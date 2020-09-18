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Чем может навредить регулярное употребление каш

В постсоветских странах последние сто лет бытует мнение, что каши - это чуть ли не самое полезное блюдо. А вот в некоторых регионах Англии считают, что кашу могут употреблять только свиньи, которые растят на убой. Такие полярные подходы к одному и тому же кушанью! Материал расскажет о четырех подводных камнях, которые таятся за регулярным употреблением каш.

1. Непереносимость глютена


Чем может навредить регулярное употребление каш

Большинство круп содержит глютен. Это белковая молекула, содержащаяся во многих злаках. Для того, чтобы представить себе, что это такое, достаточно сказать «клейковина». При смешивании с водой глютен становится похож на клей. И благодаря ему мука из пшеницы, овса, ржи и ячменя способна давать продуктам эластичность. Многие наслышаны о якобы ужасном вреде глютена, полки пестрят дорогими товарами в духе ЗОЖ с пометкой:Без глютена. Но дело не в том, что данный растительный клейкообразный белок вреден для млекопитающих, а в том, что у достаточно большого количества людей существует врожденная непереносимость глютена. Если она присутствует, то страдают сосуды и кости. А главное коварство заключается в том, что без дорогостоящего узкопрофильного анализа узнать о наличии у себя данной непереносимости нельзя нельзя, ведь чаще всего данная непереносимость - БЕССИМПТОМНА, а проблема начинает накапливаться в организме, чтобы дождаться своего часа.
Приведем такой пример. Пенсионерка N. из Беларуси мучилась от болей в коленных суставах, почти не могла ходить, встала на очередь на замену суставов и обрела свободу движения только после операций. Через несколько лет ее дочь вызвала ее на ПМЖ в Канаду. Там они решили сделать современный развернутый ДНК-тест. И вот что, помимо прочего, было сказано в тесте N.: «У данного человека существенно повреждены кости ввиду индивидуальной непереносимости глютена». А ведь действительно, последние 20 лет N. налегала на каши, полагая, что они полезны. Такой вот суровый урок всем нам!

2. Передоз фититовой кислотой


Чем может навредить регулярное употребление каш

В кашах содержится много фитиновой кислоты, чреватой недостатком кальция в организме. Не стоит кормить ребенка манной кашей каждый день: педиатры предупреждают — от такого питания вполне реально заполучить как минимум начальную форму рахита. Особенно если ребенок получает мало солнца и не принимает искусственно витамин D, как рекомендуют в наших краях врачи, особенно зимой. В связи с этим же в зоне риска и пожилые люди, которые переходят на каши из-за частичной или полной потери зубов. Такая легкая для пережевывания пища может усугубить остеопороз. Каши ухудшают положение, потому что при слишком частом употреблении действительно нарушают всасывание кальция. Опасной в этом смысле фитиновой кислоты больше всего в рисе, пшеничной крупе, кукурузной крупе и овсянке.

3. Крупа + молоко + варка = ЯД


Чем может навредить регулярное употребление каш

Каши на молоке вредны по целому букету причин. Углеводы и жиры перевариваются в разных отделах желудочно-кишечного тракта, поэтому диетологи склоняются к выводу, что именно раздельное употребление в пищу белков, жиров и углеводов помогает нормализовать пищеварение. Идеальный вариант - это преобладающее количество углеводистой пищи на завтрак, белковой и жирной - в обеденное время, а лёгкой белковой - на ужин. Сваренная же на молоке каша - это как раз то самое «запрещённое» сочетание углеводов (крупа) и животных жиров (молоко), способное вызвать проблемы с пищеварением. Довольно часто это вздутие живота и колика. Но самая главная побочка каш на молоке - набор веса и ожирение. Кипящее молоко самым жёстким образом лишает крупу её изначальных полезных свойств. Если варить кашу на воде (а ещё лучше - просто заваривать крупу кипятком), то можно получить абсолютно бесплатный детокс для кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки в популярных крупах. Кроме того! Исследования европейских ученых ставили своей задачей дать ответ на следующий вопрос: почему некоторым людям все время хочется сладкого, а некоторые к нему совершенно равнодушны. Результаты оказались, на первый взгляд, полностью поддающимися простой народной мудрости: чем больше ешь, тем больше хочется. Вот только хитрость в том, что подходит эта поговорка не к любой еде, а к быстрым углеводам, к коим и относится сладкое. Молоко является дополнительным источником углеводов, которых и так достаточно в варимой крупе. В результате не следует удивляться, если сразу же после кашки на молочке захочется сладкую сдобную булку или конфет.

4. Манная каша приведет к диабету


Чем может навредить регулярное употребление каш

У манной крупы очень высокий гликемический индекс. А часто ли вы встречали манную кашу на воде? Конечно, нет. Ведь со времен СССР считается, что нет большей амброзии на завтрак, чем сваренная на молоке манка без комочков. Результат: набор веса, повышение сахара в крови на ежедневной основе.

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