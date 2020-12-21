«Нет кота – в доме пустота»: Забавные мурлыки от современных художников

Ой, не зря говорят: "Если в доме нет кота – значит в доме пустота". Как-то незаметно пушистые мурлыки стали властителями не только наших жилищ, но и сердец. И пока одни делают с ними селфи, или снимают на видео, стараясь запечатлеть смешные проделки своих питомцев, художники-иллюстраторы их неустанно рисуют в своих творческих проектах. И сегодня в нашей публикации восхитительный вернисаж, посвященный роду кошачьему от известных современных художников.
Стоит ли много говорить о том, что котам посвящают не только тёплые объятия и безмерную любовь, фотографии и видео, им посвящают песни и стихи, пишут с них картины, им ставят даже памятники. Тем не менее, именно художники через холст и краски пытаются "прикоснуться" не только к таинственному образу жизни кошки, но и показать в своих работах то, что мы не можем выразить словами.
Помимо этого иногда иллюстраторы искусно придают своим героям яркие черты человеческого характера, эмоции и чувства, одевают их в человеческие одежды. И это вызывает у зрителя неописуемый восторг. Поэтому мы и постарались собрать для вас занимательную коллекцию картин от иллюстраторов России и других стран, чьи сердца уже давно покорены этими невероятно таинственными созданиями, с такими милыми и хитрющими мордашками.
Вот оно, счастье! Автор: Джой Кэмпбелл.
Ну, и, к слову сказать, многие из вас, наверное, сильно удивятся тому, что еще несколько веков тому назад кошка была диковинным животным и стоила баснословных денег.
Американская художница-иллюстратор Джой Кэмпбелл (Joy Campbell)
Джой Кэмпбелл (Joy Campbell)- американская художница-иллюстратор.
Американская художница-иллюстратор Джой Кэмпбелл (Joy Campbell) живет в местечке Уинлок, штат Вашингтон. Эта талантливая художница из США рисует уже четвертый десяток лет и достигла невероятной популярности во всем мире. Она создает свои чудо-иллюстрации маслом, пастелью и акрилом.
После вкусного обеда. Автор: Джой Кэмпбелл.
Рисует Джой практически одних зверей, но самой любимой темой является, как вы уже заметили, - кошачья тема. Впрочем, милые пушистики не только на картинах, но и в реале занимают большую часть ее жизненного пространства. Отсюда и такое глубокое понимание повадок и характерных черт представителей рода кошачьих.
В тесноте, да не в обиде. Автор: Джой Кэмпбелл.
Коты на картинах художницы живут практически человеческой жизнью, любят гулять, готовить, могут позволить себе немного обжорства, шалят, интересуются всем подряд. Ее милые и озорные котики довольны жизнью, самодостаточны и дарят всем хорошее настроение!
Кошка-бабушка. / Путешественник. Автор: Джой Кэмпбелл.
Они развалились по диванам и столам, игриво заглядывают в глаза и полностью оккупировали сердца людей. Иногда Джой, очеловечивая своих любимцев, вкладывает им в лапы спицы и нити для вязания, отправляет в путешествие или же отправляет на кухню куховарить. Особенно любят творчество художницы дети, которых умиляют забавные мурлыки, но не в меньшей степени восторгаются этими забавными персонажами и взрослые.
Жизнь удалась... Автор: Джой Кэмпбелл.
К слову сказать, Джой Кэмпбелл не только рисует картины, но и занимается дизайном поздравительных открыток и календарей для компании Leanin’ Tree. Помимо живописи, она обожает фотографию и садоводство: "У нас пять акров земли, и почти все наши фрукты и овощи мы выращиваем сами, также как и цыплят"…- делится своими достижениями художница.
Художница-иллюстратор из Иркутска Виктория Кирдий
Виктория Кирдий - художница-иллюстратор из Иркутска.
Виктория Кирдий, одна из самых известных современных художников-иллюстраторов России. Родилась Вика и уже много лет живет в Иркутске. Ее многие считают местной достопримечательностью, говоря, что она - человек-мультяшка, гений психологизма "пузатой каракули", основатель детского импрессионизма.
Про мурчалок и царапок. Иллюстрации Виктория Кирдий.
Ее работы обожают как дети, так и взрослые. Они всегда узнаваемы своим невероятным позитивом, яркостью красок и солнечностью, они дарят радость и буквально заряжают хорошим настроением, давая понять, что вокруг нас миллион вещей, которые могут сделать нашу жизнь насыщенной, легкой и радужной.
И разумеется, помогают художнице разукрасить мир солнечными красками ее рисованные персонажи, среди которых есть и мурлыки. К слову, не так давно Виктория издала книгу цитат об этих удивительных животных с забавными иллюстрациями под названием "Про мурчалок и царапок". Ее иллюстрации - это чудесные акварели - лёгкие, милые, добрые, жизнерадостные и весёлые.
Про мурчалок и царапок. Иллюстрации Виктория Кирдий.
Посетители ее сайта оставляют восторженные комментарии, в которых не скупятся на похвалу: «Если бы весь мир был таким же ярким-красочным-улыбчивым, как Ваши рисунки, все и всё вокруг были бы добрее», «Ваши работы прекрасны. В них столько позитива и любви, сразу окунаешься в детство», «Дорогая Виктория, спасибо Вам за Ваш солнечный талант! Ваши работы трогают душу...».
Про мурчалок и царапок. Иллюстрации Виктория Кирдий.
Художник Владимир Стахеев из Санкт-Петербурга
Художник Владимир Стахеев.
Живописец Стахеев Владимир Юрьевич родился в 1963 году. Окончил МГПИ им. (художественно-графический факультет). Много лет занимался монументально-декоративной светской и церковной живописью, а также иллюстрацией. Преподавал оформительское искусство в вузе. Является членом Творческого Союза Художников. Автор ряда живописных серий-циклов, среди которых знаменитая серия графических работ в стиле HARD КИТЧ: «Коты».
Графический цикл «Коты». Автор: Владимир Стахеев.
Эта серия уникальна в своем исполнении. На картинах художник показал своих мурлыкающих героев, очень изящными, эмоциональными и красивыми с помощью поз, выражения мордочек, а также ярких характеров. Вы только всмотритесь, их мордахи передают чувства настолько точно, что их мысли понятны и без слов.
Графический цикл «Коты»Автор: Владимир Стахеев.
Котики злятся, любопытствуют, удивляются, чего-то хотят, чего-то боятся, получают удовольствие от жизни, вызывая добрую улыбку у зрителя. И это буквально заряжает позитивом и хорошим настроением каждого, без исключения.
Графический цикл «Коты»Автор: Владимир Стахеев.
Художница Галина Ким из Иваново
Галина Ким - художница-иллюстратор.
Галина Ким родилась в Иваново в 1964 году. В 1988 году окончила Ивановский текстильный институт по специальности «Художественное оформление тканей». С 1986 года активно участвует в выставочной деятельности. Член Ассоциации «Вэй Арт». Постоянный участник экспозиции и выездных выставок галереи «Вэй Арт».
Кошачья любовь. Автор: Галина Ким.
Как видите, Галина создает волшебный мир кошачьего царства, выработав свой неординарный живописный стиль. Ее работы легко узнаваемы, а сами коты являются визитной карточкой автора. Правда, есть в арсенале художницы и городские пейзажи, и натюрморты, но это уже другая история.
Коты-музыканты. Автор: Галина Ким.
Тем не менее, именно коты стали неотъемлемой частью ее картин. Причем она не только их "очеловечивает" путем вовлечения в какие-либо человеческие дела, но и забавно одевает в различные аксессуары.
Пошевеливайся!!! Автор: Галина Ким.
Японский художник Макото Мурамацу
Коты Макото Мурамацу.
Современный японский художник Макото Мурамацу (Makoto Muramatsu) с невероятным чувством любви и обожания рисует кошек. Романтик из Страны восходящего солнца окончил университет искусств и занялся «несерьезной» живописью. Он сначала иллюстрировал детские книжки, а потом начал писать картины для души.
Коты Макото Мурамацу.
И теперь он известен на весь мир благодаря кошкам, которые являются любимцами большей части человечества.
Коты Макото Мурамацу.
Его котиков не спутаешь ни с какими другими. Они необыкновенно симпатичные, так как Мурамацу с нежностью прописывает каждую милую мордашку, любуясь своими мягкими любимчиками. А еще они - забавные толстунчики и необыкновенные игруны. Художник хотя и утрирует их черты, но они остаются необыкновенно полными жизни, заряжая позитивной энергией зрителя.
P.S.
Разумеется, что в рамках небольшой статьи невозможно разместить работы всех художников - любителей кошек, но при желании вы можете, пройдя по ссылкам после каждой обзорной фотографии, самостоятельно попутешествовать по галереям выдающихся современных художников-иллюстраторов и узнать о них много интересного.
Художник Александр Маскаев из Орехово-Зуево
«Картины от печки»: приключение кота Кузьмы в сказочных работах Александра Маскаева.
Восхитительную галерею работ художника вы сможете посмотреть в нашей публикации:«Картины от печки»: приключение кота Кузьмы в сказочных работах Александра Маскаева.
Художник Валерий Хлебников из Подмосковья
Художник Валерий Хлебников из Подмосковья.
Галерею работ художника, наполненных юмором, добротой и теплом вы сможете посмотреть в нашей публикации: Позитивные картины, на которых запечатлены яркие истории из кошачьей жизни.
Московский художник Степан Каширин
Московский художник Степан Каширин
Удивительную галерею работ художника, о "братьях наших меньших" вы сможете посмотреть в нашей публикации: Люди-кошки на картинах: Очаровательные мурлыки, которые примерили на себя человеческие роли.
Владимир Румянцев, художник из Санкт-Петербурга
Владимир Румянцев - член Санкт-Петербургского союза художников и общества акварелистов.
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