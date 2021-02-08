Как уходили из этого мира великие древние: Черепаха, упавшая на голову, ядовитая клизма и др

В древнем мире возможность насильственной преждевременной смерти всегда «преследовала» каждого человека. Это могло случиться с обычными людьми, которые погибали миллионами от голода, болезней или войны. Но от преждевременной смерти не были застрахованы и богатые влиятельные люди, которых часто убивали их враги, друзья или даже члены семьи. Приведем примеры некоторых из странных и жестоких убийств известных тысячи лет назад личностей.
1. Эсхил
Эсхил - основоположник европейской драматургии.
455 г. до н.э.
Эсхил, отец греческой трагедии, стал известным благодаря таким произведениям, как «Персы» (которое часто исполняется и сегодня). Неудивительно, что от Эсхила все ожидают трагической концовки. Но причина, по которой умер этот древний драматург, была бы более подходящей для комедии с фарсом. Согласно легенде, афинский писатель был убит, когда орел сбросил черепаху ему на голову с большой высоты, пока Эсхил вышел на прогулку. Современные историки предположили, что птица просто перепутала лысину писателя с камнем, о который она намеревалась разбить панцирь черепахи. Чтобы добавить элемент сверхъестественного, римский историк Плиний Старший написал в своей «Истории природы», что Эсхил вышел на прогулку из-за пророчества, которое предсказывало, что он будет убит падающим объектом.
2. Клеопатра
Клеопатра - царица-фараон Египта.
30 г. до н.э.
Согласно историческим сведениям, Клеопатра, последняя царица-фараон древнего Египта, совершила самоубийство довольно жутким способом. Она поднесла ядовитую гадюку к своей груди, чтобы та укусила ее и отравила смертельным ядом. Но действительно ли это легендарное самоубийство было правдой. Многие предположили, что данная версия событий была просто прикрытием убийства знаменитой царицы ее политическими оппонентами. После укуса гадюки большинство людей выживают. Кроме того, две служанки Клеопатры были найдены мертвыми рядом с ней. Вполне возможно, что Октавиан (позже Август, первый император древнего Рима) убил Клеопатру, чтобы захватить ее империю.
3. Клавдий
Император Клавдий - завоеватель Британии.
54 г.н.э.
Император Клавдий, вероятно, наиболее известен своим завоеванием Британии в 43 г. н.э. и своей ролью в романах Роберта Грейвса, по которым позже сняла сериал BBC. Однако мало людей знают о его безвременной смерти, когда императора отравила собственная жена, которая также была его племянницей. По словам римского историка Светония, племянница Клавдия Агриппина, отчаялась возвести на трон Нерона, своего сына от первого брака с Гнеем Домицием Агенобарбом. Поэтому она накормила Клавдия ядовитыми грибами, отравленной кашей и, наконец, поставила ему отравленную клизму. Нерон взошел на трон и оказался одним из самых жестоких правителей, которых когда-либо знал Рим.
4. Каракалла
Каракалла Македонский. / Фото: www.vokrugsveta.ru/
217 г.н.э.
Известно, что больше римских императоров были убиты (23), чем умерли естественной смертью (20). И здесь даже не учтены те, кто, возможно, был убит (8), были вынуждены совершить самоубийство (5) или были казнены (3). Как и многие другие римские государственные деятели, Каракалла сам порешил немало конкурентов, прежде чем был убит. По словам его биографа, этот император, который правил единолично только с 211 по 211 год нашей эры, был убит его собственным телохранителем. Это случилось, когда Каракалла отошел справить малую нужду у обочины дороги.
5. Валериан
Валериан - император погибший в плену.
260 г.н.э.
Смерть римского императора Валериана, вероятно, была самой ужасной из всех. После того, как его захватил в плен персидский царь Шапур I, к Валериану относились унизительно. Историк Лактанций описал, как Шапур использовал спину римского императора как скамейку, когда садился на лошадь. Неудивительно, что Валериану это не нравилось, и он предложил персам огромный выкуп в золоте за свое освобождение. Шапур, однако, выразил свое презрение к предложению императора, залив расплавленное золото ему в глотку, после чего содрал с Валериана кожу и набил ее как чучело соломой, повесив этот трофей в своем дворце.
6. Рамзес III
Рамзес III
1155 г. до н.э.
Не только римские императоры умирали ужасной смертью. В Древнем Египте тоже знали толк в том, как убивать власть имущих. В случае с фараоном Рамзесом III это было вызвано спором о престолонаследии. Сын Рамзеса, принц Пентаур, который не являлся прямым наследником трона, перерезал горло отца ножом и отрезал его большой палец. Ученые считают, что они недавно нашли тело Пентаура в погребальном комплексе DB-320. Искаженная поза и болезненное выражение лица мумии предполагают долгую, медленную смерть от удушья после того, как его похоронили заживо за убийство отца.
7. Гипатия Александрийская
Гипатия Александрийская - женщина, которая сохранила право думать.
415 г.н.э.
Гипатия вовсе не была плохим человеком - ни убийцей, ни интриганкой. Она просто оказалась не в том месте и не в то время. Гречанка была блестящим математиком и философом-неоплатонистом в то время, когда весьма немногие женщины могли принять участие в интеллектуальных дебатах. К сожалению, Гипатия ввязалась в борьбу за власть в Александрии пятого века. Христианские сторонники епископа Кирилла (парабаланы) не одобряли предполагаемую близость Ипатии с Орестом, префекта Александрии, и продемонстрировали это неодобрение самым жутким способом. Толпа христианских фанатиков вытащили Гипатию из своего дома, раздели ее догола, избили ее до смерти черепками глиняной посуды, заживо содрали с нее кожу теми же черепками, а затем бросили труп в огонь.
8. Дочь Эхнатона
Дочь Эхнатона. / Фото: www.dopotopa.com
Примерно 1340 г. до н.э.
Фараон Эхнатон не был отличным примером властителя и более всего известен как отец Тутанхамона. Многие историки считают, что у него родился внук от собственной дочери, но даже этого фараону было мало. Воспылав ревностью к дочери, он убил ее после очередной ссоры. Более того, фараон даже отрезал руку трупа дочери, чтобы она не попала в загробную жизнь. Древние египтяне считали, что душа не может достичь загробной жизни, если тело не осталось нетронутым.
9. Пятый граф Карнарвон
Пятый граф Карнарвон.
1923 г.н.э.
Хотя технически это не смерть в древнем мире, у нее есть удивительная связь с Древним Египтом. Лорд Карнарвон был финансовым спонсором экспедиции 1922 года, во время которой была найдена гробница фараона Тутанхамона, а также одним из членов экспедиции, которого поразило «проклятие фараонов». Когда была раскопана гробница Тутанхамона, над ее дверью была обнаружена зловещая надпись «Смерть придет на быстрых крыльях к тому, кто побеспокоит мир царя». Через четыре месяца и три дня после того, как была открыта гробница, граф умер от укуса зараженного комара. Конечно, можно сказать, что это было совпадение, но когда мумию Тутанхамона освободили от погребальных покровов, на левой щеке фараона был обнаружен странный знак, точно соответствующий пятну укуса комара на щеке лорда Карнарвона.
10. Клоникаванский человек
Между 362 и 175 г.г. до н.э.
Человеческие жертвоприношения были распространены в древних кельтских королевствах Ирландии и были ничуть не менее жестокими, чем то, что придумывали самые развращенные фараоны или римские императоры. Неопознанное тело «Клоникаванского человека» было обнаружено в графстве Оффали в 2003 году и имело явные признаки ужасной смерти. Согласно судмедэкспертизе, на останках несчастного человека нашли следы от веревок, которыми его спутали. Затем человека зарезали и отрезали ему соски. Сделали это потому, что в дохристианской Ирландии заключенные и побежденные враги целовали соски короля в качестве жеста повиновения. Отрезанные соски гарантировали, что убитый больше никогда не сможет править — ни в этой жизни, ни в следующей.
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