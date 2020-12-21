«Нет кота – в доме пустота»: Забавные мурлыки от современных художников

Ой, не зря говорят: "Если в доме нет кота – значит в доме пустота". Как-то незаметно пушистые мурлыки стали властителями не только наших жилищ, но и сердец. И пока одни делают с ними селфи, или снимают на видео, стараясь запечатлеть смешные проделки своих питомцев, художники-иллюстраторы их неустанно рисуют в своих творческих проектах. И сегодня в нашей публикации восхитительный вернисаж, посвященный роду кошачьему от известных современных художников.

Вот оно, счастье! Автор: Джой Кэмпбелл.

Американская художница-иллюстратор Джой Кэмпбелл (Joy Campbell)

Джой Кэмпбелл (Joy Campbell)- американская художница-иллюстратор.

После вкусного обеда. Автор: Джой Кэмпбелл.

В тесноте, да не в обиде. Автор: Джой Кэмпбелл.

Кошка-бабушка. / Путешественник. Автор: Джой Кэмпбелл.

Жизнь удалась... Автор: Джой Кэмпбелл.

Художница-иллюстратор из Иркутска Виктория Кирдий

Виктория Кирдий - художница-иллюстратор из Иркутска.

Про мурчалок и царапок. Иллюстрации Виктория Кирдий.

Про мурчалок и царапок. Иллюстрации Виктория Кирдий.

Про мурчалок и царапок. Иллюстрации Виктория Кирдий.

Художник Владимир Стахеев из Санкт-Петербурга

Художник Владимир Стахеев.

Графический цикл «Коты». Автор: Владимир Стахеев.

Графический цикл «Коты»Автор: Владимир Стахеев.

Графический цикл «Коты»Автор: Владимир Стахеев.

Художница Галина Ким из Иваново

Галина Ким - художница-иллюстратор.

Кошачья любовь. Автор: Галина Ким.

Коты-музыканты. Автор: Галина Ким.

Пошевеливайся!!! Автор: Галина Ким.

Японский художник Макото Мурамацу

Коты Макото Мурамацу.

Коты Макото Мурамацу.

Коты Макото Мурамацу.

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Художник Александр Маскаев из Орехово-Зуево

«Картины от печки»: приключение кота Кузьмы в сказочных работах Александра Маскаева.

Художник Валерий Хлебников из Подмосковья

Художник Валерий Хлебников из Подмосковья.

Московский художник Степан Каширин

Московский художник Степан Каширин

Владимир Румянцев, художник из Санкт-Петербурга

Владимир Румянцев - член Санкт-Петербургского союза художников и общества акварелистов.