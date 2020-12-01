Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в Китае
Архитекторы студии Waterfrom design спроектировали спа-центр Aqua Healthy Clinic в Пекине, Китай, который объединяет принципы традиционной китайской медицины с высокотехнологичными ресурсами и футуристической эстетикой. Интерьер пространства площадью 280 квадратных метров отрицает любые стереотипы, связанные с древней медицинской мудростью.
Насыщенные синие стены и светящаяся скульптура из стеклянных боксов различных оттенков и размеров ссылаются к подводной тематике Aqua Healthy Clinic. В качестве декоративной основы дизайнеры использовали ностальгические отсылки к старому Пекину и материалы традиционной китайской медицины. Более ста видов лекарственных растений и минералов украшают интерьер спа-центра.
</div>
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
( Читать дальше... )
Продолжение этого поста -> ЗДЕСЬ
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии