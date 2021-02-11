Как правильно путешествовать автостопом

Автостоп — это не только бесплатное перемещения в пространстве своей и не только страны, но и веселый способ узнать особенности людской психологии.







Но это только в том случае, если тебе не приходится часами торчать на обочине с изможденной от «голосования» рукой. Если с тобой это происходит с незавидной регулярностью, значит, ты определенно что-то делаешь не так как надо и тебе нужно пересмотреть свой взгляд на столь полезное умение.



Сегодня мы научим тебя путешествовать автостопом правильно, то есть сидеть в салоне автомобиля больше времени, чем тратить на поиски попутки, а также делать это с большим удобством и в безопасности.



Начнем с азов

Кстати, о девушках на обочине

Трое — уже толпа

Правило 20-ти минут

Совет от Rocky Leon

Маст-хэв автостопщика

Говори и обговаривай

Зрительный контакт

Углубляемся в метафизику

Следи за собой