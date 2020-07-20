Имена римских богинь: 6 исторических имен и их история

Мода на все более необычные и привлекательные имена устойчива. И есть много людей, которые дают своим детям необычные имена. Это могут быть имена героев фантастических сериалов или сказок, абсолютно выдуманные, но ставшие символическими.

Санса Старк

Вымышленный персонаж, созданный американским писателем Джорджем Р. Р. Мартином.

А некоторые новые родители дают своим девочкам имена римских богинь. Прославленные своей красотой, страстью и силой, богини Древнего Рима всегда вдохновляли имена людей, мест и персонажей.

Имена богинь, обозначающие мир природы и космос, и современные версии этих древних имен довольно привычны в западной культуре.

Встречаются и у нас. Например – Майя и Диана.

Вот 6 имен римских богинь, которые можно встретить и сегодня.

Аврора

Римляне поклонялись богине рассвета. Они называли ее Аврора.

Аврора влюбились в смертного по имени Титон.

Она попросила царя богов, Юпитера, дать ее любовнику человеческое бессмертие, но забыла указать вечную молодость.

Согласно мифу, Титонус становился все более дряхлым, и в конце концов, Аврора, горюя и жалея своего парня, превратила его в цикаду.

Имя Аврора популярно на протяжении всей истории, оно связанно со светом, сиянием и молодостью.

Наиболее известная «Спящая красавица» Диснея была названа так.

Оно стало популярным в девятнадцатом веке (возможно, из-за выдающегося неоклассицизма), и в 2018 году это было 44-е наиболее часто используемое имя девушки в Америке.

Интересно, что после революции произошел всплеск использования русской версии из-за крейсера «Аврора».

Флора



Деталь, Флора, Сандро Ботичелли, 1480

Флора, богиня цветов, природы и весны, занимала важное место в римской религии. Она была одной из многочисленных богинь, у которых женщины просили покровительства. Был ежегодный Флористический фестиваль, который проводился в начале мая, представлял обновление, плодовитость и изобилие.

Как и Аврора, Флора символизирует естественную красоту, деликатность и молодость. Всегда было популярно называть девушек в честь цветов, таких как роза, маргаритка, лилия и фиалка, а имя Флоренция, происходящее из того же корня, можно найти на протяжении всей истории.

Церера

Фруктовая гирлянда с подношением к Церере Яна Брейгеля Старшего, 1618

В мире, где сельское хозяйство играло центральную роль, богиня урожая, плодородия и земледелия была очень важным божеством.

Церера, римский аналог Деметры, присоединилась к своей дочери Прозерпине и богу вина Бахусу, чтобы сформировать триаду Авентины, группу из трех божественных фигур, которым поклонялись на Авентинском холме.

И у Цереры был свой собственный фестиваль, Cerealia, который проводился в начале весны, чтобы ознаменовать наступление (надеюсь) обильного урожая.



Как фигура матери, она играла роль в ключевых обрядах на протяжении всей жизни, включая рождение, брак и смерть.



Планета Церера

Церерой была названа планета в ее честь.

В 1801 году, когда итальянский астроном Джузеппе Пьяцци открыл новую карликовую планету, он сразу же дал ей имя богини; недавно обнаруженный химический элемент, церий, также получил древнее название.

Имя никогда не попадало в списки популярности, но несколько девочек называют Церерой каждый год, с небольшими пиками примерно каждые десять лет.

Майя

Отчасти богиня, отчасти метафорическая персонификация, она в паре с богом огня Вулканом, и каждый год римские священники, служившие культу Вулкана, жертвовали ей беременную свинью, чтобы процветал город.

Майя была матерью Меркурия, и торговцы поклонялись ее сыну, надеясь, что он может увеличить их прибыль, а Майя, как полагали, способствовала процветанию.

Ну, и месяц май – самый красивый месяц весны, самый цветущий.

Он назван в честь богини.

Майя каждый год вдохновляет сотни новых родителей.

В течение последних двух десятилетий Майя занимала свое место в чартах популярных имен, причем около 400 девушек получают это имя каждый год.

Конечно, это не все дань римскому божеству; на самом деле имя богини Майя есть во многих языках – в иврите и маори, и греческом.

Луна

Сегодня в интернете на каждом шагу находишь девушку с именем Луна.

Сестрой богини рассвета Авроры и бога Солнца была богиня Луна.

Она изображалась в диадеме с рогами полумесяца. Вездесущность Солнца и Луны символизировали безграничную власть Римской империи.

Ее эквивалент в греческой мифологии известен как богиня Селена (Selena), дочь греческих титанов Гиперион и Тея.

Луна Лавгуд - один из самых милых и узнаваемых персонажей Гарри Поттера, ее причудливый настрой и неземной внешний вид делают имя идеальным.

Со времени ее первого появления на бумаге тысячи девочек назывались Luna: в 2018 году это было 23-е по популярности имя в США, в Великобритании это было одно из самых быстро распостраняющихся имен 2019 года.



Знаменитости Крисси Тейган и Пенелопа Крус внесли свой вклад в эту тенденцию, дав своим детям классические имена богинь.

Диана

Диана была девственной богиней.

Она была грозной охотницей, богиней родов, защитницей женщин, поскольку они принесли новую жизнь в мир.

Мифология Дианы богата историями о конкурсах и охоте; в ее самой известной истории охотник становится ее жертвой, поскольку случайно увидел обнаженную богиню.

Актеон превращается в оленя и его рвут на части собственные собаки.