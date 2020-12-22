Чем развлекалась советская молодёжь тогда, и чем она отличается от современной

Молодежь всегда стремилась к развлечениям, во все времена. Сегодня в нашу жизнь ворвался интернет, изменив многое. Люди чаще остаются дома, общаясь онлайн, не стараются встречаться лично. При СССР все было иначе. И хотя многие интересы и увлечения у молодежи не изменились, они стали выражаться в иной форме. Зачем идти в кино, если можно посмотреть фильм в сети? Читайте, как развлекалась советская молодежь, и сравнивайте с современной ситуацией. Вы удивитесь, насколько все изменилось.
Танцевать! Школьные дискотеки и танцы в клубах под контролем дружинников
Танцплощадки, где можно было отдохнуть, возникли давно. Люди охотно посещали их в 40-50-60 годы, стремясь послушать живую музыку и потанцевать. В те времена каждый танец имел свое название, вместо диджея работал конферансье. Девушки старались надеть лучшее платье, мужчины — выходной костюм. Так называемые дискотеки появились в начале 80-х годов и быстро завоевали популярность среди молодежи.
Вместо живой музыки стали использовать аудиозаписи, а руководил действием "диск-жокей". Это было необычно и интересно, качество дискотеки определялось треками, которые использовались в процессе развлечения. Послушать записи популярных западных групп хотели все. Применяли сначала бобинные, а затем кассетные магнитофоны, и это казалось достижением музыкальной техники.
В СССР почти в каждом вузе существовали собственные вокально-инструментальные ансамбли, а их участники были настоящими звездами. В школах тоже проводились дискотеки, это зависело от прогрессивности руководства. Ходила молодежь и в клубы, где устраивались «танцульки». Правда нередко возникали стычки между ревнивыми ухажерами, но беспорядки быстро подавлялись дружинниками. Такие люди с красными повязками на рукаве были неизменным атрибутом любой молодежной публичной тусовки тех времен. Дискотеки стали способом познакомиться, отдохнуть, показать себя. Парни и девушки старались одеться как можно экстравагантнее, разучить популярные движения. Для многих поход на танцы был настоящей проверкой коммуникационных способностей.
Пойдем в кино? Традиционное и любимое развлечение
Посещение кинотеатра было настоящим праздником. /Фото: news.rambler.ru
Советская молодежь обожала ходить в кино. Пригласить девушку на премьеру нового фильма считалось проявлением хорошего тона. Кинотеатры посещали практически все, туда ходили как на свидание или просто дружной компанией.
К счастью, билеты в кино в те времена стоили очень дешево. Стоимость зависела от того, в каком ряду покупались места. Самыми дешевыми были так называемые «места для поцелуев», то есть последний ряд. Традиционно люди приходили в кинотеатр заранее, чтобы погулять в фойе, посмотреть развешенные на стенах плакаты с рекламой новых фильмов и фотографиями актеров, поболтать, и, конечно же, купить в буфете мороженое и лимонад. Это было традицией.
С начала 80-х годов стали появляться современные кинотеатры, с удобными креслами, большими экранами и полноценными кафе. Иногда юноши и девушки приобретали самые дешевые билеты на фильм не с целью посмотреть его, а для того, чтобы приятно провести время в уютной кафешке.
Рестораны: оказывается, тогда и студентам они были по карману
Молодежь часто посещала кафе, а иногда и рестораны. /Фото: i.mycdn.me
В СССР было много ресторанов. Как ни странно, посещали их не только состоятельные люди. Очень часто за столиками можно было увидеть молодежную компанию, например, студентов, которые получили стипендию и пришли отдохнуть. Дело в том, что ресторанные цены были очень демократичными. Существовал стандартный набор блюд, который можно было заказать без особого ущерба для кошелька. Например, салат «Столичный» и котлеты по-киевски стоили одинаково по всей территории страны и готовились в строгом соответствии с ГОСТом.
Рестораны молодежь посещала не только с целью вкусно поесть. Многие приходили туда, чтобы пообщаться и потанцевать. В залах часто играл оркестр, а места для танцев было достаточно.
Такие заведения создавали иллюзию «красивой жизни», так как в советские времена строго следили за интерьерами, да и прийти в ресторан в джинсах или растянутом свитере никому бы и в голову не пришло. Конечно, молодые люди посещали кафе и рестораны не так уж и часто, но все же такой отдых был очень востребованным. К выходу в свет готовились, старались выглядеть красиво, откладывали деньги.
На электричку и за город
Турпоходы были очень популярны в СССР. /Фото: i08.fotocdn.net
Загородные поездки пользовались популярностью всегда. Только сегодня многие люди, достигнув 18 лет, получают от родителей машину (неважно, новую или подержанную), а во времена СССР таких счастливцев можно было пересчитать по пальцам.
Тем не менее, вылазки на свежий воздух с гитарой, палаткой, картошкой, которую потом пекли на костре, с песнями и весельем — такие выходные дни были очень распространены.
Компания собиралась на вокзале, чаще всего в субботу, садилась в электричку и мчалась за город. Конечно, будет неправдой сказать, что юноши и девушки пили на природе только чай и скромно расходились вечером по женским и мужским палаткам. Присутствовал и алкоголь, и уединение с любимым человеком — с той поры ничего не изменилось. Но никто не сидел, уткнувшись с мобильный телефон и не реагируя на окружающих.
Культурные развлечения: вечера поэзии и неформальные тусовки
80-е годы XX века были расцветом неформальной молодежной культуры. /Фото: publy.ru
Вечера поэзии были любимым досугом у творческой молодежи. Они могли проводиться где угодно, как на открытом воздухе (в парке, у памятников писателям и поэтам), так и в кафе или клубе. Прочитать стихотворение Ахматовой или Пастернака, или же порадовать слушателей собственным сочинением — это было «круто».
В конце 80-х годов стали появляться так называемые неформальные тусовки, на которых собирались байкеры, рокеры, панки, металлисты. Молодежная культура претерпевала существенные изменения. Старшее поколение наверняка помнит, как во дворах собирались шумные компании, которые слушали магнитофон, катались на мотоциклах, пели под гитару, шумели и мешали спать жителям многоэтажек. Да, приезжала милиция и разгоняла нарушителей, но это не могло изменить ровным счетом ничего.
Стали появляться тематические кафе, где встречались единомышленники. Например, можно вспомнить знаменитый ленинградский «Сайгон». Правда, возникло оно в 60-х годах, но молодежный расцвет пришелся на 80 годы ХХ века.
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