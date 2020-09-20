Император Николай II дурачится с друзьями на фотографиях 1899 года

Как показывают фотографии, ничто человеческое было не чуждо как представителям аристократии, так и императорской семье. Фотографиям более ста лет, но дружеская и расслабленная атмосфера этих кадров чувствуется до сих пор.

Император Николай II верхом на принце Греческом Николае.

Император Николай II, принц Греческий Николай и мужчина из близкого окружения.

Великий князь Александр Михайлович и принцесса Датская. Перед ними пробегает княжна Ольга.

Верхом на пне стоят принц Николай и великий князь Кирилл Владимирович, а другие участники игры изображают «березку» вокруг пенька.

Великий князь Кирилл Владимирович выглядывает из колодца.

Герцогиня Дармштадтская.