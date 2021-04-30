Эффективные и неожиданные способы применения чайных пакетиков в саду

Чайные пакетики — настоящая находка для садоводов! Отпугнуть вредителей и кошек, напитать почву полезными веществами, ускорить процесс образования компоста и многое другое помогут пакетики с чаем.

Делимся с вами самыми полезными и неожиданными идеями использования чайных пакетиков в саду.







Питательные вещества для почвы

Защита от грибковых болезней

Быстрое образование компоста

Защита от вредителей и кошек

Удержание влаги

Защита от сорняков

В чае содержатся дубильные вещества, необходимые для активного роста и развития растений. Чтобы получить естественное удобрение, просто закапайте чайные пакетики в саду. Однако, важно знать, что вещества, содержащиеся в чае, подкисляют почву, поэтому его нельзя использовать для удобрения растений, которым требуется нейтральная или щелочная среда.Химические вещества в чае эффективно борются с развитием грибка в почве, защищая растения от серьезных болезней.Кислота, содержащаяся в чае, ускоряет процесс образования компоста в несколько раз.Запах чая отпугивает вредителей и насекомых. Более того, кошки тоже не любят запах чая. Поэтому, если вы закопаете чайный пакетик в землю, ваш питомец перестанет мочиться на растения. Этот лайфхак можно использовать и для комнатных растений.Чайные пакетики способны впитать большое количество воды.Закопайте их рядом с корнями, чтобы получить дополнительный источник воды для растений.Вещества, содержащиеся в чае, являются отличными гербицидами и предотвращают рост сорняков.