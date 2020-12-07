Предметы, которые уродуют интерьер кухни

Можно бесконечно долго выбирать мебель для кухни, тратить огромное количество денег на ремонт и пользоваться услугами профессиональным дизайнеров – все это будет зря, если в ваш интерьер проникнут аксессуары кислотного цвета, разномастные контейнеры для хранения и прочие неуместные вещи.
Если вы не испытываете эстетического наслаждения при взгляде на свою кухню, и вам постоянно кажется, что в комнате бардак, хотя совсем недавно была генеральная уборка, не торопитесь копить деньги на ремонт либо хвататься за швабру. Для начала замените вещи, которые нещадно портят как сам интерьер, так и общую атмосферу. Мы говорим о неопрятном текстиле, сушилке для посуды, забитой до отказа, губках всех цветов радуги, пестром декоре и прочих мелочах. Остановимся на каждом пункте более подробно.
1. Кислотные аксессуары
Яркие губки для посуды привлекают ненужное внимание. / Фото: Zur.ru Вряд ли при покупке кухонных аксессуаров вы обращаете внимание на их цвет. Вот так и появляются на кухне лимонно-желтые губки для мытья посуды, ультрарозовые тряпки из микрофибры, салатовые полотенца с принтом и прочие вещи, которые категорически не вписываются в стильный выдержанный интерьер. Исключением в данном случае могут стать лишь те детали, которые запланировано выступают ярким пятном в нейтральном интерьере. Однако и здесь есть ряд нюансов: во-первых, они должны быть одного цвета, а, во-вторых, распределяться по кухне дозированно. Если же вы уже накупили аксессуары кислотного цвета и понимаете, что, находясь на видном месте, они сильно портят интерьер, уберите их в шкафы и доставайте лишь по мере необходимости.
2. Разномастные емкости
Разномастные баночки для хранения выглядят неэстетично. / Фото: Liveinternet.ru В дизайне интерьеров существует негласное правило – все, что находится на виду, должно сочетаться между собой. Сейчас речь идет и о емкостях для хранения, и о содержимом рейлингов, и о посуде, расставленной на открытых полках, и к дозаторам для бытовой химии. Вы можете приобрести несколько очень красивых и дорогих контейнеров, сделанных из качественных материалов, но какой в этом смысл, если они не выдержаны в одном стиле? Многим эти слова могут показаться смешными и необоснованными, но если вы проведете эксперимент, то сами во всем убедитесь: для начала разместите на кухне разномастные емкости, которые не сочетаются друг с другом ни по форме, ни по размеру, ни по цвету, а затем купите в магазине специальный набор для хранения, подходящий к интерьеру вашей кухни. Результат будет на лицо. В первом случае контейнеры будут создавать визуальный шум и формировать ощущение хаоса, а во втором – станут украшением кухни, и привнесут в нее изюминку. Не хотите лишний раз тратить деньги? Тогда просто проявите умеренность: тщательно проанализируйте все, что стоит на вашей столешнице, выберите наиболее подходящие друг другу бутылочки и баночки, красиво расположите их на поверхности, а остальное уберите с глаз долой.
3. Большое количество рейлингов
Рейлинги не должны занимать все свободное место. / Фото: ivd.ru Поговорим еще немного о визуальном шуме: больше всего интерьер утяжеляют большое количество мелких предметов на виду. С этой точки зрения рейлинги являются самым страшным ночным кошмаром. Конечно, никто не спорит, что это очень удобное приспособление для рабочей зоны на кухне, так как оно позволяет компактно расположить различные кухонные принадлежности и девайсы. Однако рейлингов не должно быть слишком много, чтобы они не заняли почти весь фартук. Если же на них хранить абсолютно все, что есть на кухне, то интерьер будет захламленным и непрезентабельным. Совет: Проведите ревизию рабочей зоны и оставьте только те предметы, которыми пользуетесь ежедневно – именно они расположится на рейлинге. Все остальное сложите в контейнер и уберите в ящик. А еще лучше на этапе ремонта контролировать количество рейлингов – двух на фартук будет вполне достаточно.
4. Прозрачная посуда
На прозрачной посуде могут оставаться разводы. / Фото: Irecommend.ru Сама по себе прозрачная посуда выглядит очень стильно, красиво и минималистично, прекрасно вписывается практически в любой интерьер. Однако есть один нюанс – ухаживать за такими тарелками и чашками достаточно сложно, особенно если в квартире нет посудомоечной машины. Постоянными спутниками даже идеально вымытой посуды станут брызги, разводы, налет и осадки от воды. А если вы собираетесь хранить ее на видном месте, то интерьер моментально приобретет неопрятный вид.
5. Светлый текстиль
Белые занавески и скатерть быстро теряют свой привлекательный внешний вид На фотографиях часто можно увидеть кухни, интерьер которых украшают белоснежными скатертями, салфетками или прихватками. Это выглядит настольно эффектно, что многие хотят повторить такую картинку у себя в квартире. Если вы относитесь к этой категории людей, то подумайте: а готовы ли вы принять на себя обязательство всегда поддерживать текстиль в идеальном состоянии? Дело в том, что декор белого цвета действительно создает впечатление идеальной чистоты и опрятности на кухне, но ровно до тех пор, пока находится в идеальном состоянии. А вот когда скатерть и салфетки теряют былую свежесть, они становятся главным врагом вашего интерьера. Их нужно либо очень часто менять и тщательно отстирывать, либо отказаться от подобного текстиля и вместо него приобрести более устойчивый к загрязнениям.
6. Заполненная сушилка
Заполненная посудой сушилка выглядит неаккуратно. / Фото: links-stroy.ru Если в ванной взгляд всегда цепляется за заполненную сушилку для одежды, то на кухне эту роль играет сушилка для посуды. Даже если у вас идеально чистые и очень красивые тарелки, им место в навесном шкафчике или на открытой полке, но никак не в сушилке. Заполненная корзина в 95% случаев создает впечатление незавершенной работы, и делает интерьер захламленным, неаккуратным. Поэтому либо сразу разбирайте сушилку после окончания работы, либо прячьте ее в ящик. Правда, во втором случае нужно будет не забывать часто вытирать поддон и следить за уровнем влажности, иначе плесень не заставит себя долго ждать.
7. Грязная дверца духовки
Дверцу духовки нужно вовремя протирать. / Фото: smekalo4ka.ru Любые загрязнения, даже самые незначительные, моментально портят впечатление от интерьера. В глазах гостей он выглядит неопрятным и сводит на нет все старания хозяйки. Чтобы избежать таких последствий, протирайте стеклянную дверцу духовки сразу после окончания готовки. Дождитесь, пока она остынет, и начинайте удалять пятна при помощи влажной тряпки или антижира (если ситуация совсем плачевная). Так дверца духовки всегда будет выглядеть опрятно и презентабельно.
8. Неуместный декор
Фотообои на кухне выглядят неуместно. / Фото: Dizainkyhni.com Если вы хотите, чтобы кухня выглядела стильно, модно и красиво, она должна подчиняться правилам минимализма. Постарайтесь сделать так, чтобы в комнате не присутствовали лишние мелочи, которыми вы редко пользуетесь: пакетницы, яркие подхваты для штор, бесчисленное количество прихваток, салфетниц и пр. Подобная утварь крадет полезное место, которого на большинстве кухонь и так в обрез. В этот же список можно смело внести фотографии, неуместные постеры, картины, которые плохо вписываются в интерьер и создают визуальный шум. Даже если вы обожаете мелкий декор, аксессуары и не можете пройти мимо них в магазине, старайтесь держать себя в руках. Не захламляйте одну из самых полезных комнат в квартире, и ограничьтесь самыми необходимыми аксессуарами и декоративными элементами, которые станут яркими акцентами.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
( Читать дальше... )
Продолжение этого поста -> ЗДЕСЬ
Свежие комментарии