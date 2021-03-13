Ошибки, которые совершают хозяйки при использовании морозильной камеры

1. Слишком переполненная морозилка — это плохо

В морозильной камере должно храниться умеренное количество продуктов. /Фото: i.ytimg.com

2. Маркировка продуктов перед заморозкой

com Несложное дело, которое принесет массу пользы. /Фото: golapravda-blog.exactdn.com

3. Заморозка слишком больших порций

Перед заморозкой продуктов важно соблюдать умеренность. /Фото: lh3.googleusercontent.com

4. Предварительная подготовка продуктов перед заморозкой

Даже такое простое действие как заморозка продуктов требует предварительной подготовки. /Фото: m.holodilnik.info

5. Правильные емкости для морозильной камеры

Хранить продукты в морозильной камере нужно в подходящих емкостях. /Фото: palladium.ua

6. Правильная организация

Организация имеет большое значение в правильном хранении продуктов. /Фото: life.informator.press

7. Повторное замораживание

Не стоит рисковать качеством продуктов и замораживать их повторно. /Фото: sm-news.ru

8. Заморозка неподходящих продуктов

Безопасность прежде всего, поэтому исключаем неподходящие продукты. /Фото: skmarket.kiev.ua