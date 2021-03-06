7 любимых теледокторов

Сейчас сериалы про врачей и больницы очень популярны не только среди домохозяек, но и среди молодого народонаселения, сидящего в интернете. Множество колоритных персонажей подарили нам сериалы про врачей. Они стали героями любительских комиксов и фотожаб, их шутки и фразы ушли в народ. Ниже подборка самых известных из них.



С сериала «Скорая помощь» (ER) когда-то началась всенародная любовь к жанру сериалов о врачах. В рейтинге зрительских симпатий тогда явными фаворитами были два персонажа этого сериала.



1. Доктор Даг Росс

2. Доктор Картер

3. Доктор Куинн

4. Доктор Кокс

5. Доктор Быков

6. Доктор Хаус

7. Джек Шепард

Доктор Брагин