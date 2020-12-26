6 ошибок с ножом, которые существенно укорачивают их срок годности

Даже такой привычный предмет, как нож, обладает своими секретами.
Обращение с ножом может показаться очевидным. Но зачастую даже опытные кулинары совершают критические ошибки, которые портят инструмент, делают опасным обращение с ним или приводят к лишним затратам денег. Редакция Novate.ru рекомендует прислушаться к советам опытных шеф-поваров, которые делятся своими лайфхаками по правильному и безопасному обращению с ножами на кухне.
1. Острота ножа
С острым ножом работа на кузне будет более простой и безопасной. /Фото: blog.comfy.ua
Одна из самых распространенных и опасных ошибок в обращении с ножом — использовать затупившийся инструмент. Если нож плохо режет, это заставляет усиливать давление во время нарезания продуктов. Действия с чрезмерной силой повышают риск того, что нож выскользнет из руки и произойдет нечто неприятное и опасное. Намного безопаснее использовать хорошо заточенное лезвие, ведь оно делает более точные и легкие разрезы без особых усилий. Как только лезвие затупляется, его становится труднее проталкивать через продукты, оно скорее сжимает их, чем режет, в этот момент стоит задуматься о заточке.
Полезный совет: Есть надежный способ проверки, пора ли затачивать ножи. Если лезвие способно аккуратно разрезать обычный лист бумаги, значит, оно острое и безопасное в использовании. Тупой нож порвет бумагу, а очень затупленный — даже не оставит царапины.
2. Применение стеклянных разделочных досок
Стеклянные разделочные доски лучше использовать исключительно в декоративных целях. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com
Стеклянная разделочная доска выглядит очень красиво и стильно, так что даже может послужить настоящим украшением кухни. Также она легко чистится и моется, что является несомненным плюсом. Однако, стеклянная разделочная доска не особо хороша для совместной работы с ножом. Она затупляет ножи с удивительной скоростью. Лезвие скользит по стеклянной поверхности, каждый раз затупляясь, а также создавая риск для опасной ситуации. Поэтому стеклянные разделочные доски лучше оставлять для стильного оформления, а в быту использовать деревянные или пластиковые.
3. Правильное положение руки при нарезании
Важно сразу приучить себя к правильному нарезанию продуктов. /Фото: smachno.ua
Есть много различных способов, которыми можно держать нож. Большинство из них допустимые, но есть и такой, который способен создать угрозу для ваших пальцев во время нарезания продуктов. Нельзя придерживать лезвие ножа вытянутым пальцем. Это делает позицию ножа неустойчивой и чревато порезами, а также приводит к сильной нагрузке на запястный канал. Также обязательно следует помнить, что нарезать на весу — очень плохая идея. Во время нарезания нож, а именно основание его лезвия, можно дополнительно фиксировать не только ладонью, но и большим пальцем, либо же всеми пальцами одновременно. При этом пальцы другой руки, которые держат продукты, должны быть подогнутыми, а не вытянутыми. Так пропадает риск задеть их при нарезке. Найти правильную и удобную позицию рук важно как можно раньше, поскольку она входит в привычку и руки при нарезке уже действуют на автомате.
4. Подходящий нож — для конкретной работы
Не использовать для работы неправильный нож — лучшая идея для того, чтобы облегчить себе жизнь. /Фото: original-thiers.de
Если брать неправильный нож, то задача по нарезке может значительно усложниться. Для комфортной домашней готовки понадобится всего четыре основных ножа. Они помогут справиться практически с любой задачей. Для начала необходим универсальный поварской нож с лезвием от 20 до 25 см. Он отлично справляется с нарезкой овощей, измельчением трав, работой с мясом. Однако им неудобно выполнять более деликатные задачи, такие как нарезание чеснока или удаление стеблей с мелких фруктов. Для этого подойдет нож для очистки овощей.
Зубчатый нож полезен не только для нарезания хлеба, но и для всего, что нужно распилить, а не нарезать, например, для нарезки помидоров или перца. Зазубренное лезвие поможет стабилизировать скользкую поверхность, а зубцы аккуратно разрежут нежные волокна. Последний необходимый элемент набора — обвалочный нож. Он сделает нарезку мяса, рыбы и птицы намного проще, так как он предназначен для разрезания частей с костями и хрящами.
5. Совместимость ножей и посудомоечной машины
Мыть ножи на кухне лучше вручную, а не в посудомоечной машине. /Фото: i.ytimg.com
Велик соблазн отправить ножи в посудомоечную машину вместе с другой посудой. Но есть несколько веских причин, по которым не стоит рисковать. Если мыть ножи в посудомоечной машине, то они будут дребезжать, в какое бы место их не положили. Это может привести к сколам и затуплению лезвий, а также к серьезным повреждениям другой посуды, с которой они сталкиваются. Поскольку посудомоечные машины используют в обработке высокую температуру, велика вероятность деформации ручек и ослабления соединений между ручкой и лезвием. Если ножи очень острые, они могут прорезать пластиковое покрытие, предназначенное для защиты полок посудомоечной машины от того же тепла и воды. Это может привести к появлению ржавчины и другим проблемам в работе техники.
6. Правильное хранение
Наиболее подходящий способ хранения ножей. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com
Может показаться, что хранить ножи в выдвижном ящике — это очень удобно. Там они скрыты от глаз и не мешаются под рукой. Однако при таком методе хранения, ножи следует помещать в специальные чехлы, чтобы обезопасить свои пальцы и предотвратить порчу лезвий, когда они трутся между собой при поиске нужного. Когда нож достается из чехла или подставки, тупой край лезвия нужно прислонять к краю прорези, чтобы острый край не затупливался зазря. Согласно мнению экспертов, лучший способ хранения ножей — на магнитной полосе, закрепленной на стене. Это убережет лезвия от порчи, а также поможет максимально хорошо организовать работу на кухне и облегчить поиск нужного инструмента.
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