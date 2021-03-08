Что вырезали из фильма «9 1/2 недель» и другие любопытные факты о съёмках известнейшей эро-мелодрамы

Картина «Девять с половиной недель» стала третьей работой американского режиссера Эдриана Лайна. До этого он успел снять пару полнометражных кинокартин. Одна их них – «Танец-вспышка». Это история девушки, мечтавшей стать танцовщицей, который зрители увидели в 1983 году, и который до сих пор имеет высокие рейтинги. На сегодняшний день в списке завершенных работ режиссера уже восемь работ, некоторые из которых получили достаточно высокие рейтинги. Но самый знаменитый его фильм «Девять с половиной недель», буквально напичканный кадрами для взрослых, и моментально завоевавший огромный интерес зрителей, вышел на экраны 14 февраля 1986 года как раз ко дню Святого Валентина. Символично, не правда ли?
Как снимался фильм, и с какими трудностями потом столкнулись его создатели, в сегодняшней статье.
Новый проект американского режиссера
Название «Девять с половиной недель» соответствует продолжительности отношений между главными героями молодым человеком Джоном Греем и состоящей в разводе Элизабет МакГроу.
Действие фильма происходит в мегаполисе. Сюжет посвящен развитию не платонических, а именно сексуальных отношений, которые набирали обороты по мере того, как Джон расширял границы эмоционального восприятия своей партнерши, доводя ее до эмоциональных всплесков, больше похожих на взрывы. Он манипулирует Элизабет и всегда добивается того, чего хочет в интимных отношениях. А иногда даже и пытается злоупотреблять этим, уверенный в том, что девушка не в состоянии ему отказать.
Фильм полон метафор и символов. Так, например, живая рыба, которую они ловят, а потом едят, на протяжении всего фильма символизирует эмоциональное состояние главной героини.
Актеры и роли
Кадр из фильма
Главные роли в фильме сыграли Микки Рурк и Ким Бейсингер. Они создали на экране образы Джона и Элизабет – молодых людей, история любви которых, наверное, была известна каждому зрителю постсоветского пространства, достигшему совершеннолетия. Этот фильм пользовался невероятной популярностью, его смотрели и пересматривали, его обсуждали.
Особенно впечатляла сцена, когда молодой человек завязал глаза своей подруге и давал ей пробовать на вкус все, что находил в холодильнике, начиная от шоколада и заканчивая горьким перцем. Режиссер до сих пор с улыбкой вспоминает эту сцену. Правда, Ким тогда капризничала и требовала, чтобы вместо соуса ей дали какую-нибудь «аккуратную» еду, например, предварительно очищенные ломтики дыни. Режиссер высоко оценил этот эпизод и за удавшееся хорошее настроение, и за особую чувственность, которую актерам удалось передать на экране.
Эдриан Лайн не сразу утвердил Микки Рурка на главную роль, потому как, по его словам, не представлял этого молодого человека в образе Джона. Однако актеру удалось переубедить режиссера, буквально поразив его своей харизмой и неуемной энергией.
Кадр из фильма
Лайн говорил, что Микки Рурк все делает весело. Даже спагетти он ест так, как до него это, наверное, не делал никто – он напихает их в рот в таком количестве, что не может говорить. И если в обычной жизни такое поведение воспринимается как неприличное, то в фильме это выглядит очень даже забавно. Кое-как разногласия в меню были улажены, и сцена все-таки была снята. Лайн нашел к ней подходящую музыку, и все получилось более чем хорошо.
Единственное, с чем так и не захотел мириться Лайн – это лишний вес актера. Поэтому, чтобы получить главную роль в фильме, Микки Рурку пришлось похудеть ни много ни мало – на целых тринадцать килограмм.
А вот с выбором актрисы на роль Элизабет Эдриан Лайн определился быстро. В кастинге принимали участие несколько кандидаток, среди которых были Энди Макдауэл, Деми Мур, Кетлин Тернер, Изабелла Росселини и Сигурни Уивер.
Главную роль получила Ким Бейсингер, в которой, как сказал режиссер, чувствовалась та самая уязвимость, которая нужна была для воплощения на экране образа влюбленной девушки. Определенную роль в процессе выбора сыграло и то, что у Ким были светлые волосы. А режиссер решил, что Элизабет обязательно должна быть блондинкой.
Отношения под запретом
Ходили слухи, что у Рурка и Бейсингер были не только рабочие отношения. Между ними определенно пробежала искра, хотя актеры не только не говорили об этом коллегам по съемочной площадке, но и себе не могли признаться. Напротив, Ким жаловалась, что во время поцелуев с Микки Рурком ей казалось, что она облизывает пепельницу. А тот специально пытался разозлить Бейсингер, во весь голос распевая накануне съемок ненавистные ей песни. Тем не менее, химия там все-таки была… Актеры всеми силами пытались демонстрировать неприязнь по отношению друг к другу, но играли идеально.
Кадр из фильма
Во избежание накала эмоций Эдриан Лайн строго настрого запретил актерской парочке общаться вне съемочной площадки. Более того, им даже разговаривать вне кадра не разрешалось. Режиссер говорил, что таким образом он нисколько не пытается манипулировать людьми или каким-то образом ущемлять их человеческие права. Он был уверен в том, что таким образом помогает им лучше вжиться в образ. Ведь это намного легче сделать, если отказаться от отношений вне съемочной площадки и строить их только в кадре. Тем более что график съемок был очень плотным, и у актеров в прямом смысле слова не было времени на личную жизнь.
Если в закадровой жизни Лайн запрещал ведущим актерам фильма общаться, то во время съемок он нередко сам подталкивал их определенным действиям. Так, например, во время съемок сцены готовящегося самоубийства, когда Джон и Элизабет приняли решение вдвоем принять смертельную дозу таблеток и отправиться в мир иной, у Ким было слишком игривое настроение, что никоим образом не соответствовало трагической атмосфере эпизода. Тогда по совету режиссера Рурк так сильно сжал руку Бейсингер, что та сначала разозлилась, а потом заплакала. Лайн не сожалеет о таком несколько жестком поступке. Впрочем, Ким тоже не была за это на него в обиде. Актриса понимала, что таким образом получилось создать нужное настроение для кадра. Правда, сам эпизод строгие цензоры из фильма вырезали.
Трудная жизнь фильма
Кадр из фильма
Наконец фильм был полностью снят, и начались предпремьерные тестовые показы. Как это ни прискорбно, но буквально все они увенчались провалом. Режиссер вспоминает, как на показах вели себя зрители. Одни ругались, другие уходили, не досмотрев картину до конца, а третьи писали не самые хорошие отзывы.
Но были и четвертые, которые не только досматривали фильм до конца, но и приходили на последующие просмотры. На вопрос режиссера, зачем они это делают, некоторые отвечали: «Очень хочется понять, что же все-таки происходит между главными героями».
Интересный факт: в нашей стране картина пользовалась большой популярностью, а вот в Америке – стране, в которой она была создана, номинирована сразу на три антипремии: «Самый плохой сценарий», «Самая плохая женская роль» и «Самая плохая песня». Правда, ни одной из них фильм так и не был удостоен.
Ким Бейсингер
И это еще не все: фильм «Девять с половиной недель» был снят в 1984 году, а в прокат его выпустили только в 1986, то есть целых два года он, как говорят, пролежал на полке. Когда же, изрядно покромсав, фильм все-таки разрешили к показу, и он вышел на экран, то тут же был разгромлен критиками и потерпел поражение в американском прокате. И только лишь благодаря тому, что на кассетах сохранилась первоначальная, не истерзанная цензорами и критиками версия, фильм все-таки завоевал популярность среди телезрителей и через несколько лет стал культовым. Более того, он был признан во многих европейских странах. Только в одной Франции его показывали на больших экранах целых пять лет. Это был настоящее успех. «Девять с половиной недель» побил все рекорды по кассовым сборам. За сравнительно короткое время при бюджете в семнадцать миллионов долларов он заработал сто.
Кадр из фильма
Воодушевленные успехом, создатели фильма сняли его продолжение, но уже без Ким Бейсингер. Не потому, что актриса по какой-то причине не смогла принять участие в съемках. Просто в этом фильме не было ее героини. Продолжение не имело такого успеха, как его культовый предшественник. Третий фильм, который назвали «Любовь в Париже», и в котором наш герой пытается разыскать свою любимую Элизабет, и вовсе оказался таким слабым, что его не выпустили в прокат, а только на видео. Поэтому и обсуждать его не очень хочется.
А «Девять с половиной недель» навсегда остался если не в сердцах, то в памяти жителей многих стран земного шара.
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