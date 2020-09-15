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История советского самого длинного в мире дома на 3 тысячи квартир

То, что жилые архитектурные строения, возведенные в советское время, называют однотипными панельками, не так уж и странно. Типовые дома внесли свои закономерности во внешний вид городов. Но ведь в Союзе были еще и «брежневки», «хрущевки», которые вполне могли в некоторых случаях вызвать удивление своими отличительными качествами и оригинальностью. Взять хотя бы многоэтажные здания семидесятых-восьмидесятых годов.

История советского самого длинного в мире дома на 3 тысячи квартир

История советского самого длинного в мире дома на 3 тысячи квартир

Многие советские инженеры и архитекторы в строительстве панельных домов нередко воплощали довольно необычные идеи. В качестве примера можно назвать дома на ножках, появившиеся в одной и во второй столицах, и московские круглые здания, которые по плану должны были быть сооружены в виде символа олимпиады.

История советского самого длинного в мире дома на 3 тысячи квартир

Но и это не все. Есть и другие необычные панельные конструкции. На Украине, в Луцке есть удивительный дом (пр. Соборности и ул. Молодежи). Строилось это жилое здание в течение одиннадцати лет. Строительство его началось в 1969 г. Столь большой срок не удивляет, ведь его общая длина равна 1,75 километров. А если сюда добавить и пристройки, то это еще плюс один километр. В доме насчитывается больше трех тысяч квартир, а жильцов около 10 000.

История советского самого длинного в мире дома на 3 тысячи квартир

Построить приблизительно сорок домов от пяти до девяти этажей каждый, которые стоят очень плотно один к другому – достаточно смелая идея.

Авторами ее стали два архитектора – Метельницкий Р. Г. и Маловице В. К. Это строение стало самым длинным домом в СССР, а в настоящее время аналогов ему нет и в мире. Насколько долго сооружение, которому уже сорок лет, простоит в своем первозданном виде, пока неизвестно. Дело в том, что в местной прессе уже есть сообщения, что оно требует серьезного ремонта.

История советского самого длинного в мире дома на 3 тысячи квартир

Одно из местных туристических агентств решило помочь решить этот вопрос. Компания внесла предложение, согласно которому можно на крыше этого уникального гиганта устраивать экскурсии или организовывать мероприятия. При этом часть средств, полученных за это, использовать для ремонта самого здания или облагораживания придомовой территории.

История советского самого длинного в мире дома на 3 тысячи квартир

Есть и другие огромные здания, например, Karl-Marx-Hof в Австрии, в Вене, длина которого 1,1 километр. Построен этот дом в начале прошлого столетия. Что касается именно построек из Советского Союза, то здесь стоит отметить несколько: мурманский девятиэтажный дом (1,488 километра), киевский дом на 24 подъезда (1,246 км), волгоградский дом протяженностью 1,15 км, а также пятиэтажное жилое строение в Набережных Челнах, длина которого 1,1 километр. Как видим, все они не дотягивают до размеров здания в Луцке.

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История советского самого длинного в мире дома на 3 тысячи квартир

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