Чему зэки учили лидеров ГКЧП в «Матросской тишине»

Первые лица в «Матросской тишине»

Арестованных министра обороны Советского Союза Дмитрия Язова, председателя КГБ СССР Владимира Крючкова и вице-президента Научно-промышленного союза СССР Александра Тизякова поначалу держали в подмосковном санатории МВД, затем перевезли в СИЗО города Кашина. И только потом доставили в московский СИЗО № 4 «Матросская тишина». Там же сидели начальник легендарной «девятки» (9-го управления) КГБ генерал-лейтенант Юрий Плеханов и секретарь ЦК КПСС Олег Бакланов.

Как вспоминали их сокамерники, кооператоры, обвиняемые по экономическим статьям, новые сидельцы поначалу не понимали тюремных порядков и правил поведения в камерах. К примеру, их учили кушать отвратительный рыбный суп, съедая из него только рыбу, а остальное следовало выливать в канализацию. Через несколько дней питание арестантов «Матросской тишины» стало лучше, в рацион добавили масла, мяса.