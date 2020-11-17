Почему попытка путешествия в отсеке шасси самолета – глупая идея

Безбилетники встречаются абсолютно на всех видах общественного транспорта: автобусах, трамваях, поездах и электричках, баржах и лайнерах, а также на самолетах. «Зайцы», пытающиеся путешествовать на последнем из перечисленных видов транспорта – личности исключительно отчаянные. История знает огромное количество случаев, когда люди пытались использовать для безбилетного полета отсек для шасси. Как правило, заканчивается такое крайне печально.
Лететь зайцем - плохая идея. /Фото: fishki.net.
Безбилетники на самолетах – это не то, что происходит каждый день или даже неделю. Тем не менее, история знает большое количество подобных происшествий. Первый зарегистрированный случай – это путешествие в отсеке для шасси индонезийского подростка в 1946 году на борту самолета «Дуглас DC-3». В 1995 году в Шанхае таким образом пытался перебраться в другой город трудовой мигрант. В 1996 году в отсек для шасси с целью путешествия залезло два монгольских подростка. В 1970 году подросток-безбилетник выпал из отсека при поднятии шасси самолета «Дуглас ДС-8», а в 2019 году в Лондоне еще один безбилетник выпал уже при заходе машины на посадку.
История знает более сотни печальных попыток. /Фото: fishki.net.
В общей сложности с 1947 по 2015 год было зарегистрировано 113 попыток безбилетного полета на самолете. Чаще всего для этого использовался отсек для шасси. 86 попыток из 113 упомянутых закончились трагедией. Из чего можно сделать вывод, что шансы на выживание у большинства безбилетников составляют примерно 20-25%. Цифры говорят сами за себя: подобный способ путешествия – отвратительная идея. И вот почему.
Заканчиваются такие попытки, как правило плохо. /Фото: golos.ua.
Первая причина, почему не стоит даже пытаться путешествовать в отсеке для шасси самолета – это банальный холод. Все потому, что отсек с шасси не герметизируется полностью. Кроме того, на него не распространяется действие бортовой системы жизнеобеспечения. Вторая причина – это гипоксия и кессонная болезнь, которые неизбежно настигают «зайца» из-за низкого давления в атмосфере и разряженного воздуха. В конечном итоге кровь безбилетников просто закипает из-за усиленного выделения азота.
Чаще всего безбилетников просто давит шасси. /Фото: mir-da.ru.
Третья причина – это нехватка места в отсеке для шасси. Чаще всего слабоумные путешественники гибнут от того, что их просто давит подвижными деталями самолета. Впрочем, даже если этого не случится, и «заяц» каким-то образом переживает все упомянутые выше причины, то ему еще придется удержаться каким-то образом на огромной скорости и не выпасть из открывающегося отсека во время посадки.
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