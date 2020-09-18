Чем может навредить регулярное употребление каш

В постсоветских странах последние сто лет бытует мнение, что каши - это чуть ли не самое полезное блюдо. А вот в некоторых регионах Англии считают, что кашу могут употреблять только свиньи, которые растят на убой. Такие полярные подходы к одному и тому же кушанью! Материал расскажет о четырех подводных камнях, которые таятся за регулярным употреблением каш.



1. Непереносимость глютена

2. Передоз фититовой кислотой

3. Крупа + молоко + варка = ЯД

4. Манная каша приведет к диабету