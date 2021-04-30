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Эффективные и неожиданные способы применения чайных пакетиков в саду

Чайные пакетики — настоящая находка для садоводов! Отпугнуть вредителей и кошек, напитать почву полезными веществами, ускорить процесс образования компоста и многое другое помогут пакетики с чаем.
Делимся с вами самыми полезными и неожиданными идеями использования чайных пакетиков в саду.

Эффективные и неожиданные способы применения чайных пакетиков в саду

Питательные вещества для почвы


В чае содержатся дубильные вещества, необходимые для активного роста и развития растений. Чтобы получить естественное удобрение, просто закапайте чайные пакетики в саду. Однако, важно знать, что вещества, содержащиеся в чае, подкисляют почву, поэтому его нельзя использовать для удобрения растений, которым требуется нейтральная или щелочная среда.

Эффективные и неожиданные способы применения чайных пакетиков в саду

Защита от грибковых болезней


Химические вещества в чае эффективно борются с развитием грибка в почве, защищая растения от серьезных болезней.

Эффективные и неожиданные способы применения чайных пакетиков в саду

Быстрое образование компоста


Кислота, содержащаяся в чае, ускоряет процесс образования компоста в несколько раз.
Эффективные и неожиданные способы применения чайных пакетиков в саду

Защита от вредителей и кошек


Запах чая отпугивает вредителей и насекомых. Более того, кошки тоже не любят запах чая. Поэтому, если вы закопаете чайный пакетик в землю, ваш питомец перестанет мочиться на растения. Этот лайфхак можно использовать и для комнатных растений.

Эффективные и неожиданные способы применения чайных пакетиков в саду

Удержание влаги


Чайные пакетики способны впитать большое количество воды.
Закопайте их рядом с корнями, чтобы получить дополнительный источник воды для растений.

Защита от сорняков


Вещества, содержащиеся в чае, являются отличными гербицидами и предотвращают рост сорняков.

Эффективные и неожиданные способы применения чайных пакетиков в саду
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