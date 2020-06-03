Ликвидация Бен Ладена: какие остались вопросы

Странное убийство

Первым во всеуслышание об убийстве «террориста номер один» американским спецназом заявил президент США Барак Обама. Он то знал наверняка, так как вместе со своей администрацией наблюдал за ликвидацией бен Ладена в прямом эфире. Американцам понадобилось целое десятилетие, чтобы добраться, как они считают, до виновника гибели 3000 человек при террористической атаке на башни-близнецы в Манхэттене.

Вскоре после обнародования факта гибели бен Ладена смерть своего лидера подтвердила «Аль-Каида»*, пообещав отомстить за убийство. Ликвидацию опасного террориста на Западе встретили с одобрением. Исключение разве что составила реакция неправительственной организации «Международная амнистия», которая осудила ряд правовых и этических аспектов убийства, сожалея, что бен Ладена не захватили живым, несмотря на его безоружность.

Почему американские военные были уверены, что они убили именно бен Ладена? Ведь многие предполагали, что у фигуры такого масштаба было немало двойников.

С целью распознавания тела бен Ладена было использовано несколько методов идентификации.

В первую очередь, нужно было установить рост убитого. Так как рулетки у спецназовцев не было, один из них с ростом, приблизительно совпадающим с ростом бен Ладена (193 см), лег рядом с трупом. На глаз рост вроде бы совпал.

Дальше в дело вступило программное обеспечение для распознавания лиц: машина проанализировала переданное в штаб-квартиру ЦРУ изображение убитого и выдала информацию: на 90-95% – это Усама бен Ладен.

Несколько человек из укрытия, которое штурмом брал спецназ, по словам военных, вроде бы подтвердили личность бен Ладена. Правда, позднее один из участников операции, скрывая свое имя, признался, что женщина, которая находилась в комнате с убитым еще до открытия стрельбы американцами уверяла, что это не бен Ладен.

Наконец, тело предполагаемого главы Аль-Каиды* было идентифицировано ДНК анализом с использованием образцов тканей и крови его умершей сестры. По заявлению высокопоставленного сотрудника Пентагона, анализ ДНК, проведенный независимо лабораториями Министерства обороны и ЦРУ, точно идентифицировал Усаму бен Ладена. Возможность ошибочной идентификации на основе этого анализа, по словам чиновника, примерно 1 к 11,8 квадриллиона.

Позднее бен Ладен был похоронен в Аравийском море после совершения мусульманского обряда прямо с борта американского авианосца «Карл Винсон». В Вашингтоне объяснили подобные меры тем, что отсутствие конкретного места захоронения предотвратит паломничество к «террористической святыни».