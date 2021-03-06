7 любимых теледокторов

Сейчас сериалы про врачей и больницы очень популярны не только среди домохозяек, но и среди молодого народонаселения, сидящего в интернете. Множество колоритных персонажей подарили нам сериалы про врачей. Они стали героями любительских комиксов и фотожаб, их шутки и фразы ушли в народ. Ниже подборка самых известных из них.
С сериала «Скорая помощь» (ER) когда-то началась всенародная любовь к жанру сериалов о врачах. В рейтинге зрительских симпатий тогда явными фаворитами были два персонажа этого сериала.
1. Доктор Даг Росс
Именно с этой роли началась всемирная известность Джорджа Клуни. Это уже потом были его звездные роли в большом кино, премия Оскар за лучшую роль второго плана и прочие награды. Сначала весь мир полюбил его именно, как талантливого и обаятельного врача, хоть и без не без проблем.
2. Доктор Картер
Другим любимчиком зрителей стал молодой и очень перспективный доктор Картер. В отличие от Джорджа Клуни, актерская карьера Ной Уайл сложилась хоть и не плохо, но все же не так успешно. После «Скорой помощи» у него пожалуй одна по-настоящему заметная роль, в фильме «Пираты Силиконовой долины», где он сыграл молодого Стива Джобса.
3. Доктор Куинн
Многие без труда узнают эту женщину – это доктор Куинн, женщина-врач! Этот сериал захватил внимание миллионов россиян от мала до велика. Исполнительница главной роли Джейн Сеймур получила за нее «Золотой Глобус» и трижды была номинирована на эту престижную кинопремию.
4. Доктор Кокс
Одиозный доктор, издевающийся над своими подчиненными, словесно и физически, не ставящий их ни во что, но при этом отличный врач и обаятельный человек. Этот образ появился на 3 года раньше, чем доктор Хаус, у которого все эти качества были доведены до предела, но о Хаусе ниже.
5. Доктор Быков
«Интерны» стали настоящим прорывом для современного отечественного сериала. В эфир вышли уже более 120 серий и вроде бы будут еще. Несмотря на то, что идея «Интернов» очевидно слизана с сериала «Клиника», а образ доктора Быкова полностью скопирован с доктора Кокса (о котором сказано выше), создатели упорно пытаются всем доказать, что копировали доктора Хауса. В одной из серий Быков даже хромал с палочкой.
6. Доктор Хаус
Главный герой самого популярного на сегодняшний день сериала про медицину. Гениальный врач с отвратительным характером и проблемами с наркотиками. Долго говорить о нем не нужно, вы все так или иначе в курсе.
7. Джек Шепард
Этот доктор не из сериала про врачей, но без него пожалуй подборка будет неполной. Один из главных героев одного из самых популярных сериалов в истории телевидения – «Lost». Исполнил эту роль Мэттью Чендлер Фокс, его актерская карьера и после сериала продолжает развиваться.
Доктор Брагин
Этот доктор пока вне списка, с ним пока только предстоит скоро познакомиться. На канале «Россия» в конце августа выйдет сериал «Склифосовский», в котором конечно не обойдется без харизматического хирурга. Сыграет его Максим Аверин, которого отечественный зритель отлично знает по сериалу «Глухарь». По большому счету именно яркий образ плохого-хорошего следователя Глухарева, созданный Авериным, сделал этот сериал популярным в нашей стране. Будем надеяться, что роль хирурга удастся ему не хуже, и доктор Брагин отлично впишется в череду знаменитых киноврачей.
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