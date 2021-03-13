Ошибки, которые совершают хозяйки при использовании морозильной камеры

В морозильной камере можно значительно продлить срок хранения многих продуктов. Это очень удобно, особенно в условиях современного темпа жизни, когда проще заранее наготовить побольше еды, а затем отправить ее на хранение с тем, чтобы позже разморозить и поесть. Однако при использовании морозильной камеры есть ряд простых, но очень важных правил, о которых многие забывают. Novate.ru предлагает подборку лайфхаков, которые сделают заморозку не только правильной, но и безопасной для здоровья.
1. Слишком переполненная морозилка — это плохо
В морозильной камере должно храниться умеренное количество продуктов. /Фото: i.ytimg.com
Одна из самых распространенных ошибок, которые совершаются при использовании морозильной камеры — это слишком сильное ее заполнение. Умеренное наполнение позволяет воздуху беспрепятственно циркулировать по всему холодильнику, благодаря чему можно избежать поломок, а также облегчает поиск необходимых продуктов. Однако и слишком пустой морозильная камера не должна быть. Иначе холодильнику придется тратить больше энергии на охлаждение воздуха в ней.
2. Маркировка продуктов перед заморозкой
Несложное дело, которое принесет массу пользы. /Фото: golapravda-blog.exactdn.com
Один из самых простых способов сохранить порядок в морозильной камере — маркировать продукты. С этикеткой намного проще и быстрее можно найти любой продукт, при этом не держа дверцу морозильной камеры открытой дольше, чем необходимо. Помимо этого на наклейке с названием продукта рекомендуется делать запись о том, когда он был заморожен и когда истекает срок годности. Очень сложно запомнить все в точности, а такая простая система поможет обезопасить себе от некачественных и неполезных продуктов.
3. Заморозка слишком больших порций
Перед заморозкой продуктов важно соблюдать умеренность. /Фото: lh3.googleusercontent.com
Часто в спешке мы замораживаем в морозильной камере массивный комок. Однако это не лучший вариант и не самый удобный, ведь после этого еду придется долго размораживать, а часть ее возможно снова отправится в морозильную камеру, что плохо скажется на ее качестве. Если вы не собираетесь готовить все сразу, еду нужно разбивать на порции. Что касается фруктов и овощей, удобнее будет сначала заморозить их на противне или разделочной доске в один слой, а затем переложить в герметичный пакет. Таким простым способом можно добиться того, что каждый плод будет заморожен отдельно и каждый раз можно взять именно столько еды, сколько необходимо в данный конкретный момент.
Полезный совет: Для замораживания жидкости удобно использовать лотки для кубиков льда. Таким образом можно в небольших порциях хранить бульоны, напитки, томатную пасту и соусы. После того как кубики замерзнут, их можно переложить в пакет.
4. Предварительная подготовка продуктов перед заморозкой
Даже такое простое действие как заморозка продуктов требует предварительной подготовки. /Фото: m.holodilnik.info
Одна из полезных функций морозильной камеры состоит в том, что в ней можно заморозить заранее приготовленные продукты для того чтобы впоследствии их разморозить и быстро поесть. Это очень удобно, но требует своего подхода. Прежде чем замораживать приготовленную еду, даже разделенную на порции, ее обязательно требуется охладить. Иначе, если поместить горячую пищу в морозильную камеру, это может привести к частичному оттаиванию других продуктов, что негативно скажется на их качестве. Чтобы жидкие блюда быстрее остывали, их можно ставить в емкость с холодной водой. Другие продукты проще разделить на небольшие порции и отправить на некоторое время в холодильник.
5. Правильные емкости для морозильной камеры
Хранить продукты в морозильной камере нужно в подходящих емкостях. /Фото: palladium.ua
Прежде чем хранить еду в контейнере, стоит убедиться, что он подходит для морозильной камеры. Тонкие упаковки и контейнеры, могут не справиться с температурой в морозилке. Нужно сделать акцент на емкостях, которые могут удерживать влагу в продуктах, помогая их сохранить полезными и вкусными как можно дольше. Прочные плотные пакеты идеально подходят для твердых продуктов, таких как кусочки мяса, хлеб и тому подобное. Пластиковые контейнеры хорошо подходят для кратковременного хранения. Пакеты на молнии отлично подходят для всего: от готовых смесей для смузи до супов. Если требуется более длительное хранение, отлично подойдут стеклянные банки или контейнеры.
6. Правильная организация
Организация имеет большое значение в правильном хранении продуктов. /Фото: life.informator.press
Чтобы избежать лишних трат на продукты, важно всегда помнить, что и в каком количестве находится в морозильной камере. Трудно запомнить все, поэтому лучше подстраховаться и составить список, который с помощью магнита закрепить на холодильнике или занести в заметки на телефоне. В любой момент можно будет посмотреть, какие продукты необходимо поскорее использоваться, а какие стоит докупить.
7. Повторное замораживание
Не стоит рисковать качеством продуктов и замораживать их повторно. /Фото: sm-news.ru
Мнения на этот счет расходятся. Некоторые ученые утверждают, что можно размораживать и повторно замораживать продукты, а другие — твердо заявляют, что это может навредить здоровью. Чтобы избежать риска, лучше рассчитывать порции замороженных продуктов таким образом, чтобы их не приходилось потом повторно замораживать. Резкие перепады температуры негативно сказывают на вкусовых и полезных качествах продуктов. После того как продукты нагреются, в них могут попасть микробы, которые не погибнут после повторного замораживания. Замороженные продукты также становятся невероятно мягкими из-за увеличения содержания воды.
8. Заморозка неподходящих продуктов
Безопасность прежде всего, поэтому исключаем неподходящие продукты. /Фото: skmarket.kiev.ua
Некоторые продукты просто нельзя замораживать из-за того, что они меняют свою консистенцию и теряют вкусовые качества, а также могут стать уже не такими полезными для организма. Среди них молочные продукты, свежие яйца, консервы, листья салата, фрукты и овощи с высоким содержанием воды.
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