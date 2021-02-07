20 необычных смертей

Одни способы умереть весьма необычны. Другие же просто похожи на очень плохой личный выбор.







1979: Роберт Уильямс, рабочий завода компании Ford, был первым в истории человеком, которого убил робот: рука заводского робота, массой в одну тонну, угодила ему в голову.



2005: Ли Сэун Сэоп, 28-летний южнокореец в изнеможении упал от усталости и умер в интернет-кафе после почти 50-часовой непрерывной игры в Starcraft.



2007: Кевин Уитрик, 42-летний мужчина, совершил самоубийство, повесившись перед веб-камерой во время сеанса общения в интернете.



1998: Том и Эйлин Лонерган были брошены во время погружения с группой аквалангистов за пределами австралийского Большого Барьерного рифа. Они были брошены командой судна, которая ошиблась при пересчёте членов группы погружения. Их тела так никогда и не нашли. Этот случай послужил поводом для создания фильма «Открытая вода» (Open Water) и эпизода из фильма «20/20».



1996: Шэрон Лопатка из штата Мэриленд, якобы с целью получить сексуальное удовольствие, умоляла мужчину через интернет истязать её пытками и убить. Её убийца Роберт Фредерик Гласс был осужден за добровольное преднамеренное убийство.



2009: На Тэйлор Митчел, исполнительницу кантри из Канады, напали два койота и убили ее.

Это всего лишь второй зафиксированный в истории случай гибели человека от нападения койота.1986: 21 августа 1986 г. в районе озера Найос, Камерун, почти мгновенно погибли более 1700 человек, когда неожиданно выделилось приблизительно 100 млн. кубических метров углекислого газа, который проник из геотермальных источников и скопился на дне озера. Облако газа мгновенно осело (углекислый газ тяжелее воздуха) и покрыло площадь почти 20 квадратных километров в стороне от озера, убивая практически мгновенно всё, что дышит кислородом. Впоследствии, тем не менее, в этой зоне разрослись растения, потребляющие углекислый газ и выделяющие кислород.1993: Актёр Брэндон Ли, сын Брюса Ли, был убит Майклом Массом из бутафорского пистолета во время съёмок фильма «Ворон». Перед фатальной сценой из пистолета стреляли патроном, из которого удалили порох. Но капсюль произвел достаточно энергии, чтобы вытолкнуть пулю из патрона. Пуля застряла в стволе пистолета. После неудачного выстрела пистолет никто из съёмочной группы не проверил, и позже его снова использовали в роковой сцене. Съёмочная группа и другие актёры не сразу распознали смерть Брэндона Ли: думали, что он все ещё играет.1999: Оуэн Харт, профессиональный борец WWF (World Wrestling Federation, Всемирная Федерация Рестлинга) из Канады, погиб во время зрелищной программы, исполняя трюк. Планировалось, что Оуэн появится на ринге, спустившись со стропил Кемпер Арены на ремне безопасности, закрепленном на канате. Карабин расстегнулся, и Харт упал грудью на огораживающие канаты ринга с высоты 24 м. Он повредил аорту, что привело к заполнению его лёгких кровью.2007: Дженнифер Стрэйндж, 28-летняя женщина из Сакраменто, умерла от отравления водой во время попытки выиграть игровую приставку Nintendo Wii в конкурсе «Воду пью — приставку выиграю», проводимом радиостанцией KDND 107.9 «Конец». Конкурс заключался в том, чтобы выпить как можно больше воды и не обмочиться.2009: Владимир Лихонос, студент из Украины, умер после того, как случайно погрузил кусок самодельной жевательной резинки во взрывчатое вещество, которое использовал для другой цели. Он по ошибке взял банку с взрывчатым веществом, также стоявшую у него на столе, вместо банки с лимонной кислотой. Жвачка взорвалась, разворотив ему челюсть и нижнюю часть лица.2008: Исайя Отайено, 20-летний студент из Кении, проживающий в Крэнбруке, Канада, пошёл на почту, чтобы отправить на родину письмо и был раздавлен одномоторным вертолётом Bell-206, упавшим на него и начавшим гореть. Отайено не слышал вертолёта, потому что в это время был в наушниках.2004: Филлип Куин, 24-летний житель Кента, штат Вашингтон, погиб во время попытки разогреть гелевый светильник на кухонной плите, наблюдая за процессом в нескольких шагах от светильника. Теплота создала давление в колбе светильника и та взорвалась, разбрасывая осколки стекла. Один попал ему в сердце и убил. Позже обстоятельства его смерти были повторены и подтверждены в одной из серий научно-популярного телевизионного сериала в 2006 г.2001: Бернд Юрген Брандес из Германии был добровольно заколот несколькими ударами ножа и съеден по частям Армином Мейвисом (позже его назвали каннибалом Ротенбурга). Брандес отозвался на рекламу в интернете, данную Мейвисом, который искал кого-нибудь для этой цели. Брандес ясно заявлял в своем завещании, что он хочет, чтобы его убили и съели.1998: В Демократической Республике Конго во время матча между Bena Tshadi и Basanga, игравшей в гостях, все игроки футбольной команды «Basanga» были мгновенно убиты разрядом молнии.1993: Майкл Эй. Шинглдекер Джей-ар скончался почти мгновенно, когда пикап наехал на него и его друга, лежащих плашмя на жёлтой разделительной полосе шоссе с двухсторонним движением в Полке, штат Пенсильвания. Они копировали рискованный трюк из кинофильма «Программа». Марко Бирхаймер погиб в аналогичной ситуации при выполнении этого трюка на дороге 206 неподалеку от Бордентауна, штат Нью-Джерси.2006: Стив Ирвин, знаменитая личность на австралийском телевидении и владелец зоопарка, известный как «Охотник на крокодилов», скончался от укола ската-хвостокола в сердце во время съёмок документального фильма под названием «Самые смертоносные обитатели океана» в Большом Барьерном рифе, у побережья Квинсленда.1993: 9 июля 1993 г. Гарри Хой, 38-летний адвокат и старший партнёр в фирме «Холден Дэй Уилсон Ло» в Торонто, Канада, упал и разбился насмерть, после того, как бросился на окно на 24-м этаже Центра доминиона Торонто, пытаясь доказать группе присутствующих студентов-юристов, что стекло «не бьётся». Его первая попытка разбить стекло окончилась неудачей. Во второй попытке стекло также не разбилось, но вместо этого фактически вылетело из оконной рамы, и Хой упал с высоты 100 м.2003: Тимоти Тредуэлл, американский эколог, который прожил в дикой природе отдалённого района Аляски среди медведей тринадцать летних сезонов, и его подруга Ами Хьюгнард, были убиты и частично съедены медведем. Аудиозапись их смерти была записана на видеокамеру, которая была включена в начале происшествия. В своем документальном фильме «Человек-гризли» (Grizzly Man) Вернер Херцог исследует жизнь Тредуэлла и его смерть.2008: Джеральд Меллин, бизнесмен из Великобритании, покончил жизнь самоубийством, привязав один конец верёвки вокруг своей шеи, а другой к дереву. Затем он сел в свой автомобиль Aston Martin DB7 и поехал по главной дороге в Суонси, пока веревкой ему не оторвало голову. Он якобы сделал это, чтобы отомстить своей бывшей жене, которая ушла от него.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)