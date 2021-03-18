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Японская художница создает скульптуры животных из макулатуры

Мы привыкли воспринимать газету как источник информации, а в последнее время как источник спама в почтовых ящиках. Но для художницы Чи Хитоцуямы газеты являются не простой макулатурой, а способом для самовыражения. Проще говоря, она делает из них невероятно реалистичные скульптуры животных, и это совсем не похоже на фигуры из папье маше, которые мы привыкли видеть.

Японская художница создает скульптуры животных из макулатуры

Она сворачивает влажную газету, скручивает и склеивает вручную фигуры краснолицых японских макак, игуан и гигантских носорогов. Настоящее искусство создается из того, что мы воспринимаем чаще всего как мусор.

Японская художница создает скульптуры животных из макулатуры

Японская художница создает скульптуры животных из макулатуры

Японская художница создает скульптуры животных из макулатуры

Японская художница создает скульптуры животных из макулатуры

Японская художница создает скульптуры животных из макулатуры

Японская художница создает скульптуры животных из макулатуры

Японская художница создает скульптуры животных из макулатуры

Японская художница создает скульптуры животных из макулатуры



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