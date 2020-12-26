6 ошибок с ножом, которые существенно укорачивают их срок годности

Даже такой привычный предмет, как нож, обладает своими секретами.

1. Острота ножа

С острым ножом работа на кузне будет более простой и безопасной. /Фото: blog.comfy.ua

2. Применение стеклянных разделочных досок

Стеклянные разделочные доски лучше использовать исключительно в декоративных целях. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

3. Правильное положение руки при нарезании

Важно сразу приучить себя к правильному нарезанию продуктов. /Фото: smachno.ua

4. Подходящий нож — для конкретной работы

Не использовать для работы неправильный нож — лучшая идея для того, чтобы облегчить себе жизнь. /Фото: original-thiers.de

5. Совместимость ножей и посудомоечной машины

Мыть ножи на кухне лучше вручную, а не в посудомоечной машине. /Фото: i.ytimg.com

6. Правильное хранение

Наиболее подходящий способ хранения ножей. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com