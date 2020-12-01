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Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в Китае

Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в Китае

Архитекторы студии Waterfrom design спроектировали спа-центр Aqua Healthy Clinic в Пекине, Китай, который объединяет принципы традиционной китайской медицины с высокотехнологичными ресурсами и футуристической эстетикой. Интерьер пространства площадью 280 квадратных метров отрицает любые стереотипы, связанные с древней медицинской мудростью.


Насыщенные синие стены и светящаяся скульптура из стеклянных боксов различных оттенков и размеров ссылаются к подводной тематике Aqua Healthy Clinic. В качестве декоративной основы дизайнеры использовали ностальгические отсылки к старому Пекину и материалы традиционной китайской медицины. Более ста видов лекарственных растений и минералов украшают интерьер спа-центра.

Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в Китае

Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в Китае

Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в Китае

Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в Китае

Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в Китае

Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в Китае

Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в Китае

Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в Китае

Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в Китае

Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в Китае

Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в Китае

Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в Китае

Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в Китае

Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в Китае

Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в Китае

Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в Китае

Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в Китае

Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в Китае

Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в Китае

Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в Китае

Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в Китае

Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в Китае

Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в Китае

Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в Китае

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Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в Китае

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Интерьер спа-центра Aqua Healthy Clinic в КитаеПодписаться на мой Instagram



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