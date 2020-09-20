Император Николай II дурачится с друзьями на фотографиях 1899 года

Нельзя назвать эти фотографии редкостью, однако чувство удивления от этого не уменьшается. Снимки были сделаны в 1899 году у замка Вольфсгартен недалеко от города Дармштадт. На них запечатлен последний император Российской империи Николай II с супругой Александрой Федоровной и друзьями — принцессой Датской Ингеборгой, герцогиней Дармштадтской, принцем Греческим Николаем.
Как показывают фотографии, ничто человеческое было не чуждо как представителям аристократии, так и императорской семье. Фотографиям более ста лет, но дружеская и расслабленная атмосфера этих кадров чувствуется до сих пор.
Верхом на пне стоят принц Николай и великий князь Кирилл Владимирович, а другие участники игры изображают «березку» вокруг пенька.
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