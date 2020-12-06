Интересные факты про карантин, которые вы могли не знать

На момент написания этой статьи более одной трети населения Земли находится на карантине или сталкивается с разного рода ограничениями, поэтому неудивительно, что в будущем мы станем свидетелями длительного последствия пандемии COVID-19. Можно ожидать, что в новых домах будут предусмотрены карантинные сооружения (вдохновлённые бомбоубежищами времён "холодной войны"), появятся сериалы про коронавирус, и больше людей избавится от лишней одежды, поняв во время работы из дома, что чем меньше одежды, тем удобнее. В прошлом было, как минимум, десять таких культурных, научных и политически определяющих моментов.



10. Происхождение слова "карантин"

9. Два флага, связанных с карантином

8. В Библии перечисляются карантинные мероприятия

7. Астронавтов "Аполлона-11" поместили на карантин, чтобы предотвратить попадание на Землю лунных микроорганизмов

6. Карантин людей со странными или необычными заболеваниями

5. Гений, появившийся благодаря социальному дистанцированию

4. Появился "Король Лир" и "Франкенштейн"

3. Правительства (правители) искали убежище от вспышек и изолировались вместе

2. Об эффективности карантина ведутся споры

1. Остров смерти