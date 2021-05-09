Как на Руси было принято здороваться, и Кому целовали ноги при встрече

Древнейшее приветствие «Гой еси» - что оно означает

«Гой еси», добрый молодец!» - так могли обратиться к богатырю в старой Руси. /Фото: arina-nikitina.ru

Виды поклонов и кому они предназначались: большой и малый обычай

На Руси существовала целая система поклонов. /Фото: syl.ru

Сведения, заложенные в рукопожатие и что такое шапочное знакомство

Рукопожатие несет в себе много информации. /Фото: добро24.рф

Объятия: сердце к сердцу и братание

Объятия между родственниками и близкими друзьями были очень распространены. /Фото: dyn.ig.rambler.ru

Поцелуи: троекратный как оберег, а также кому целовали руки и даже ноги

Троекратный поцелуй символизировал Троицу. /Фото: go29.ru