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Император Николай II дурачится с друзьями на фотографиях 1899 года

Император Николай II дурачится с друзьями на фотографиях 1899 года

Нельзя назвать эти фотографии редкостью, однако чувство удивления от этого не уменьшается. Снимки были сделаны в 1899 году у замка Вольфсгартен недалеко от города Дармштадт. На них запечатлен последний император Российской империи Николай II с супругой Александрой Федоровной и друзьями — принцессой Датской Ингеборгой, герцогиней Дармштадтской, принцем Греческим Николаем.

Как показывают фотографии, ничто человеческое было не чуждо как представителям аристократии, так и императорской семье. Фотографиям более ста лет, но дружеская и расслабленная атмосфера этих кадров чувствуется до сих пор.

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Император Николай II дурачится с друзьями на фотографиях 1899 года

Император Николай II верхом на принце Греческом Николае.

 

Император Николай II дурачится с друзьями на фотографиях 1899 года

Император Николай II, принц Греческий Николай и мужчина из близкого окружения.

Император Николай II дурачится с друзьями на фотографиях 1899 года

Великий князь Александр Михайлович и принцесса Датская. Перед ними пробегает княжна Ольга.

 

Император Николай II дурачится с друзьями на фотографиях 1899 года

 

Император Николай II дурачится с друзьями на фотографиях 1899 года

Император Николай II дурачится с друзьями на фотографиях 1899 года

Верхом на пне стоят принц Николай и великий князь Кирилл Владимирович, а другие участники игры изображают «березку» вокруг пенька.

 

Император Николай II дурачится с друзьями на фотографиях 1899 года

Великий князь Кирилл Владимирович выглядывает из колодца.

 

Император Николай II дурачится с друзьями на фотографиях 1899 года

 

Император Николай II дурачится с друзьями на фотографиях 1899 года

Император Николай II дурачится с друзьями на фотографиях 1899 года

Герцогиня Дармштадтская.

Император Николай II дурачится с друзьями на фотографиях 1899 годаИмператор Николай II дурачится с друзьями на фотографиях 1899 года
Император Николай II дурачится с друзьями на фотографиях 1899 года

Принц Николай, великий князь Андрей Владимирович, великий князь Кирилл Владимирович.

Император Николай II дурачится с друзьями на фотографиях 1899 года

 

Император Николай II дурачится с друзьями на фотографиях 1899 года

 

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