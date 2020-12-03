Почему считается, что хороший художник должен быть бедным и несчастным

Далеко не все творцы получают признание в принципе.

Бедняки и любители долларов

Один из немногих гениев, кто смог стать еще и богатым.

Примерить на себя такой образ мог только человек, который очень любит себя.

Одна из самых дорогих его картин.

Гений, не признанный при жизни.

Идеализированный образ голодного художника

Художники сами часто культивировали образ бедного и больного творца.

Ильин любил воплощать на картинах образ бедствующих художников.

Художник и заказчик.

Страдания и страх для художника

Стремление запечатлеть себя с поврежденным ухом уже кажется странноватым.

Единственная картина ван Гога, которую он смог продать при жизни.

Российская художественная артель

Артель художников.

Момент ухода художников из Академии.