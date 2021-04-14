17 гениальных хитростей, которые облегчат процесс уборки и помогут навсегда забыть о беспорядке

В новом обзоре вниманию читателей еще больше полезных хитростей, каждая из которых поможет сделать процесс уборки в разы более простым и приятным.

Собранные здесь советы, определенно, пригодятся каждому человеку, которому не все равно, что происходит в его собственном доме.

1. Апгрейд вешалок

Чтобы одежда не мялась.

Нудлс для аквааэробики, разрезанный на несколько частей и прикрепленный к вешалкам, позволит навсегда забыть о ненавистных заломах на одежде.

2. Труднодоступные места

Уборка в труднодоступных местах.

Несколько глубоких надрезов на обычной губке сделают ее гораздо более функциональной и позволят произвести качественную уборку даже в труднодоступных местах. Например, такой губкой удастся качественно протереть жалюзи, батареи и решетку вентилятора.

3. Маркировка

Маркировка шкафчиков.

Используйте грифельные наклейки и мелки для маркировки содержимого выдвижных ящиков. Такая хитрость не только облегчит процесс поиска нужной вещи, но и здорово освежит внешний вид комода.

4. Контейнер для щетки

Защита зубной щетки.

Просверлите небольшое отверстие в контейнере от игрушки из Киндера и используйте его в качестве защитного футляра для зубной щетки.

5. Под столом

Хитрое крепление проводов под столом.

Навести порядок в проводах под столом, поможет доска-пегборд и хомуты или же обычная липкая лента. Просто распутайте и аккуратно закрепите все шнуры и блоки питания под столешницей стола, чтобы навсегда забыть о хаосе и долгих поисках нужного кабеля.

6. Хранение гладильной доски

Прячем гладильную доску.

Чтобы гладильная доска не занимала много места, храните ее на двух крепких крючках для одежды, прикрепленных к стене за дверью.

7. Джинсы в шкафу

Развешиваем джинсы.

Используйте металлические крючки для штор для хранения джинсов в шкафу. Такой способ гораздо практичней и эргономичней, чем хранение брюк на полках или на вешалках.

8. Подставки для вьетнамок

Оригинальные контейнеры для обуви.

Подставки для документов и журналов прекрасно подойдут для аккуратного хранения шлепок, вьетнамок и балеток. Такие контейнеры можно разместить в нижней части платяного шкафа и навсегда забыть о громоздких коробках и беспорядке.

9. На липучках

Клеим пульты.

Используйте обычные липучки, чтобы пульты всегда были под рукой и не терялись. Просто приклейте одну часть липучки к задней части пульта, а другую прикрепите к столу или к подлокотнику дивана и не забывайте всегда «вешать» пульты на место.

10. Подставка для соусов

Хранение соусов в холодильнике.

Картонный лоток из-под яиц можно использовать для удобного хранения бутылочек с соусами и кетчупами в холодильнике.

11. Шланги и провода

Контейнеры для шлангов и проводов.

Навести порядок в проводах, переносках и шлангах для полива помогут большие пластиковые контейнеры с маркировкой. Такую хитрость стоит взять на заметку всем дачникам, в чьих гаражах царит полный хаос.

12. Удобный пенал для карандашей

Органайзер для карандашей.

Обрезанные пластиковые канистры небольшого объема можно прикрепить к стене над столом и использовать их для хранения канцелярских принадлежностей.

13. Решетка для украшений

Хранение украшений.

Решетчатую полку из старого холодильника можно прикрепить к стене и использовать в качестве практичного органайзера для хранения украшений, очков, шарфов и сумочек.

14. Разделители

Разделители для вешалок.

Используйте старые диски в качестве разделителей для вешалок в шкафу. С их помощью можно делить одежду на группы и легко находить нужные вещи.

15. Чистота в туалете

Хитрость для родителей мальчиков.

Подобная наклейка в унитазе поможет родителям мальчиков научить ребенка пользоваться взрослым унитазом и приучить ребенка к чистоте.

16. Чистота стен

Хитрый способ чистки стен.

Время от времени стены и потолок также нуждаются в чистке от пыли и всевозможных загрязнений. Произвести подобного рода чистку можно с помощью обычной швабры с отжимом. Просто наденьте на влажный валик ненужный махровый носок и приступайте к уборке.

17. Чистка жалюзи

Хитрый способ чистки жалюзи.

Процесс чистки жалюзи от пыли и грязи займет гораздо меньше времени, если вы воспользуетесь любыми щипцами с накрученными на их концы тряпочками из микрофибры.

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