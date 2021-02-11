Как правильно путешествовать автостопом

Автостоп — это не только бесплатное перемещения в пространстве своей и не только страны, но и веселый способ узнать особенности людской психологии.
Но это только в том случае, если тебе не приходится часами торчать на обочине с изможденной от «голосования» рукой. Если с тобой это происходит с незавидной регулярностью, значит, ты определенно что-то делаешь не так как надо и тебе нужно пересмотреть свой взгляд на столь полезное умение.
Сегодня мы научим тебя путешествовать автостопом правильно, то есть сидеть в салоне автомобиля больше времени, чем тратить на поиски попутки, а также делать это с большим удобством и в безопасности.
Начнем с азов
Это как раз тот совет, который можно встретить в числе первых на любом форуме, в любой статье или книге, посвященной автостопу, но почему-то постоянно игнорируемый большинством начинающих путешественников. Сделай так, чтобы водителю было удобно подбирать тебя на трассе. Помести себя на видном, хорошо освещенном месте, желательно на выезде из населенного пункта, за началом объездной трассы или за постом ДПС. Позаботься о том, чтобы у автомобилиста была возможность съехать на обочину и пропустить едущий за ним поток. Вообще, наличие водительского удостоверения и некоторого опыта управления автомобилем дают представление на уровне интуиции об идеальном для автостопа месте.
Убедись, что средняя скорость потока позволяет водителям заметить тебя раньше, чем ты станешь далеким пятном в зеркале заднего вида. Никто не будет тормозить, сжигая об асфальт резину, ради того, чтобы подобрать попутчика, если только ты, конечно, ни эффектная туристка.
Кстати, о девушках на обочине
Путешествие в одиночку для девушек может таить в себе ряд неприятных моментов, о которых нет необходимости рассказывать — и так все понятно. Поэтому целесообразно упомянуть о возможности путешествия компанией и связанных с этим особенностях. Для девушек идеальным будет автостоп в компании молодого человека, что может, конечно, отпугнуть некоторую часть водителей, но зато ужесточит их селект на предмет грязных мыслей. Ловить автомобиль в этом случае стоит даме, но второму пассажиру не надо выскакивать из кустов, когда договоренность о поездке будет достигнута. Все должно быть максимально прозрачно: вот девушка, вот ее парень и они дружелюбно настроены, значит, можно и подвезти.
Трое — уже толпа
Путешествие большой — от 3-х человек — компанией в одном автомобиле — это что-то на грани фантастики, если речь не идет о транспорте с вместительным кузовом. Дождаться чего-то подобного практически нереально, поэтому советуем разбиться на небольшие группы по 1-2 человека и добираться до промежуточных точек сбора по отдельности. Плюс в этом есть огромный: тебе будет о чем рассказать, да и сам услышишь много интересных историй, что увеличивает опыт автостопа в разы.
Правило 20-ти минут
Если при достаточной плотности потока и при соблюдении всех вышеперечисленных правил дислокации, ты безрезультатно голосуешь дольше 20-ти минут, значит нужно менять место. Причина может быть в чем угодно и никак не зависеть от тебя или равнодушия водителей, так что нет причин злиться на кого бы то ни было. Вообще, следует всегда сохранять позитивный настрой, ведь никто не захочет подбирать унылое существо, которое будет молча смотреть в окно на протяжении всего пути.
Совет от Rocky Leon
Неожиданный с нашей стороны отсыл к одному из самых позитивных музыкантов как нельзя лучше иллюстрирует всю суть автостопа. Так, решив однажды заниматься тем, что нравится, а именно путешествовать автостопом, зарабатывая на жизнь исполнением песен, Rocky Leon довольно скоро вывел простую формулу: «Чтобы попасть куда-то, нужно начать идти».
Не вдаваясь в глубокий смысл, который в этой фразе все-таки есть, можно сказать, что на деле дредастый Rocky Leon прерывал долгое ожидание на обочине, просто вставая на свой скейтборд и начиная движение в нужном направлении. Такая фишка быстро находила отклик в сердцах автомобилистов, подбиравших такого целеустремленного паренька. Так что иногда можно поймать попутку, не прилагая к этому больших усилий, а сохраняя позитивный настрой и двигаясь, куда тебе нужно.
Маст-хэв автостопщика
Упаковав все необходимое, не забудь оставить место для карты, атласа автомобильных дорог, компаса, пары любимых дисков и некоторого количества свежих фруктов, например, яблок. Этот набор не только поможет лучше ориентироваться в пространстве и находить нужное направление, но и оставит приятное впечатление от поездки, если вдруг ты с водителем найдешь настолько общий язык, что захочешь поделиться музыкой или едой.
Говори и обговаривай
Давать что-то взамен — это основа вежливости на дорогах, от которой может зависеть впечатление об автостопщиках в целом. Само понятие исключает финансовую благодарность (об этом, кстати, лучше сразу сказать, дабы избежать неприятных разборок при высадке), но простых дорожных радостей, как, например, беседы с интересным человеком хочется практически всем. Так стань этим самым интересным собеседником, благо чувство юмора места в багаже не занимает!
Зрительный контакт
Не надо таращиться в салоне на водителя, это выглядит странно. Лучше постарайся поймать взгляд того, кто за рулем, когда автомобиль только начинает притормаживать. Если на стекле блики, тонировка или просто не видно сидящего в салоне, тогда старайся смотреть в ту точку, где по твоему должен сидеть водитель, если уверен, что это — не праворульный автомобиль, а то тоже будет выглядеть странно. Установил ментальный контакт? Отлично, полдела уже сделано!
Углубляемся в метафизику
Один из трюков, который безотказно работает у опытных автостопщиков, — это процесс визуализации. Представь, стоя на обочине, как подъезжает и останавливается автомобиль, а в кабине оказывается приятный и веселый дядя, готовый подвезти, как раз куда тебе надо. Ты удивишься, но это помогает, и, когда попутка будет поймана, ты получишь неплохой заряд бодрости и уверенности в своих силах. Визуализировать можно все, что угодно, вплоть до марки, цвета и комплектации автомобиля (совсем необязательно, что приедет именно она), тем более времени лишнего это не отнимает.
Следи за собой
… и будь осторожен, конечно, но не об этом речь. Твой внешний вид — это твоя претензия на поездку в салоне с кондиционером или же в кузове пикапа, если вообще последнее состоится. Кроме того, призывая еще раз метафизику, готовы побиться об заклад, что удача будет ехать мимо, пока тебя самого одолевают мысли о естественных потребностях. Помыться, поесть, сходить в туалет, в конце-то концов, — все эти желания не способствуют скорой посадке. Как только ты сам почувствуешь, что можешь вновь трогаться в путь, то вдруг станешь самым желанным пассажиром. Если, конечно, не дашь хорошему настроению покинуть себя. Это важно!
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