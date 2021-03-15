11 самых распространенных цитат в интернете (и не только), которые на самом деле фейки

«Главная проблема цитат в интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность», - писал российский революционер Владимир Ленин. Это коротко о том, по какому принципу создаются цитаты в глобальной сети от имени великих вождей, поэтов, ученых, актеров. И на самом деле, даже обычная глуповатая фраза, оформленная на картинке с каким-нибудь мыслителем, стразу начинает выглядеть глубже и правдивее. Правдивее настолько, что Ленин начинает размышлять про интернет.
Если эта фраза скорее для того чтобы посмеяться (ну или обсмеять), то некоторые фразы, получившие широкое распространение, на самом деле принадлежат другому автору или вовсе не имеют одного автора. Стоит отдать должное, что часто такие афоризмы весьма подходят тому, к которому приписываются, более того, за счет этого и обретают популярность. По интернету давно гуляет фразочка, а скорее даже картинка со словами, которые якобы принадлежат Высоцкому: «Ты можешь быть бесконечно прав, но какой в этом толк, если твоя женщина плачет?» В интернете эта фраза особенно нравится естественно женщинам, причем такого возраста, которые точно далеки от творчества и уж тем более знания биографии Высоцкого, иначе бы они были в курсе того, что поэт и сердцеед никогда особенно не интересовался чувствами своих дам сердца. А автором этого афоризма является молодой поэт Кирилл Табишев.
Высоцкого давно растащили на цитаты.
Позиция, безусловно, удобная, пользуясь авторитетом того или иного известного деятеля и интернета, можно заставить «сказать» его едва ли не все что угодно, а в интернете всегда найдутся те, кто распространит и лайкнет даже самую очевидную фальшивку.
Фаина Раневская
Настоящая королева цитат и афоризмов.
Кажется все слова великой актрисы, которая на самом деле была крайне красноречивым и глубоким человеком, острым на язык, обладающим прекрасным чувством юмора, уже разобрали на цитаты. Но именно ей чаще всего в интернете и приписывают разного рода цитаты и афоризмы, а порой и откровенную пошлятину. Какие острые шутки на самом деле принадлежат Фаине Раневской, а какие цитаты ей приписали мы уже рассказывали, однако разделяю где правда, а где ложь, всегда стоит помнить о том, что Раневская – человек совершенно особенный и большинство ее высказываний не просто смешные и хлесткие, но еще и невероятно глубокие.
Но даже после смерти артистки ее слова порой бередят покой, причем даже ее. Например, ее фраза про «Извращений, собственно, только два: хоккей на траве и балет на льду» стали использовать меньшинства, с некоторыми приписками. Когда же активистам, которые, между прочим, вышли на улицы с плакатами, на которых собственно и красовалась фраза Раневской, пригрозили штрафом, они обратились к авторитету актрисы, дескать, не мы - Раневская. Так, Фаина Раневская стала фигурантом разбирательств с привлечением полиции посмертно.
Александр Невский
Фраза про меч прочно связана с именем князя, пусть даже он ее и не произносил.
Древнерусский князь известную фразу «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет», действительно говорил, но только в фильме советского режиссера «Александр Невский». Фильм вышел аж 1938 году и, конечно же, забылся за это время. К тому же, этот афоризм идеально подходит для многих случаев, его, ссылаясь на древнерусского князя, цитировал даже президент Владимир Путин.
Сама фраза взята из Библии и звучит как «все, взявшие меч, мечом погибнут», сценаристы переделали ее, даже не подозревая, что вложили в уста героя самую настоящую крылатую фразу на века.
Иосиф Сталин
Сталину вкладывают в уста исключительно жесткие фразы.
У советского вождя, в отличие от древнерусского князя, точно было больше возможностей запомниться современником и оставить больше цитат. Однако большинство из существующих, как оказалось, не принадлежат ему вовсе. Да, Иосиф Виссарионович, известный как жесткий и даже жестокий вождь, мог бы такое сказать, но он, в принципе не отличался красноречием и стремлением объясняться изящно.
«Нет человека – нет проблемы» - несмотря на то, что по большей части политика Сталина как нельзя лучше описывается именно этой фразой, неизвестно как бы он отреагировал, услышав ее, ведь он ее не говорил. На самом деле, афоризм из романа «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова, именно он приписал ее Сталину. Ходят слухи, что автор романа, затем долгое время иронизировал, встречая свою фразу в качестве сталинской цитаты в газетах.
Про то, что смерть человека трагедия, а смерть миллионов – статистика, Сталин тоже не говорил, это фраза их повести Ремарка «Черный обелиск». И да, «Незаменимых у нас нет» - фраза, использованная во многих документальных фильмах о Сталине, возможно, и произносилась им, ввел в оборот ее президент США Вудро Вильсон, а затем и часто повторял Рузвельт, Сталину же эту фразу приписали советские журналисты. Ну а что, вполне себе фраза, подходящая лидеру страны.
Фраза о том, что «В Красной армии нет военнопленных, есть только изменники и предатели Родины» тоже приписывается Сталину, однако нет никаких доказательств, что он такое говорил. Такая фраза есть в справке по реабилитации жертв политических репрессий, но в ней не указано, что эти слова принадлежат советскому вождю. И уж если бы она на самом деле была сказана именно им, то с большей долей вероятности, об этом бы указать не забыли.
Уинстон Черчилль
Приятнее когда хвалит премьер, а не историк.
Другая крылатая фраза уже не приписывается Сталину, а о самом Сталине. «Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой», якобы эту высокую оценку дал Черчилль, который на самом деле относился как к советскому народу, так и их вождю с большой настороженностью. Но только про соху и атомную бомбу речи он не вел.
На самом деле эта фраза впервые появилась в статье Нины Андреевой – известной сталинистки, она и указала в качестве автора высказывания Черчилля. В самом деле, такая фраза из уст премьер-министра Великобритании звучит куда солиднее, чем от самой Нины. Впрочем, эта мысль ранее была озвучена историком Исааком Дойчером, а в статье Андреевой лишь перевод.
Королева Франции Мария-Антуанетта
Так выглядела Мария-Антуанетта, которая не говорила фразу про хлеб и пирожные.
Фразу про «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные» приписывают Марие-Антуанетте, казненной в годы Французской революции. Таким образом, она стала олицетворением того, насколько властьимущие далеки от нужд простых людей. Эта фраза встречается в «Исповеди» Жан-Жака Руссо, ее в произведении произносит коронованная особа, которую соотносят с Марией. Но даже при поверхностном рассмотрении можно увидеть, что на момент выхода книги девушка жила в другой стране и была еще слишком юна.
Более того, зачем использовать столь избитую крылатую фразу, для того чтобы выразить разрыв между привилегированными особами и обществом, ведь за столько лет ничего особенно не изменилось, а чиновники подкидывают фразы, которые становятся не менее крылатыми. «Макарошки всегда стоят одинаково», «Вас рожать никто не просил» - этот список недавно пополнился «Халява кончилась» - это фразу на совещании обронила министр труда и социальной защиты Республики Башкортостан Ленара Иванова, предупреждая о том, что «коронавирусные» выплаты по безработице скоро будут прекращены.
Зигмунд Фрейд
Интересно, что означала привычка Фрейда по-Фрейду?
Ученый, известный тем, что во всем видел скрытый символизм и многое объяснял в поведении человека скрытыми символами и стремлением к сексуальной удовлетворенности. Известны даже не столько его цитаты, а само его имя. Ведь достаточно обронить, мол, «что бы на это сказал дядюшка Фрейд» или «оговорка по Фрейду», для того чтобы придать действиям человека определенный сакральный смысл, который оказался разгадан.
Фраза «Иногда сигара – это просто сигара» обозначает, что не стоит искать во всем скрытый смысл и намеренно все усложнять. Ее приписывают Фрейду, который якобы не выпускал из рук сигару, конечно же, его ученики не могли не подколоть его этим моментом, на что он им и ответил этой фразой. Однако нет никаких доказательств, что она принадлежит психоаналитику, к тому же первые упоминания о ней встречаются уже после его смерти.
Михаил Салтыков-Щедрин
Салтыкову-Щедрину и без этого принадлежит масса глубоких фраз.
Афоризм «Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России я отвечу: пью и воруют» часто приписывают писателю-сатирику, но нет никаких письменных доказательств в его трудах, которые бы позволили сделать подобный вывод. Аналогичная мысль была сказана Петром Вяземским, но в той форме, фраза, к которой мы привыкли, была сказана Александром Розенбаумом в интервью.
Николай Гоголь
Михаил Задорнов прикрылся авторитетом Гоголя - времена были такие.
Именно этому русскому писателю чаще всего приписывают авторство легендарной фразы «В России две беды – дураки и дороги». Впрочем, он в этом не одинок, в стороне не остается и Карамзин, и Некрасов, и Радищев, и Вяземский, и даже Николай I и Пушкин.
На самом деле все гораздо прозаичнее, но от того интереснее. Известный отечественный сатирик Михаил Задорнов читал монолог (сейчас сказали бы стенд-ап) «Страна героев», где и появилась эта фраза. Но укажи Задорнов свое авторство, фразу, на которую он делал большие ставки, обязательно бы свела на нет цензура, именно поэтому он сделал отсылку на Гоголя и задумка удалась. Поэтому фраза приписана Гоголю именно для того чтобы обойти первую российскую беду.
Людовик ХV французский король
Эта фраза актуальна во все времена.
Именно ему приписывают циничное «После нас хоть потоп», либо его фаворитке маркизе де Помападур. Французская армия потерпела поражение в одном из важных сражений Семилетней войны, утешая его, маркиза обмолвилась, мол, не расстраивайтесь так, все равно скоро потоп. Это намек на то, что к земле приближается комета и конец близок – именно такими слухами тогда полнился Париж. В ее словах не было ничего крамольного, но недоброжелатели наполнили ее циничным смыслом.
На самом деле это греческая мифологическая поговорка, пусть и немного перефразированная.
Владимир Ленин
Ленина в интернете тоже любят, видимо еще со школы.
Несмотря на то, что заветы Владимира Ильича помнит любой взрослый, некоторые его высказывания дошли до потомков явно в искаженном виде. Причем искаженном настолько, что их смысл поменялся диаметрально. «Любая кухарка может управлять государством» этой фразой, якобы сказанной Лениным, любят козырять социалисты, однако правдива она разве что потому что, Владимир Ильич и правда упоминал о кухарке и управлении государства в одном предложении. Но звучит оно как: Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством».
Джейсон Стетхем
Знает ли Стетхем, что на фоне его фотографий в интернете пишут всякую ерунду?
Если оставить политику и историю и окунуться в чистейший интернет, то тут нет равных Стехему, он просто супер-звезда так называемых «пацанских пабликов», групп, в которых собираются мальчишки и парни определенного мировоззрения. Что уж скрывать, Стетхем олицетворение мальчишеских представлений о мужестве: накачанный, спортивный, молчаливый, да еще и любит говорить глубокие мысли в интервью, что-нибудь из разряда «Люди сейчас дешевле, чем их одежда».
Во всем многообразии цитат, которые приписывают актеру поди разбери, которая была им сказана на самом деле, а которая выдумка в лучшем случае, журналистов, а худшем – пользователями интернета. Есть масса заготовок для того чтобы создать свой мем со Стетхемом и «заставить» его сказать нужную фразу.
Интернет совершенно иначе вынуждает смотреть на многие вещи, порой абсолютно абсурдная фраза, не имеющая ничего общего с первоисточником, может стать настолько популярной, что уже даже станет не столь важным, а что там было вначале.
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