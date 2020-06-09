Какая работа вам действительно подходит
Многие люди всю жизнь задумываются о правильности выбора профессии. Ведь есть занятия, которые попросту могут не подходить человеку по его психологическим особенностям.
Предлагаем проверить соответствие ваших черт характера и профессии по схеме Поля Тейгера.
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