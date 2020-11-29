Как Советы искореняли казачество: Сколько людей стали жертвами гражданской войны и как им жилось вне

Отношение советской власти к казакам было крайне настороженным. А когда началась активная фаза гражданской войны, и вовсе враждебным. Не смотря на то, что некоторые казаки добровольно становились на сторону красных, против тех, кто этого не делал, проводились репрессии. Историки называют разное количество жертв расказачивания, но можно сказать наверняка - процесс был массовым. И с жертвами.
Революционные позиции казачества
Дореволюционное казачье подворье. /Фото: scisne.net
Наиболее крупным казачьим подразделением было Войско Донское, численность которого превышала миллион человек или треть от общего количества казаков к началу 20 века. Практически вся земля в Области Войска Донского находилась в руках «донцов». Пай земли полагался казаку уже при рождении и превышал крестьянский пятикратно. Поэтому бедняков среди казаков было мало, а зарабатывать можно было уже на одной только сдаче земли в аренду. Так что на жизнь казаки не жаловались и им было что терять.
С приходом в 1917-м большевиков казаки поступили по-разному. Одни части демонстрировали пассивную позицию, отказавшись защищать Временное правительство и участвовать в гражданской войне. Но отдельные казачьи группы уже тогда встали на борьбу с Советской властью. Донской атаман Каледин сразу после октябрьских событий направил в центр телеграмму о том, что считает свершившийся захват власти преступным и недопустимым. Некоторые верхи в Войске под военный шумок пытались протолкнуть суверенные идеи. К примеру, по инициативе атамана Краснова появился проект создания федеративного государства из Кубанского, Терского, Донского и Астраханского войск. Доно-Кавказский союз по задумке должен был оставаться нейтральным в гражданской войне и не противодействовать большевикам за пределами казачьей федерации.
Казаки из белого и красного лагерей
Пропагандистский плакат белых «Большевики на Дону». /Фото: cdn.net
Противоборствующие красные и белые стороны гражданского конфликта, дошедшего до юга, активно агитировали казаков в свою пользу. Белые обещали свободолюбивым воинам сохранение вольностей, древних казачьих традиций и самобытности. Красные же ставили на социалистическую революцию, общность ценностей для всех трудящихся, теплое отношение казаков-фронтовиков к красноармейским собратьям. Оба лагеря, конечно же, прежде всего интересовал боевой казачий потенциал. И поначалу большевики преуспевали на пропагандистском поприще, свидетельством чего стало признание в нескольких станицах советской власти и даже восстания против белых.
Постепенно казаки разделились на два лагеря, но большинство все же встали под белые флаги. По информации историка А.Смирнова, до 20 тысяч казаков под предводительством Краснова в мае 1918-го выбивали с территории Войска Донского красных. Винтовки, пулеметы и боеприпасы им поставляли немцы. Донская армия из белогвардейских казаков численностью в 38 тысяч сабель существовала до 1920 года. В РККА же воевало казацкое меньшинство - не более трети. В Гражданскую войну существовало лишь несколько регулярных красных казачьих соединений.
Месть большевиков
Войско Донское в Гражданскую войну разделилось на два вражеских лагеря. /Фото: pbs.twimg.com
После закрепления большевиков на казачьих территориях пошли репрессии. Весной 1919-го Яков Свердлов подписал документ ВЦИК с мерами, применяемыми к причастным к белому движению казакам. Всех их предлагалось расстрелять, имущество конфисковать, в заложники попадали и члены семей изменников без поправок на возраст. Указ гласил, что должны быть поголовно уничтожены все, кто посмел поднять оружие в красном тылу, а также всякий причастный к антисоветским восстаниям и агитациям.
Полагалось жечь казачьи хутора, станицы, устраивать показательные расстрелы, отставив малейшую жалость к предателям. Местные поправки к репрессивной директиве лишь ужесточали принятые положения, ставя под угрозу само существование казацкого сословия. Под эгидой физического уничтожения казаки остались вне закона, лишившись как минимум земель, имущества и гражданских прав. Никто не разбирался и в правомерности самосудных расправ, привычных для того времени. «Известия» цитировали главнокомандующего РККА Вацетиса, считавшего, что старое казачество необходимо сжечь пламенем соцреволюции. И места великодушию на Дону быть не должно.
О жертвах расказачивания
24 января 1919 года считается в казацкой среде днем памяти о геноциде. /Фото: fanparty.ru
Некоторые историки называют истребление казаков геноцидом, продолжавшимся до 1924 года. К середине 20-х советская политика смягчилась. А по утверждению историка В.Громова, процесс расказачивания волнообразно шел аж до Великой Отечественной. Но даже уцелевшие представители Войска Донского попали в бесправную часть российского населения.
В последние годы широкое распространение получили непопулярные ранее оценки жертв периода расказачивания. Некоторые ученые называют фантастические цифры с шестью нулями (данные историка Л.Решетникова). Однако перепись населения гласит, что о миллионах говорить не приходится даже с учетом погибших в Первую и Вторую мировые и эмигрировавших. Историк Л.Футорянский полагает, что число убитых красными в 1918—1919 гг. на территориях войска Донского, Кубани и Ставрополья едва превышает 5500 человек, из которых на Дон приходится менее 3500. При этом доцент и потомственный казак Г. Бабичев, приводя данные собственного исторического исследования, утверждает, что войсками белого командующего Краснова на Дону расстреляны и повешены свыше 40 тысяч казаков, принявших власть Советов.
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