Обман зрения и эффект иллюзорной реальности на полотнах голландского художника Кенне Грегуара

В нынешние времена, казалось бы, реализмом в живописи уже никого не удивишь, давным-давно все сказано художниками-классиками. Однако современному голландскому мастеру Кенне Грегуару (Kenne Gregoire) эта задачка оказалась вполне "по зубам". Он сумел найти свое авторское лицо, работая в жанре реализма, где создал некий сплав традиционного и совершенно нового видения окружающего мира. Немаловажную роль он в своем творчестве отвел композиционному построению картин, где научился мастерски манипулировать изометрической перспективой и натуралистической визуализацией.
Кенне Грегуар (Kenne Gregoire) - современный голландский художник.
Специалисты называют мастера последователем лучших традиций голландской школы живописи. Неординарным работам Kenne Gregoire присуща детализация быта. Филигранные композиционные приемы и высокохудожественное изображение различных текстур - фарфора, дерева, стекла, тканей.
Живопись от Kenne Gregoire.
Голландский живописец создает свои реалистические работы почти с фотографической точностью. Ну, и, казалось бы, что здесь удивительного? Лишь просмотрев галерею его работ, начинаешь понимать, что на них отсутствует та перспектива, которую привык видеть глаз человека. Каждый предмет на картинной плоскости существует как бы сам по себе. Тем не менее, благодаря невероятно красивому фоновому пространству, картины приобретают целостность.
Блошиный рынок. Живопись от Kenne Gregoire.
Художник в своих работах мастерски использует особый вид перспективы, называемый «изометрическим», который и позволил ему найти свой собственный стиль и авторский почерк. Именно такая перспектива, используемая разработчиками в машиностроительном черчении для построения наглядного изображения деталей на чертеже, а также в компьютерных играх для трёхмерных объектов и панорам, в композиции построения картин дает возможность художнику создавать эффект иллюзорной реальности.
Закуска. Живопись от Kenne Gregoire.
К слову сказать, название этой перспективы пришло из греческого языка и означает «равный размер», отражая тот факт, что в данной проекции масштабы по всем осям равны. В других видах перспектив это совершенно не так.
Доброе утро. Живопись от Kenne Gregoire.
Технический прием художника -"взгляд сверху" позволяет зрителю "парить" над изображением и скрупулезно рассмотреть все изображенные предметы. Своей неординарной живописью Грегуар подчеркивает, что традиционная техника не всегда требует традиционного подхода.
Фрукты на красивом синем. Живопись от Kenne Gregoire.
Художник, выбирая натуру для своих произведений, всегда отдает предпочтение предметам " с историей", то есть с прошлым - со сколами, ржавчиной, вмятинами. Тем самым наполняя свои произведения эмоциональным смыслом.
Серый шкаф. Живопись от Kenne Gregoire.
Среди тематического разнообразия творчества живописца существует несколько жанров, к которым он постоянно возвращается. Это, прежде всего, натюрморты, выполненные в авторской манере, а также театральные сцены комедии дель арте, портреты лицедеев, участников маскарадов и клоунов. Так же он использует различные другие темы в той же технике: иллюзии, романтические пейзажи и натюрморты на коричневой бумаге.
Ткань с цветами. Живопись от Kenne Gregoire.
Что же касается технических приемов, то в своих работах мастер часто прибегает к технике старых мастеров, которая широко была распространена еще в 16-17 столетии. Вначале художник создает подмалевок в технике гризайля, с последующим применением различных цветных глазурей. Так же он использует акриловые краски.
Сладости на хлопке. Живопись от Kenne Gregoire.
Букет цветов. Живопись от Kenne Gregoire.
Натюрморт в студии. Живопись от Kenne Gregoire.
"Мне жизнь моя явилась как фантастичный сон"
На протяжении многих лет наряду с необычными натюрмортами Kenne Gregoire создает картины в стиле комедии дель арте (другое название – комедия масок, – импровизационный уличный театр итальянского Возрождения, возникший к середине 16 в. и, по сути, сформировавший первый в истории профессиональный театр).
Великое безмолвие. Живопись от Kenne Gregoire.
В этих работах можно увидеть одиночество, отчаяние и тоску, то есть настроение театральных актеров, которое резко контрастирует с их праздничной одеждой.
Музыкальный театр. Дель арте от Kenne Gregoire.
Дель арте от Kenne Gregoire.
Дель арте от Kenne Gregoire.
Спящая девушка. Живопись от Kenne Gregoire.
Несколько слов о художнике
Кенне Грегуар (Kenne Gregoire).
Кенне Грегуар (настоящее имя – Жан Жоскен Грегуар) родился в 1951 году в городе Квелдаме в Голландии. В свое время художник с серебряной медалью окончил Государственную академию изящных искусств в Амстердаме. Практику по приглашению министерства культуры он проходил в Италии, что, разумеется, наложило в дальнейшем глубокий след на творчество мастера.
В настоящее время работы художника пользуются немалым спросом на арт-рынке и находятся в частных коллекциях по всему миру.
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