Интересные факты про карантин, которые вы могли не знать

На момент написания этой статьи более одной трети населения Земли находится на карантине или сталкивается с разного рода ограничениями, поэтому неудивительно, что в будущем мы станем свидетелями длительного последствия пандемии COVID-19. Можно ожидать, что в новых домах будут предусмотрены карантинные сооружения (вдохновлённые бомбоубежищами времён "холодной войны"), появятся сериалы про коронавирус, и больше людей избавится от лишней одежды, поняв во время работы из дома, что чем меньше одежды, тем удобнее. В прошлом было, как минимум, десять таких культурных, научных и политически определяющих моментов.
10. Происхождение слова "карантин"
фото: atlasobscura.com
Слово "карантин" изначально использовалось для описания периода, в течение которого корабль, являвшийся потенциальным переносчиком болезней, содержался в изоляции. Впервые это слово, происходящее от итальянской фразы "quaranta giorni", что означает "40 дней", было использовано в XVII веке. Вспышка бубонной чумы, охватившая европейский континент, привела к огромному количеству смертей, став одной из самых значительных бедствий в истории человечества. В середине 1300-х годов чума распространилась по культовым городам Европы, в том числе и по Венеции. В 1377 году власти Дубровницкой республики (ныне Дубровник, Хорватия) приняли закон о трентино, который требовал, чтобы корабли, прибывающие из поражённых чумой регионов, оставались в изоляции в течение 30 дней, прежде чем кто-либо из команды мог высадиться на берег. В конечном счёте соседние города приняли такой же закон. В течение нескольких десятилетий города увеличили изоляционный период до 40 дней, и трентино (trentino) изменился на карантин (quarantena). Почему ─ никто точно не знает. С тех пор слово "карантин" приобрело более широкое значение. Сейчас оно применяется для осуществления различных мер ─ от изоляции групп людей, которые считаются заразными, до карантинных (или санитарных) свидетельств, выдаваемых судам, санитарных кордонов и дезинфекции.
9. Два флага, связанных с карантином
фото: Wikipedia
Правительство любой страны знает, что эпидемии оказывают влияние на экономику по многим направлениям, включая сельское хозяйство, здравоохранение, транспорт и внешнюю торговлю. Как результат, люди веками реагировали на угрозу заболеваемости и смертности от эпидемий с помощью скоординированных мер, направленных на сдерживание и борьбу с заболеваниями. Флаги международного свода сигналов, связанные с карантином, являются одними из таких мер. Первое зарегистрированное использование карантинного флага было осуществлено в XVIII веке. В тот период сигналы использовались для того, чтобы дать понять, что на прибывающих в порт морских судах нет инфекционных заболеваний. Нынешний карантинный флаг ─ это жёлто-чёрный международный сигнальный флаг (флаг Лима). Любое стоящее в доке судно, находящееся на вынужденном карантине, должно поднять такой флаг. Если же на судне нет какой-либо известной карантинной болезни, то капитан должен запросить "свободную практику" ─ разрешение на вход в порт ─ подняв простой жёлтый флаг.
8. В Библии перечисляются карантинные мероприятия
фото: listverse.com
Раннее упоминание о карантине сделано в Библии. В книге "Левит: Третья книга Моисеева", которая, по всей вероятности, была написана в VI веке до нашей эры, описывается процедура для предотвращения эпидемии по Моисееву закону. Она предписывает, чтобы заражённые люди были временно изолированы до тех пор, пока священники не объявят их здоровыми. Левит 13:4-5 гласит: "А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник имеющего язву должен заключить на семь дней; в седьмой день священник осмотрит его, и если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие семь дней". Законы, подобные этим, обычно называют прецедентным правом. Они представляют различные виды реальных случаев, с которыми сталкивались люди в то время. Они рассматривали конкретные вопросы, касающиеся обращения с выделениями из организма инфицированных, заражённой одеждой, домами заражённых и эпидемиями.
7. Астронавтов "Аполлона-11" поместили на карантин, чтобы предотвратить попадание на Землю лунных микроорганизмов
фото: nasa.gov
Чтобы изолировать трёх астронавтов, вернувшихся из незабываемой миссии "Аполлон-11", НАСА пошло на всё. Никто в то время не мог быть уверен в том, была ли Луна стерильной, поэтому было необходимо предотвратить возможное уничтожение населения Земли потенциальными микроорганизмами Луны. После того, как 24 июля 1969 года капсула "Аполлона-11" приводнилась в Тихом океане, астронавтов нашёл экипаж авианосца USS Hornet. Астронавтам выдали скафандры, подняли на борт в мобильном карантинном фургоне и затем отвезли в Лунную приёмную лабораторию, где они провели на карантине три недели. Можно было бы подумать, что это было излишним, пока не вспомнишь фильм "Чужой" 1979 года. Следует признать, что шансы того, что астронавты могли привезти с собой какой-то патоген, были невелики, но если бы такое случилось, то вряд ли люди оказались бы неуязвимыми перед ним. Риск был велик. После миссии "Аполлон-14" такая процедура была отменена из-за ненадобности, так как не появилось ни одного доказательства о существовании какой-либо жизни на Луне.
6. Карантин людей со странными или необычными заболеваниями
фото: forbes.com
В прошлом людей с необычным течением заболевания (в условиях отсутствия эпидемии) просили самоизолироваться. Например, в 2007 году юрист из Атланты по имени Эндрю Спикер (Andrew Speake) заболел резистентным к лекарственным средствам штаммом туберкулёза. Центр контроля заболеваний предписал ему изолировать себя. Сначала он сбежал, однако позже его задержали и поместили на карантин в Национальный Еврейский медицинский исследовательский центр (National Jewish Medical and Research Center) в Денвере, где его впоследствии и вылечили. Повар ирландского происхождения Мэри Маллон (Mary Mallon), также известная как "Тифозная Мэри", будучи бессимптомным носителем брюшного тифа, заразила более 50 человек, в результате чего умерло по меньшей мере трое. Она была вынуждена провести остаток своей жизни в изоляции. Проведя 25 лет на карантине, она умерла в одиночестве. Сегодня термин "Тифозная Мэри" стал идиомой для носителей опасных заболеваний, представляющих угрозу для населения из-за отказа принимать соответствующие меры предосторожности.
5. Гений, появившийся благодаря социальному дистанцированию
фото: Barrington Bramley
Из-за бубонной чумы, охватившей Лондон в 1665 году, необходимость соблюдать социальную дистанцию привела к опустению студенческих городков по всей Англии. Тогда это казалось несправедливым для большинства людей, но не для студента Тринити-колледжа (Trinity College), Кембридж, по имени Исаак Ньютон. Свободный от университетского обучения и преподавателей, Ньютон ударился в открытия. За 18 месяцев, проведённых на самоизоляции, Ньютон заложил основы дифференциального и интегрального исчислений, исследовал оптику и определил, что белый цвет состоит из всех компонентов видимого спектра. Его революционный закон всемирного тяготения также родился у него дома в Вулсторпе. В конце концов, после завершения Великой чумы Ньютон вернулся в университет и стал профессором. Его открытия, сделанные во время карантина, послужили основой для некоторых величайших научных инноваций.
4. Появился "Король Лир" и "Франкенштейн"
фото: William Dyce
Сэр Исаак Ньютон был лишь одним из многих гениев прошлого, кто достиг невероятных результатов, сидя дома. В дополнение к научным открытиям во время других карантинов были и художественные открытия в области литературы. Во время карантина 1606 года "эйвонским бардом" Уильямом Шекспиром был написан легендарный "Король Лир". В этот период он также написал пьесу "Макбет". В 1816 году во время эпидемии холеры, затронувшей большую часть Европы, 19-летней Мэри Шелли (Mary Shelley) пришла идея написать первый научно-фантастический роман "Франкенштейн, или Современный Прометей", находясь на самоизоляции. Роман был опубликован 2 года спустя.
3. Правительства (правители) искали убежище от вспышек и изолировались вместе
фото: William L. Breton
1793 год, наверное, был самым ужасным годом в истории Филадельфии, штат Пенсильвания, США. Лето выдалось жарким и влажным, а улицы были усеяны трупами людей, скончавшихся от "американской чумы" (жёлтой лихорадки). Эпидемия сильно ударила по Филадельфии. Доктора не знали происхождения болезни и не понимали, что её переносчиками являются комары. Как только болезнь стала распространяться, президент Вашингтон и всё федеральное правительство приняли решение покинуть город, который тогда был временной столицей США. Во многом таким же образом поступил и король Англии Чарльз II, решив покинуть Лондон, чтобы избежать заражения бубонной чумой во время Великой эпидемии чумы в Лондоне в 1665 году. Вместе со всей своей семьёй и придворными король уехал из города в Солсбери в июле того же года. В сентябре 1665 года ─ после того, как в Солсбери было выявлено несколько случаев холеры ─ они переехали в Оксфорд.
2. Об эффективности карантина ведутся споры
фото: pixabay.com
Несмотря на то, что карантин доказал свою эффективность в борьбе с распространением заболевания в населённых районах, его поддерживают не все. Этика и эффективность такой реакции являются темами активных дискуссий. Когда в 2003 году в Канаде была вспышка атипичной пневмонии (тяжёлый острый респираторный синдром, SARS), весь город Торонто был помещён под квазикарантин. Проведённое на следующий год исследование показало, что чиновникам от здравоохранения нужно было фокусироваться исключительно на отслеживании контактов заражённых, а не на принудительном карантине. Во время вспышки Эболы в Западной Африке в 2014 году врачи, возвращавшиеся в США, в некоторых штатах помещались на карантин. Доктор Томас Фриден (Thomas Frieden), тогдашний директор Центра контроля заболеваний (CDC), подверг критике эти штаты за подобную реакцию к работникам здравоохранения, которые изо всех сил боролись с вирусом Эбола в Западной Африке. Иногда борцы за гражданские права протестуют против того, чтобы людей против их воли ловили, раздевали и поливали из душа, даже если это было нужно для дезинфекции, чтобы предотвратить распространение заболевания. Но их оппоненты отвечают на это, что местные органы здравоохранения имеют право применять такую практику.
1. Остров смерти
фото: the13thfloor.tv
На нашей прекрасной голубой планете существует бесчисленное количество необитаемых остров. Какие-то из них не исследованы, на какие-то закрыт доступ, потому что на них находятся заповедники дикой природы, а у каких-то есть гораздо более мрачная причина не пускать людей. Одним из таких является остров Гринъерд (Gruinard Island). После того, как британские войска во время Второй мировой войны отобрали этот небольшой остров у местных жителей, они начали проверять на нём возможность применения смертельного биологического оружия с использованием сибиреязвенного карбункула (сибирской язвы). Они протестировали штамм сибирской язвы под названием Vollum 14578, который был очень высоковирулентным. Все 80 овец, помещённых в зону экспериментальной детонации бомбы со спорами сибирской язвы, умерли в течение нескольких дней после взрыва. Война закончилась в 1945 году, а это оружие так никогда и не было использовано. Владелец острова потребовал вернуть его обратно, однако остров стал непригодным для жизни, а его тотальное обеззараживание было слишком дорогостоящим. Этот шотландский остров находился на карантине в течение 48 лет. В 1990 году, спустя 4 года после проведённой там дезинфекции, посредством удаления предупреждающих знаков была, наконец, объявлена безопасность острова Гринъерд.
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