Японская художница создает скульптуры животных из макулатуры

Мы привыкли воспринимать газету как источник информации, а в последнее время как источник спама в почтовых ящиках. Но для художницы Чи Хитоцуямы газеты являются не простой макулатурой, а способом для самовыражения. Проще говоря, она делает из них невероятно реалистичные скульптуры животных, и это совсем не похоже на фигуры из папье маше, которые мы привыкли видеть.







Она сворачивает влажную газету, скручивает и склеивает вручную фигуры краснолицых японских макак, игуан и гигантских носорогов. Настоящее искусство создается из того, что мы воспринимаем чаще всего как мусор.







































источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





