Как менялся идеал женской красоты в Голливуде: от хрупкой красотки до шоколадной толстушки

В своем большинстве мы привыкли воспринимать киноискусство в качестве развлечения. Тем не менее, оно - еще и мощный проводник идеологии начиная от политических идей до стандартов человеческих отношений. Будучи искусством, которое широко использует визуальный видеоряд, кино активно формировало понятие женской красоты. Впрочем, и сами героини разных эпох активно продвигали созданные ими образы на «фабрике грез». Давайте проследим изменения идеалов женской привлекательности, используя популярные голливудские фильмы.
Эра немого кино
Мэйд Норманд
Особенности черно-белой съемки и отсутствие звука требовало от представительниц слабого пола соответствие четким требованиям: это должна была быть обязательно молодая женщина с выразительными глазами, тонкими губами, подчеркнутыми темной помадой, и пышными волосами. Этот образ был не только популярен в то время, но и отражал специфику киноизображения - это не театр, здесь требовалось яркая и точная мимика. Впрочем, это и точно отражало требование времени: женщина должна была быть трогательной и хрупкой, чтоб стать героиней мужских грез и объектом подражания женщин.
Кино в это время не изобилует количеством жанров, основные сюжеты черпались из театральных сценариев. И женщинам доставалось играть лишь хорошеньких красавиц, которые встречались лишь в мелодрамах и комедиях. Первыми кинозвездами и заложницами образа стали Мэйд Норманд и Лиллиан Гиш. А вот Мэри Пикфорд попробовала выйти за рамки и объявила бунт. Новость о короткой стрижке «повзрослевшей» дамы сразу попала в светские хроники, однако зрителям новая Мэри категорически не понравилась: зрелая дама не вызывали ни умиления, ни желания ей подражать. Творческий путь актрис немого кино заканчивался в 30-35 лет. Действовало золотое правило Голливуда: кино помогает мечтать.
«Идеальная женщина» 30-60 годов
Вивьен Ли
Следуя этому правилу, студии продолжали снимать различные сюжеты, которые в итоге повторяют историю Золушки. Даже женские персонажи, которые в соответствии с временем приобретают все более мужественные характеры, все равно должны соответствовать патриархальным устоям. Великолепная Вивьен Ли в картине «Унесенные ветром» волнует мужчин одним взглядом, а кинодива Мэрилин Монро в ее работах и вовсе воспринимается как что-то нереально эротическое. Даже в исторических фильмах любовной истории отводится куда больше времени, чем событиям прошлого.
Главный вывод - женщина создана для мужских утех, иначе ее жизнь лишена смысла. Например, знаменитая Екатерина II в исполнении Марлен Дитрих больше печется о романтическом друге - графе Разумовском. Ее разочарование в людях в конце картины должно подвести зрителя к выводу, что излишнее желание свободы делает женщину одинокой и несчастной. К 60-м годам набирает обороты развитие рекламы и индустрии красоты. Нереально красивый образ, усиленный обилием искусственного света и вечернего макияжа, навязывается и в обычной жизни.
Мюзикл как популярный жанр 60-х
Лайза Минелли
В гонках за кассовым успехом студии берутся за экранизации популярных мюзиклов. Так в Голливуд попадают Лайза Минелли и Барбара Стрейзанд, внешность которых весьма отходит от утвержденных в кино образов утонченных сексапильных красоток. Приглашать же на роли других актрис кинематографисты не решались, ведь зрителям будет странно видеть в любимых «Кабаре» или «Смешной девчонке» других актрис. Благодаря успеху мюзиклов каноны женской красоты расширяются - голливудские прелестницы должны не просто принимать красивые кинопозы, но уже и профессионально владеть своим телом и голосом.
Независимое кино 70-х
Джины Роулендс
Развитие изолированного от китов киноиндустрии независимого кино приводит к изменению отношения к человеку в кадре и к женщине в частности. Теперь вместо «вылизанных» идеальных лиц появляются фактуры, полные эмоций. Режиссера больше волнует не лубочная картинка, а человеческие переживания, поэтому женщина может появиться с растрепанными волосами, потеками от туши и неприкрытыми гримом морщинами.
Примерами этому могут стать фильмы «Лица», «Минни и Московитц», «Премьера», «Женщина под влиянием» замечательной актрисы Джины Роулендс. Или же знаменитый фильм «Бонни и Клайд» - здесь главная героиня может себе позволить есть руками и отнюдь не выглядит приличной добропорядочной девушкой. В это же время выходят в свет фильмы, которые впервые стараются переосмыслить жизнь женщины: «Алиса здесь больше не живет», «Женщина под влиянием», «Рэйчел, Рейчел». Актрисы в них не стесняются своего среднего возраста, морщин, а их наряды лишены декоративности - весьма непривычный образ для Голливуда.
Эмансипация и ее влияние
Мерил Стрип
С конца 70-х усиливается влияние взглядов, основанных на эмансипации. В фильмах все больше поднимается вопросов о браке и семье. Теперь уже счастливый конец истории Золушки со свадьбой в конце зрителям не кажется завершением счастливой истории. О своей судьбе вне отношений с мужчиной задумываются героини «Незамужней женщины» и «Крамер против Крамера». На первый план выходит красота обычной американки - именно в это время всходят звезды Мерил Стрип и Джилл Клейберг. Теперь главная героиня Голливуда уже не претендует на статус секс-звезды, но при этом обладает запоминающейся внешностью. Ее лицо лишено «боевого раскраса» и отличается естественностью и ухоженностью.
90-е - наступление на «мужские» жанры
Линда Хэмилтон
«Ветер перемен» с каждым годом все усиливался. Если раньше женщинам доверяли съемки лишь в мелодрамах, комедиях и драмах, то теперь их амплуа стали отличаться разнообразием. Бритоголовая Деми Мур в боевике «Солдат Джейн» и спортивная Линда Хэмилтон в «Терминаторе» открыли эру женщин в классическом мужском жанре боевика. Женские персонажи все больше выбирают мужские профессии - вспомните агента Скалли или Кларис Старлинг из «Молчания ягнят». Внешность Хлое Севиньи из фильма «Детки» нельзя отнести ни к одному
типажу - ее можно назвать и одновременно красивой, и абсолютно несексуальной. Зато она настолько человечна, что зритель проникается ощущением происходящего в реальной жизни. Такие же лица мы встречаем и у других актрис этого времени - Кирстен Данст, Умы Турман, Кристины Риччи. Новый Голливуд - это спортивные и мужественные героини.
Новое тысячелетие: возможность женщины быть разной
Шарлиз Терон
Исследование женской привлекательности и роли в жизни открылось в новом тысячелетии культовым сериалом «Секс в большом городе”. Откровенные разговоры, откровенные кадры, извечные проблемы. В 2004 году на экраны выходит дебютный фильм от Пэтти Дженкинс «Монстр». В нем сексуальной блондинке Шарлиз Терон было позволено уродовать себя со всей страстью. Именно этот эксперимент позволил актрисе быть разной, проявить свою разноплановость и получить первый «Оскар».
Еще один показательный фильм-номинант на престижную премию – «Сокровище», где главную роль сыграла никому не известная Габури Сидибе. Эта чернокожая толстушка доказала главную аксиому - артистка может быть любой внешности, главное - актерский потенциал. Да и перспективная актриса современного Голливуда Дженнифер Энистон не устает напоминать с экрана, что человеческая красота - это гармония внутри нас, а что вокруг - уже не важно.
Сколько бы ни проходило времени - все равно голливудские кастинг-директоры будут отбирать актеров по внешним данным. Но радует, что уже нет «идеальных героинь», и искусство ищет вдохновения среди обычных людей.
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