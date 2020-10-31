Для чего устанавливали бетонные «козырьки» в советских многоэтажках

Советская архитектура в годы массовой застройки многоэтажными «панельками» особенным стилем и красотой не отличалась. Но на улицах наших городов можно еще встретить нестандартные жилые дома, которые некоторыми странными деталями все-таки отличались от большинства строений. Так, например, существовали инновационные проекты, непонятными элементами которых были бетонные «козырьки», расположенные на фасаде перед верхней частью окна. Каких только предположений не придумывал несведущий народ, но инженеры-строители тех времен раскрыли истинное предназначение внедренных деталей.











Советская эпоха, как бы многие не посмеивались над ее архитектурными достижениями, все же может похвастаться фантастическими проектами и оригинальными изобретениями. Сегодня хотелось бы обратить внимание не на монументальные произведения, а на обычные многоэтажные «панельки», которые до сих пор считаются основным жилым фондом всех постсоветских стран и республик.







Необычные бетонные конструкции называются ламеллярные козырьки. Эти детали можно наблюдать на некоторых типовых многоэтажных панельных домах, и располагаются они перед верхней частью окна. Изобретательный народ придумывал всевозможные варианты такого расположения, начиная с защиты от обстрелов и даже ядерного взрыва или установки лестниц во время пожаров и заканчивая местом хранения продуктов в зимнее время.

Но все эти домыслы ничего общего не имеют с истинной причиной столь неожиданного «украшательства».Даже не имея образования инженера-строителя или архитектора, наблюдательный человек может сразу заметить, что ламеллярные козырьки состоят из двух бетонных балок, расположенных под углом 45°, с небольшим пролетом между ними. Что-то наподобие уже привычных штор-жалюзи или лопастей регулятора потока воздуха кондиционера, только они неподвижные и из бетона . Как правило, подобные конструкции устанавливались на государственных учреждениях, больницах, детсадах, школах, университетов, реже встречались на зданиях общежитий. Глядя на странную деталь экстерьера, современный человек сразу узнает привычное расположение горизонтальных ламелей на жалюзи и может предположить, что они служат для затенения окон от прямых солнечных лучей. Такая гипотеза ближе к делу, но все же подобные «козырьки» делались для улучшения проветривания внутри помещений и служили своеобразным кондиционером (причем бесплатным). Особенно актуальны были такие внедрения в жарких регионах, где работники, больные или учащиеся изнывали от постоянной духоты и жары, ведь в те времена о бытовых кондиционерах даже не слышали (вентиляторы под потолком или на столе начальника – не в счет).Всем известно, что теплый воздух легче холодного, поэтому поднимается вверх и при открытии окна быстрее устремляется наружу нежели это делает холодный воздух, который находится внизу помещения. Если рассматривать вариант со стандартным окном и форточкой вверху проема, то становится понятно каким образом происходит проветривание . Как оказалось, этот привычный для всех обывателей способ менее эффективен, нежели при использовании дополнительной тяги, которую и создают бетонные ламели. Когда они «берутся за дело», скорость проветривания увеличивается в разы, что облегчает жизнь людям, находящимся внутри душного или жаркого помещения.Принцип работы ламеллярных козырьков: Такая уникальная способность монолитных конструкций основана на аэродинамике. Бетонные ламели играют роль закрылок самолета и обеспечивают создание воздушной тяги. А это значит, если открыть окно для проветривания , перед которым расположена такая конструкция, то теплый воздух, ударяясь о «крыло» будет еще быстрее выходить из помещения, тем самым освобождать место для живительной прохлады.Ламеллярные козырьки уже изжили себя и потеряли практическое значение и не только потому, что народ обзавелся кондиционерами. Как утверждают специалисты, современные металлопластиковые окна, если открыты на проветривание, уже рассчитаны на подобное усиление тяги, и при этом ламеллярные козырьки полностью бездействуют. Для того, чтобы они помогли ускорить процесс проветривания, современное окно следует открывать полностью.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: