17 гениальных хитростей, которые облегчат процесс уборки и помогут навсегда забыть о беспорядке
В новом обзоре вниманию читателей еще больше полезных хитростей, каждая из которых поможет сделать процесс уборки в разы более простым и приятным.
Собранные здесь советы, определенно, пригодятся каждому человеку, которому не все равно, что происходит в его собственном доме.
1. Апгрейд вешалок
Чтобы одежда не мялась.
Нудлс для аквааэробики, разрезанный на несколько частей и прикрепленный к вешалкам, позволит навсегда забыть о ненавистных заломах на одежде.
2. Труднодоступные места
Уборка в труднодоступных местах.
Несколько глубоких надрезов на обычной губке сделают ее гораздо более функциональной и позволят произвести качественную уборку даже в труднодоступных местах. Например, такой губкой удастся качественно протереть жалюзи, батареи и решетку вентилятора.
3. Маркировка
Маркировка шкафчиков.
Используйте грифельные наклейки и мелки для маркировки содержимого выдвижных ящиков. Такая хитрость не только облегчит процесс поиска нужной вещи, но и здорово освежит внешний вид комода.
4. Контейнер для щетки
Защита зубной щетки.
Просверлите небольшое отверстие в контейнере от игрушки из Киндера и используйте его в качестве защитного футляра для зубной щетки.
5. Под столом
Хитрое крепление проводов под столом.
Навести порядок в проводах под столом, поможет доска-пегборд и хомуты или же обычная липкая лента. Просто распутайте и аккуратно закрепите все шнуры и блоки питания под столешницей стола, чтобы навсегда забыть о хаосе и долгих поисках нужного кабеля.
6. Хранение гладильной доски
Прячем гладильную доску.
Чтобы гладильная доска не занимала много места, храните ее на двух крепких крючках для одежды, прикрепленных к стене за дверью.
7. Джинсы в шкафу
Развешиваем джинсы.
Используйте металлические крючки для штор для хранения джинсов в шкафу. Такой способ гораздо практичней и эргономичней, чем хранение брюк на полках или на вешалках.
8. Подставки для вьетнамок
Оригинальные контейнеры для обуви.
Подставки для документов и журналов прекрасно подойдут для аккуратного хранения шлепок, вьетнамок и балеток. Такие контейнеры можно разместить в нижней части платяного шкафа и навсегда забыть о громоздких коробках и беспорядке.
9. На липучках
Клеим пульты.
Используйте обычные липучки, чтобы пульты всегда были под рукой и не терялись. Просто приклейте одну часть липучки к задней части пульта, а другую прикрепите к столу или к подлокотнику дивана и не забывайте всегда «вешать» пульты на место.
10. Подставка для соусов
Хранение соусов в холодильнике.
Картонный лоток из-под яиц можно использовать для удобного хранения бутылочек с соусами и кетчупами в холодильнике.
11. Шланги и провода
Контейнеры для шлангов и проводов.
Навести порядок в проводах, переносках и шлангах для полива помогут большие пластиковые контейнеры с маркировкой. Такую хитрость стоит взять на заметку всем дачникам, в чьих гаражах царит полный хаос.
12. Удобный пенал для карандашей
Органайзер для карандашей.
Обрезанные пластиковые канистры небольшого объема можно прикрепить к стене над столом и использовать их для хранения канцелярских принадлежностей.
13. Решетка для украшений
Хранение украшений.
Решетчатую полку из старого холодильника можно прикрепить к стене и использовать в качестве практичного органайзера для хранения украшений, очков, шарфов и сумочек.
14. Разделители
Разделители для вешалок.
Используйте старые диски в качестве разделителей для вешалок в шкафу. С их помощью можно делить одежду на группы и легко находить нужные вещи.
15. Чистота в туалете
Хитрость для родителей мальчиков.
Подобная наклейка в унитазе поможет родителям мальчиков научить ребенка пользоваться взрослым унитазом и приучить ребенка к чистоте.
16. Чистота стен
Хитрый способ чистки стен.
Время от времени стены и потолок также нуждаются в чистке от пыли и всевозможных загрязнений. Произвести подобного рода чистку можно с помощью обычной швабры с отжимом. Просто наденьте на влажный валик ненужный махровый носок и приступайте к уборке.
17. Чистка жалюзи
Хитрый способ чистки жалюзи.
Процесс чистки жалюзи от пыли и грязи займет гораздо меньше времени, если вы воспользуетесь любыми щипцами с накрученными на их концы тряпочками из микрофибры.
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