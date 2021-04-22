8 мультфильмов Disney, которые обвинили в расизме и ограничили в показах

Компания «Дисней» после критики повесила на часть своих мультфильмов возрастной ценз, а из других картин вырезала несколько эпизодов. Расизм и неуважение к разным культурам – вот основные претензии современных зрителей к классическим мультфильмам «Дисней». А в детстве над этими сценами почти никто и не задумывался…
Кабаре и цирк в «Аладдине»
Студию не раз упрекали в том, что она показывает чужие культуры зачастую карикатурно, а ещё чаще – воспроизводя самые неприятные из старых европейских стереотипов об этих культурах. Одним из самых вопиющих случаев называют мультфильм «Аладдин», изображающий представителей явно мусульманской, предположительно – одной из арабских культур.
Всё дело в том, что в мусульманских странах традиционно действует представление о том, что прилично и неприлично. В частности, в большинстве таких культур неприлично обнажать тело, кроме кистей рук, щиколоток и лица, причём как для мужчин, так и женщин. Есть местности с более и менее строгими правилами, но и у вольностей там есть свои границы.
Многим европейским зрителям при этом не показалось странным, что Жасмин ходит, по восточным меркам, в одном нижнем белье при любых обстоятельствах, а Аладдин не считает нужным украсть заодно уж с хлебом рубашку, чтобы прикрыть свою наготу. Ещё бы. Главные герои срисованы с того, как изображают арабов европейцы на эстраде и в цирке, в представлениях, где важной частью является демонстрация женских статей или мужских мускулов.
Подростки Аладдин и Жасмин ходят отчего-то полуобнажёнными.
Так, Аладдин ходит в костюме, в которых выходили на арену некоторые силачи (те же фокусники, заигрывая с восточной темой, одевались приличнее). На силачей ходили смотреть не только, чтобы удивиться, но и чтобы испытать эротические чувства. Жасмин же щеголяет в костюме, который был разработан в двадцатых годах для кабаре-версии танца живота (и до сих пор популярен в эстрадных стилях). Другими словами, главных персонажей детской сказки, по сюжету – подростков, подали эротическими игрушками, что продолжает линию эротизации и экзотизации представителей южных народов.
Те, кто видел мультфильм на английском, отмечают также, что положительные герои говорят без акцента, а вот маркером отрицательных героев стало яркое ближневосточное произношение. Так что с 2021 года перед просмотром мультфильма на официальном канале «Дисней» зрители увидят предупреждение о расизме.
Казалось бы, все действующие лица - арабы, но с акцентом говорят только отрицательные персонажи.
Завоевание американцев – это мило
История Покахонтас – это лишь одна из многих частей большой истории о завоевании европейцами земель коренных американцев, и это завоевание включало вооружение и стравливание между собой местных народностей, а также прямой геноцид со стороны, собственно, европейцев. Сама Покахонтас, впрочем, не дожила до самых печальных событий. Она вышла замуж за белого мужчину (не того же, которого спасла), приехала в Великобританию и там умерла от незнакомых американцам болезней в возрасте чуть за двадцать.
Тем не менее мультфильм, в котором американская девушка дружит с белым мужчиной близок к реальной истории этой девушки. Проблема в том, что её родной народ представлен не более, чем дикарями, а она сама лучше их только потому, что симпатизирует белым. Критикуют также втискивание образа Покахонтас в шаблон «благородного дикаря» - она подчёркнуто близка к природе. Это единственное качество, за которое часто европейцы готовы уважать людей других культур – что игнорирует собственно разнообразие культур. Ну, а уж то, что дружба Покахонтас и Смита показана началом замечательного процесса объединения народов в новую нацию, выглядит запредельным цинизмом в свете истории Америки.
Единственная похвала, которую может выдавить из себя расист о чужой культуре и личности, это о близости к природе.
Не лучше обстоят дела с мультфильмом про Питера Пэна. Английские дети в нём безо всякого уважения играют с сакральными символами американцев (головными уборами из перьев, которые имели не только статусное, но и религиозное значение) и исполняют танцы, которые также отсылают к религиозным практикам. Одну из песен в мультфильме пришлось переписать, потому что она сообщала о том, «что значит быть красным» (миф об особой красной коже американцев считается расистским). Теперь дети поют «что значит быть смелым».
Если хочется представить, что испытывают коренные американцы, глядя на подобные интерпретации ритуальных танцев, представьте себе мультфильм, в котором иностранные дети размахивают хоругвями, с которыми выходили в бой войска русских князей, и поют очень своеобразную интерпретацию православных псалмов.
В отличие от «Покахонтас», которую не стали помечать, «Питер Пэн» получил от студии в 2021 году отметку «детям до семи лет не рекомендуется к просмотру».
Классического Питера Пэна теперь не рекомендовано показывать дошкольникам.
Мигранты – те же оккупанты?
В ленте, которая должна бы быть романтической историей – «Леди и Бродяга» - вставлена линия сиамских котов, воплощающих в себе все стереотипы белой Америки о мигрантах из Азии. Это отражается не только во внешности и акценте. Коты вламываются в чужой дом и распевают, что будут жить разбоем – воровать чужое молоко и вылавливать из аквариума чужих рыбок. Практически, на язык мультфильма переведены националистические тренды выставлять предпринимателей и работников азиатского происхождения оккупантами, решившими украсть у местных разные блага (прежде всего рабочие места и доход от бизнеса – которые равнозначны пище).
Похожим образом представлены коты-«азиаты» в «Котах-аристократах». Ко всему прочему, создатели картины сакцентировали в их образе торчащие передние зубы – как на западных карикатурах, посвящённых японцам и китайцам. «Коты-аристократ» теперь не рекомендованы детям дошкольного возраста, а мультфильм «Леди и Бродяга» предваряет предупреждение о расизме.
Сиамские коты - мигранты, представленные оккупантами.
Больше всех досталось чёрным
Но чаще всего картины студии «Дисней» проходились по афроамериканцам. Так, в музыкальную ленту «Фантазия» безо всякой необходимости для сюжета вставлена темнокожая рабыня-кентавр с максимально карикатурной внешностью. По сюжету она прислуживает прекасной белой госпоже-кентавру.
Гиены в «Короле Льве» подражают манерой общения чернокожей молодёжи из гетто – и, хотя вся история происходит по сюжету в Африке, с «чёрным» акцентом говорят только они, персонажи одновременно отрицательные и недалёкие. Кстати, гораздо более тёмным внешне, чем другие львы, сделан и их «босс», лев по имени Шрам. Правда, его внешность скорее похожа на средиземноморскую – но итальянцы и евреи очень долго подвергались в США дискриминации.
Гиены, и только они, разговаривают в мультфильме в духе афроамериканского гетто.
В мультфильме о летающем слонёнке Дамбо вороны явно отсылают к прозвищу афроамериканцев «Джим Кроу» (Кроу буквально означает «ворона») и говорят с соответствующим акцентом. В самом акценте нет беды – но они показаны бездельниками и, скажем так, в целом некультурными личностями.
Пародией на афроамериканцев сделаны, судя по акценту, и бандерлоги в «Маугли». Притом их предводитель-орангутан поёт в стиле джаз и назван Луи, с явной отсылкой к Армстронгу. Всё это напоминает об одном из самых популярных оскорблений чернокожих – сравнении с обезьянами. На этом фоне, как и на фоне поведения бандерлогов, выглядит насмешкой над требованиями равенства песня «Хочу быть, как ты» (т.е. человеком). Неудивительно, что все упомянутые мультфильмы на канале «Дисней» демонстрируются с тем или иным предупреждением.
Текст: Лилит Мазикина
Иллюстрации: кадры из мультфильмов студии Disney
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