;
• Затем смешать его с солью и перцем;
• А после натереть получившейся смесью мясо;
• Сложить в глубокую миску или кастрюлю;
• Накрыть пищевой плёнкой;
• Отправить в холодильник на 2-2,5 часа;
• В это время перец чили, лук и пару зубчиков чеснока мелко нашинковать;
• Обжарить на оливковом масле 5-6 минут;
• Помидоры очистить;
• Мякоть пропустить через мясорубку или блендер;
• Получившееся пюре добавить к овощам на сковороде;
• Поперчить, посолить и добавить мелко рубленный базилик;
• Тушить не менее 5-7 минут;
• Снять с огня, дать остыть и настояться;
• Остатки специй смешать с оливковым маслом и намазать хорошенько рёбра;
• Картофель очистить;
• Натереть специями и разрезав на пополам, обжарить на гриле вместе с рёбрышками;
• Подавать с соусом.
3. Люля-кебаб
Люля-кебаб. \ Фото: gastronom.ru.
Люля-кебаб из нежной говядины в сочетании с томатным соусом - то, после чего захочется добавки. Ведь перед этим блюдом, приготовленным на свежем воздухе, просто невозможно устоять.
Ингредиенты:
• Мякоть говядины - 2 кг;
• Сало - 400 г;
• Соль - 1 ч.л;
• Бульон мясной - 1 стакан;
• Чёрный молотый перец - 0,5 ч.л.
Для соуса:
• Помидоры - 2 кг;
• Перец чили - 1 шт;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Растительное масло - 1 ст.л;
• Укроп свежий - 1 пучок;
• Соль - по вкусу.
Пальчики оближешь! \ Фото: bigmir.net.
Способ приготовления:
• Мясо и сало вымыть под холодной проточной водой;
• Нарезать равномерными кусочками и пропустить через мясорубку;
• Влить бульон, посолить и поперчить;
• Хорошо перемешать;
• Получившийся фарш отбить лопаткой;
• Сформировать небольшие продолговатые колбаски;
• Нанизать на шампуры или деревянные длинные шпажки;
• Жарить на открытом огне, периодически переворачивая до образования равномерной золотистой корочки со всех сторон;
• В это время приготовить соус;
• Перец чили вымыть;
• Удалить семена, а мякоть измельчить;
• Чеснок пропустить через пресс или мелко нарубить, можно натереть на мелкой тёрке;
• Помидоры вымыть;
• Очистить;
• Мякоть нарезать мелким кубиком;
• И обжарить на растительном масле;
• Укроп измельчить;
• Смешать с помидорами, чесноком, перцем;
• Посолить и хорошенько перемешать;
• Подавать люля-кебаб с соусом.
4. Куриное филе на шпажках
Куриный шашлычок. \ Фото:
Куриный шашлычок – лёгкое и полезное блюдо, которое придётся по вкусу всем членам семьи и друзьям, собравшимся на пикник на природе.
Ингредиенты:
• Куриное филе - 1,5 кг;
• Оливковое масло - 1 ст.л;
Для гарнира:
• Гавайская смесь замороженная - 1 кг.
Для маринада:
• Лимонный сок - 100 мл;
• Минеральная вода - 150 мл;
• Соль и чёрный молотый перец - по вкусу.
Сочный, вкусный и ароматный шашлык из куриного филе. \ Фото: gastronom.ru.
Способ приготовления:
• Куриное филе хорошо вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить на бумажных полотенцах;
• Нарезать небольшими равномерными кусочками;
• В миске смешать лимонный сок, минеральную воду, соль и перец;
• Получившимся маринадом залить кусочке мяса;
• Накрыть крышкой и отправить в холодильник 1-1,5 часа;
• Гавайскую смесь разделить на порции;
• Выложить на фольгу;
• Плотно завернуть;
• И отправить на гриль на 20-25 минут, периодически переворачивая;
• Готовую гавайскую смесь достать из фольги;
• Переложить на тарелки;
• Кусочки мяса нанизать на шампура или деревянные шпажки, заранее вымоченные в воде;
• Сбрызнуть оливковым маслом;
• Готовить на гриле около 15-20 минут, не забывая переворачивать;
• Подавать с гавайской смесью.
5. Пряная говядина
Пряная говядина. \ Фото: grill55.ru.
Пряная говяжья вырезка, приготовленная на гриле – просто пальчики оближешь! Блюдо, которое одним своим ароматом способно заманить не только соседей по лужайке, а и вызвать аппетит даже у тех, кто ещё полчаса назад был не голоден.
Ингредиенты:
• Говяжья вырезка - 800 г;
• Мясной бульон - 400 мл;
• Помидоры черри - 700 г.
Для маринада:
• Сок одного лимона;
• Лавровый лист - 3 шт;
• Сахар - 1 ст.л;
• Растительное масло - 2 ст.л;
• Соль - 1 ч.л;
• Чеснок - 4-5 зубчиков.
Сочная и ароматная говядина на гриле. \ Фото: uainfo.org.
Способ приготовления:
• Чеснок измельчить;
• Смешать с стаканом воды, маслом, солью, сахаром и лавровым листом;
• Довести до кипения и дать прокипеть 1-2 минуты;
• Снять с огня;
• Выдавить сок одного лимона;
• Перемешать;
• А после процедить через марлю или сито;
• Мясо вымыть под холодной проточной водой;
• Вытереть бумажными полотенцами;
• Хорошо просушить;
• Нарезать порционными кусками;
• Слегка отбить со всех сторон;
• Залить маринадом;
• Накрыть пищевой плёнкой;
• Отправить в холодильник на 60 минут;
• После обжарить мясо на хорошо разогретом гриле примерно 20-25 минут;
• Подавать с помидорами черри.
6. Куриные голени на гриле
Куриные голени на гриле. \ Фото: 1000.menu.
Какое барбекю и без куриных голеней? Сочные и ароматные, с золотистой пикантной корочкой и нежным мясом внутри – ну невозможно ведь устоять!
Ингредиенты:
• Куриная голень крупная - 6 шт;
• Микс салата - 1 пучок;
• Свежая зелень - 1 пучок;
• Соль и молотый чёрный перец - по вкусу.
Для маринада:
• Лук репчатый средний - 2 шт;
• Уксус - 2 ст.л;
• Жидкий мёд - 3 ст.л;
• Паприка - 0,5 ч.л;
• Чеснок - 3-4 зубчика;
• Соус Табаско - 3-4 капли;
• Душица - 1 щепотка.
Приятного аппетита! \ Фото: sicilianews24.it.
Способ приготовления:
• Голень хорошенько вымыть под холодной проточной водой;
• Тщательно просушить;
• Смешать соль, душицу, паприку, растительное масло, уксус, мёд и соус Табаско в пиале;
• Хорошо перемешать и залить маринадом голени;
• Лук и чеснок измельчить;
• Добавить в кастрюлю к голеням;
• Перемешать и накрыв кастрюлю крышкой, отправить в холодильник на 3-4 часа;
• Замаринованные голени обжарить на гриле до равномерной золотистой корочки со всех сторон;
• Готовое мясо выложить на листья салата;
• Перед подачей посыпать свежей зеленью.
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