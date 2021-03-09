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Как менялся идеал женской красоты в Голливуде: от хрупкой красотки до шоколадной толстушки


Как менялся идеал женской красоты в Голливуде: от хрупкой красотки до шоколадной толстушки

В своем большинстве мы привыкли воспринимать киноискусство в качестве развлечения. Тем не менее, оно - еще и мощный проводник идеологии начиная от политических идей до стандартов человеческих отношений. Будучи искусством, которое широко использует визуальный видеоряд, кино активно формировало понятие женской красоты. Впрочем, и сами героини разных эпох активно продвигали созданные ими образы на «фабрике грез». Давайте проследим изменения идеалов женской привлекательности, используя популярные голливудские фильмы.

Эра немого кино


Мэйд Норманд

Мэйд Норманд

Особенности черно-белой съемки и отсутствие звука требовало от представительниц слабого пола соответствие четким требованиям: это должна была быть обязательно молодая женщина с выразительными глазами, тонкими губами, подчеркнутыми темной помадой, и пышными волосами. Этот образ был не только популярен в то время, но и отражал специфику киноизображения - это не театр, здесь требовалось яркая и точная мимика. Впрочем, это и точно отражало требование времени: женщина должна была быть трогательной и хрупкой, чтоб стать героиней мужских грез и объектом подражания женщин.

Кино в это время не изобилует количеством жанров, основные сюжеты черпались из театральных сценариев.
И женщинам доставалось играть лишь хорошеньких красавиц, которые встречались лишь в мелодрамах и комедиях. Первыми кинозвездами и заложницами образа стали Мэйд Норманд и Лиллиан Гиш. А вот Мэри Пикфорд попробовала выйти за рамки и объявила бунт. Новость о короткой стрижке «повзрослевшей» дамы сразу попала в светские хроники, однако зрителям новая Мэри категорически не понравилась: зрелая дама не вызывали ни умиления, ни желания ей подражать. Творческий путь актрис немого кино заканчивался в 30-35 лет. Действовало золотое правило Голливуда: кино помогает мечтать.

«Идеальная женщина» 30-60 годов


Вивьен Ли

Вивьен Ли

Следуя этому правилу, студии продолжали снимать различные сюжеты, которые в итоге повторяют историю Золушки. Даже женские персонажи, которые в соответствии с временем приобретают все более мужественные характеры, все равно должны соответствовать патриархальным устоям. Великолепная Вивьен Ли в картине «Унесенные ветром» волнует мужчин одним взглядом, а кинодива Мэрилин Монро в ее работах и вовсе воспринимается как что-то нереально эротическое. Даже в исторических фильмах любовной истории отводится куда больше времени, чем событиям прошлого.

Главный вывод - женщина создана для мужских утех, иначе ее жизнь лишена смысла. Например, знаменитая Екатерина II в исполнении Марлен Дитрих больше печется о романтическом друге - графе Разумовском. Ее разочарование в людях в конце картины должно подвести зрителя к выводу, что излишнее желание свободы делает женщину одинокой и несчастной. К 60-м годам набирает обороты развитие рекламы и индустрии красоты. Нереально красивый образ, усиленный обилием искусственного света и вечернего макияжа, навязывается и в обычной жизни.

Мюзикл как популярный жанр 60-х


Лайза Минелли

Лайза Минелли

В гонках за кассовым успехом студии берутся за экранизации популярных мюзиклов. Так в Голливуд попадают Лайза Минелли и Барбара Стрейзанд, внешность которых весьма отходит от утвержденных в кино образов утонченных сексапильных красоток. Приглашать же на роли других актрис кинематографисты не решались, ведь зрителям будет странно видеть в любимых «Кабаре» или «Смешной девчонке» других актрис. Благодаря успеху мюзиклов каноны женской красоты расширяются - голливудские прелестницы должны не просто принимать красивые кинопозы, но уже и профессионально владеть своим телом и голосом.

Независимое кино 70-х


Джины Роулендс

Джины Роулендс

Развитие изолированного от китов киноиндустрии независимого кино приводит к изменению отношения к человеку в кадре и к женщине в частности. Теперь вместо «вылизанных» идеальных лиц появляются фактуры, полные эмоций. Режиссера больше волнует не лубочная картинка, а человеческие переживания, поэтому женщина может появиться с растрепанными волосами, потеками от туши и неприкрытыми гримом морщинами.

Примерами этому могут стать фильмы «Лица», «Минни и Московитц», «Премьера», «Женщина под влиянием» замечательной актрисы Джины Роулендс. Или же знаменитый фильм «Бонни и Клайд» - здесь главная героиня может себе позволить есть руками и отнюдь не выглядит приличной добропорядочной девушкой. В это же время выходят в свет фильмы, которые впервые стараются переосмыслить жизнь женщины: «Алиса здесь больше не живет», «Женщина под влиянием», «Рэйчел, Рейчел». Актрисы в них не стесняются своего среднего возраста, морщин, а их наряды лишены декоративности - весьма непривычный образ для Голливуда.

Эмансипация и ее влияние


Мерил Стрип

Мерил Стрип

С конца 70-х усиливается влияние взглядов, основанных на эмансипации. В фильмах все больше поднимается вопросов о браке и семье. Теперь уже счастливый конец истории Золушки со свадьбой в конце зрителям не кажется завершением счастливой истории. О своей судьбе вне отношений с мужчиной задумываются героини «Незамужней женщины» и «Крамер против Крамера». На первый план выходит красота обычной американки - именно в это время всходят звезды Мерил Стрип и Джилл Клейберг. Теперь главная героиня Голливуда уже не претендует на статус секс-звезды, но при этом обладает запоминающейся внешностью. Ее лицо лишено «боевого раскраса» и отличается естественностью и ухоженностью.

90-е - наступление на «мужские» жанры


Линда Хэмилтон

Линда Хэмилтон

«Ветер перемен» с каждым годом все усиливался. Если раньше женщинам доверяли съемки лишь в мелодрамах, комедиях и драмах, то теперь их амплуа стали отличаться разнообразием. Бритоголовая Деми Мур в боевике «Солдат Джейн» и спортивная Линда Хэмилтон в «Терминаторе» открыли эру женщин в классическом мужском жанре боевика. Женские персонажи все больше выбирают мужские профессии - вспомните агента Скалли или Кларис Старлинг из «Молчания ягнят». Внешность Хлое Севиньи из фильма «Детки» нельзя отнести ни к одному
типажу - ее можно назвать и одновременно красивой, и абсолютно несексуальной. Зато она настолько человечна, что зритель проникается ощущением происходящего в реальной жизни. Такие же лица мы встречаем и у других актрис этого времени - Кирстен Данст, Умы Турман, Кристины Риччи. Новый Голливуд - это спортивные и мужественные героини.

Новое тысячелетие: возможность женщины быть разной


Шарлиз Терон

Шарлиз Терон

Исследование женской привлекательности и роли в жизни открылось в новом тысячелетии культовым сериалом «Секс в большом городе”. Откровенные разговоры, откровенные кадры, извечные проблемы. В 2004 году на экраны выходит дебютный фильм от Пэтти Дженкинс «Монстр». В нем сексуальной блондинке Шарлиз Терон было позволено уродовать себя со всей страстью. Именно этот эксперимент позволил актрисе быть разной, проявить свою разноплановость и получить первый «Оскар».

Еще один показательный фильм-номинант на престижную премию – «Сокровище», где главную роль сыграла никому не известная Габури Сидибе. Эта чернокожая толстушка доказала главную аксиому - артистка может быть любой внешности, главное - актерский потенциал. Да и перспективная актриса современного Голливуда Дженнифер Энистон не устает напоминать с экрана, что человеческая красота - это гармония внутри нас, а что вокруг - уже не важно.

Сколько бы ни проходило времени - все равно голливудские кастинг-директоры будут отбирать актеров по внешним данным. Но радует, что уже нет «идеальных героинь», и искусство ищет вдохновения среди обычных людей.

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Как менялся идеал женской красоты в Голливуде: от хрупкой красотки до шоколадной толстушки

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Как менялся идеал женской красоты в Голливуде: от хрупкой красотки до шоколадной толстушкиПодписаться на мой Instagram
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