8 проверенных способов, которые помогут вернуть кухонным полотенцам прежнюю чистоту

При легких загрязнениях достаточно просто постирать вещи в стиральной машинке, чтобы вернуть им былую красоту. Однако в случае кухонных полотенец этого часто бывает недостаточно. На кухне слишком много возможностей для нанесения устойчивых пятен, с которыми обычные средства не справляются.

В таком случае на помощь придут проверенные лайфхаки, которые предлагает редакция. Натуральные средства помогут избавиться и от следов вина или вишневого сока, и от неприятного запаха рыбы, и от жира, кофе и свеклы.

1. Лимонная кислота

Чтобы избавиться от пятен томатного сока и свеклы, следует под рукой всегда иметь лимонную кислоту.

Лимонную кислоту можно применять в самых различных случаях загрязнений. Но наиболее эффективно она справляется со следами томатов и свеклы. Для начала кухонное полотенце с пятном нужно подготовить: застирать под горячей водой с применением хозяйственного мыла. Влажное, но не насквозь мокрое, полотенце в местах загрязнения нужно посыпать лимонной кислотой. Длительность действия средства зависит от степени загрязненности: для легкой хватит и пяти минут, для сильной — понадобится около часа.

2. Перекись водорода

Перекись водорода помогает справиться не только с ранками, но и с грязными полотенцами.

Перекись водорода максимально хорошо справляется с застарелыми пятнами, как от различных красящих жидкостей, так и жира или еды. Принцип выведения загрязнений максимально простой: нужно замочить ткань в перекиси водорода и выдержать полчаса. После этого кухонные полотенца нужно постирать в обычном режиме, желательно в стиральной машинке при высокой температуре.

3. Микроволновая печь

Микроволновая печь отлично играет роль современной парилки.

Некоторые хозяйки до сих пор пользуются методом кипячения для выведения особо стойких пятен на ткани. Однако этот процесс можно заменить более простым и современным. Для этого понадобится микроволновая печь. Сначала застирываем кухонное полотенце с помощью хозяйственного мыла. Потом, не смывая, обрабатываем пятна любым пятновыводителем. Затем влажное обработанное полотенце нужно уложить в полиэтиленовый пакет и оставив его открытым, отправить в микроволновую печь. Микроволновку следует включить на полную мощность на три минуты. После этого кухонные полотенца нужно постирать обычным способом. При необходимости, пропаривание в микроволновой печи можно повторить несколько раз, но без увеличения длительности каждого сеанса.

4. Горчичный порошок

С помощью горчичного порошка можно сделать эффективный пятновыводитель без химии.

Горчичный порошок обладает отменными дезинфицирующими и отбеливающими свойствами. Поэтому его можно использовать для устранения самых разнообразных пятен. Чтобы сделать натуральный пятновыводитель своими руками, нужно смешать сухой горчичный порошок с горячей водой, чтобы получилась густая пастообразная смесь. После этого средство нужно нанести на предварительно постиранную ткань в местах с пятнами и хорошенько втирается. После того как пройдет около 7 часов, полотенца нужно постирать.

5. Марганцовка

С марганцовкой кухонные полотенца будут выглядеть как новые.

Марганцовка — отличное средство для удаления сильных загрязнений, даже застарелых и плохо выводимых. Она действует безотказно практически во всех случаях. Для использования марганцовки ее нужно предварительно хорошенько смешать с водой, а запачканные полотенца или вещи предварительно постирать в машинке. Пропорции для лайфхака такие: тазик очень горячей воды, немного марганцовки до обретения водой слегка розоватого оттенка и 200 грамм стирального порошка. Текстиль замачивается в тазике, после чего сверху накрывается пленкой для парникового эффекта. Держать его так нужно пока не остынет, после чего вещи прополоскать и высушить.

6. Борная кислота

Полезный совет для работы с плотной тканью.

Чтобы использовать для удаления пятен с полотенец лайфхак с борной кислотой, следует подготовить раствор с этим компонентом. В него входит около 3 литров горячей воды и 2 ложки борной кислоты. В этой смеси полотенца замачиваются на несколько часов, а потом без предварительного полоскания подвергаются обычной стирке, желательно в стиральной машинке.

Полезная информация: Этот лайфхак подойдет для махровых, вафельных полотенец и текстиля из плотных материалов. Другие ткани могут истончиться и утратить свой внешний вид.

7. Уксус

Полезный совет для устранения неприятного запаха — уксус.

Кухонные полотенца часто сталкиваются с неприятными запахами, которые впитываются и не всегда полностью устраняются даже после стирки. Помочь с такой проблемой может обычный столовый уксус. Для этого грязные кухонные полотенца нужно постирать в стиральной машинке при максимальных показателях температуры, интенсивности стирки и ее времени. При этом помимо стирального порошка или геля в отсек для полоскания добавляется половина или целый стакан уксуса в зависимости от степени загрязнений. За счет этого ткань прополаскивается с уксусом и эффективно избавится от всех неприятных запахов. После завершения стирки полотенца нужно сразу развесить сушится, желательно на свежем воздухе.

8. Растительное масло

С растительным маслом даже устойчивые пятна можно удалить без кипячения.

Этот лайфхак хорошо подходит для кухонных полотенец любого цвета и вида. Для эффективного выведения жирных и других пятен нужно в 2,5 литра горячей воды добавить по половинке столовой ложки сухого отбеливателя и растительного масла, а также 1-1,5 столовые ложки стирального порошка. Смесь тщательно перемешивается и используется для длительного замачивания, лучше всего оставить в ней полотенца на ночь или на весь день. Остатки загрязнений поможет удалить обычная стирка.