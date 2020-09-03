Интересные и малоизвестные подробности о популярных фильмах

Любители кино не перестают замечать любопытные детали и узнавать интересные факты о популярных фильмах.







В фильме "Не шутите с Зоханом" (2008) в комнате для совещаний на одном из стульев сидит робот. Это видно только в одном кадре и не упоминается в фильме.







В фильме "Покемон. Детектив Пикачу" (2019) Мьюту озвучивают мужчина и женщина, потому что это бесполый покемон.







В фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана" (2004) в фонтане во внутреннем дворе есть статуя, изображающая орла, поедающего змею. Это отсылка к мексиканскому флагу. Так режиссёр фильма Альфонсо Куарон хотел воздать должное своим мексиканским корням.







В фильме "Бёрдмэн" (2014) в сцене, где раздетый Ригган бежит по Таймс-сквер, все люди в кадре — это не статисты, поскольку режиссёр не мог себе позволить закрыть Таймс-сквер на время съёмок сцены. Поэтому все, кто попал в кадр, это фанаты, обычные прохожие и зеваки.







В сериале "Сотня" (2014) можно увидеть настоящий канат под "самодельной верёвкой" из растений







В фильме "Звонок" (Ringu) (1998) эпизод, в котором Садако вылезает из колодца и идёт по направлению к зрителю, был снят так: актриса на самом деле шла задом наперёд, а плёнку потом прокрутили в обратную сторону. Благодаря этому движения Садако кажутся более неестественными и пугающими.

В сцене из фильма "Ребёнок Розмари" (1968) актриса Миа Фэрроу, исполнявшая роль Розмари, просто переходила нью-йоркскую улицу, надеясь, что встречные автомобили остановятся. Режиссёр фильма Роман Полански заверил её, что "никто не наедет на беременную женщину" . В начале фильма "Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди" (1985) мы видим водителя автобуса, которого играет не кто иной, как Роберт Инглунд (т.е. тот же актёр, который играет Фредди Крюгера)В фильме "Чужие" (1986) некоторые сцены во время битвы между Рипли и Королевой снимались с помощью миниатюрных моделей и "гоу- моушн В фильме "Смертельная битва" на роль Сони Блейд была изначально утверждена Кэмерон Диаз . Актриса начала тренироваться, но перед самыми съёмками сломала запястье, из-за чего не смогла выполнять никакие трюки, а следовательно, и принять участие в фильме. Остальное уже история.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: