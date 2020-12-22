Чем развлекалась советская молодёжь тогда, и чем она отличается от современной

Танцевать! Школьные дискотеки и танцы в клубах под контролем дружинников

Пойдем в кино? Традиционное и любимое развлечение

Посещение кинотеатра было настоящим праздником. /Фото: news.rambler.ru

Рестораны: оказывается, тогда и студентам они были по карману

Молодежь часто посещала кафе, а иногда и рестораны. /Фото: i.mycdn.me

На электричку и за город

Турпоходы были очень популярны в СССР. /Фото: i08.fotocdn.net

Культурные развлечения: вечера поэзии и неформальные тусовки

80-е годы XX века были расцветом неформальной молодежной культуры. /Фото: publy.ru