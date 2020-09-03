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Интересные и малоизвестные подробности о популярных фильмах

Любители кино не перестают замечать любопытные детали и узнавать интересные факты о популярных фильмах.

Интересные и малоизвестные подробности о популярных фильмах

В фильме "Не шутите с Зоханом" (2008) в комнате для совещаний на одном из стульев сидит робот. Это видно только в одном кадре и не упоминается в фильме.

Интересные и малоизвестные подробности о популярных фильмах

В фильме "Покемон. Детектив Пикачу" (2019) Мьюту озвучивают мужчина и женщина, потому что это бесполый покемон.

Интересные и малоизвестные подробности о популярных фильмах

В фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана" (2004) в фонтане во внутреннем дворе есть статуя, изображающая орла, поедающего змею. Это отсылка к мексиканскому флагу. Так режиссёр фильма Альфонсо Куарон хотел воздать должное своим мексиканским корням.

Интересные и малоизвестные подробности о популярных фильмах

В фильме "Бёрдмэн" (2014) в сцене, где раздетый Ригган бежит по Таймс-сквер, все люди в кадре — это не статисты, поскольку режиссёр не мог себе позволить закрыть Таймс-сквер на время съёмок сцены. Поэтому все, кто попал в кадр, это фанаты, обычные прохожие и зеваки.

Интересные и малоизвестные подробности о популярных фильмах

В сериале "Сотня" (2014) можно увидеть настоящий канат под "самодельной верёвкой" из растений

Интересные и малоизвестные подробности о популярных фильмах

В фильме "Звонок" (Ringu) (1998) эпизод, в котором Садако вылезает из колодца и идёт по направлению к зрителю, был снят так: актриса на самом деле шла задом наперёд, а плёнку потом прокрутили в обратную сторону. Благодаря этому движения Садако кажутся более неестественными и пугающими.



Интересные и малоизвестные подробности о популярных фильмах

В сцене из фильма "Ребёнок Розмари" (1968) актриса Миа Фэрроу, исполнявшая роль Розмари, просто переходила нью-йоркскую улицу, надеясь, что встречные автомобили остановятся. Режиссёр фильма Роман Полански заверил её, что "никто не наедет на беременную женщину".

Интересные и малоизвестные подробности о популярных фильмах

 

В начале фильма "Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди" (1985) мы видим водителя автобуса, которого играет не кто иной, как Роберт Инглунд (т.е. тот же актёр, который играет Фредди Крюгера)

Интересные и малоизвестные подробности о популярных фильмах

В фильме "Чужие" (1986) некоторые сцены во время битвы между Рипли и Королевой снимались с помощью миниатюрных моделей и "гоу-моушн"

Интересные и малоизвестные подробности о популярных фильмах

В фильме "Смертельная битва" на роль Сони Блейд была изначально утверждена Кэмерон Диаз. Актриса начала тренироваться, но перед самыми съёмками сломала запястье, из-за чего не смогла выполнять никакие трюки, а следовательно, и принять участие в фильме. Остальное уже история.

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Интересные и малоизвестные подробности о популярных фильмах

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