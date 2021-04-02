25 самых интересных вещей, о которых не рассказывают на школьных уроках в наши дни

В мире существует бесконечно огромное количество вещей, которые не просто удивляют, а поражают воображение. Был даже создан некий сабреддит Today I Learned (Сегодня я узнал). Это место, куда люди заходят, чтобы получить свою ежедневную дозу «О, а я этого и не знал! Как здорово!». Пользователи постоянно там делятся случайными, но интересными фактами, которые они только что для себя открыли. Там можно найти любопытнейшие сведения обо всём на свете. В подборке самые популярные и интересные сообщения на сегодняшний день.
«Я знаю, что ничего не знаю».
(Древнегреческий философ Сократ)
1. Книги - это источник знаний, а знание - это сила
Безусловно, может это не совсем те сведения, что должны быть включены в учебники. Зато они, вне всяческих сомнений, могут расширить ваш кругозор и понимание мира в целом. Кстати, а вы знали, что бумажные книги по-прежнему намного превосходят электронные даже среди молодёжи?
Бумажные книги сохраняют лидерство в цифровую эпоху.
Если прочесть эти факты даже не один раз, сложно запомнить их на всю жизнь. Удобно было бы извлекать их из памяти исключительно тогда, когда нужно. В действительности, на практике большая часть того, что мы узнаём, попадает в одно ухо и вылетает в другое. Учёные утверждают, что всего за час, если мы ничего не сделаем с новой информацией, мы забудем около 50% того, что узнали. Через сутки же это число вырастет до 70%. Если пройдёт неделя, а эта информация не будет использована, то забудется уже 90%.
2. Самый экстравагантный нейробиолог
Рита Леви-Монтальчини, итальянский нейробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1986 года.
После увольнения в 1938 году с кафедры анатомии своего университета, Рита Леви-Монтальчини создала лабораторию в своей спальне. Она изучала рост нервных волокон в куриных эмбрионах. Эта работа привела к открытию фактора роста нервов, за что в 1986 году Леви-Монтальчини была удостоена Нобелевской премии.
На самом деле, чтобы всё, что мы изучаем оставалось в памяти, нужно сделать чуть больше, чем просто прокручивать и читать. Марианна Стенгер, лондонский писатель-фрилансер и журналист с обширным опытом, которая изучала все аспекты обучения и развития, говорит: «Мы можем использовать совершенно любые методы, чтобы закрепить новую информацию в нашем сознании».
Для этого сгодится и использование наглядных пособий, участие в групповых обсуждениях (пишите комментарии в социальных сетях!). Также нужно применять новые знания на практике, искать возможности для обучения других. Поможет и соотнесение нового материала с тем, что уже знаешь. Весьма полезно приложить усилия для извлечения информации из памяти. Для этого нужно читать вслух и записывать краткие сведения о прочитанном. Так будет гораздо больше шансов сохранить в голове то, что узнали, надолго.
3. Вороны и волки
Волки и вороны - друзья?
У волков и ворон существуют симбиотические отношения. Птицы могут проводить волков к добыче, чтобы потом можно было взять часть остатков. Они будут дразнить лесных хищников, провоцировать погоню. Иногда даже у них может развиваться нечто наподобие дружбы.
4. Пчёлы - это не только вкусный мёд
Медоносная пчела.
Яд медоносной пчелы быстро убивает агрессивные клетки рака груди. Особенно когда основной компонент яда сочетается с медицинскими химиотерапевтическими препаратами. Тогда он становится необычайно эффективным в процессе уменьшения роста опухоли. Это показали опыты на мышах.
5. Отважный журналист
Известный австралийский журналист-международник, Уилфред Бэрчетт.
В сентябре 1945 года австралийский журналист Уилфред Бэрчетт бросил вызов властям США. Он добрался до Хиросимы. Бэрчетт стал первым, кто рассказал миру о воздействии радиации на жертв бомбардировки. Правительство США отрицало эту информацию как до, так и после публикации материала.
6. У выдр всё как у людей
Выдры выясняют отношения.
В Сингапуре есть банды выдр, которые борются между собой за территории. За этими боями местного значения пристально следят местные жители и представители прессы. Каждой группировке даже придумали название, соответствующее её репутации.
7. Секретное оружие собак
Вот почему они такие милые!
После того, как человек приручил собаку её глаза изменились. У них теперь есть глазные мышцы, которые делают взгляд животного более выразительным и похожим на взгляд человеческого детёныша. Эти мышцы напрочь отсутствуют у волков, ближайших собачьих родственников.
8. Такие большие и такие добрые
Африканский слон.
Африканские слоны часто хоронят мёртвых или спящих людей. Также они могут оказать помощь, когда человек ранен. Одна женщина заснула под деревом и, проснувшись, обнаружила, что слон стоит над ней и нежно касается её. Когда прибыли другие слоны, они похоронили её под ветвями. На следующее утро женщина была найдена целой и невредимой.
9. Вечный город и его извечная проблема
Римское метро.
Рим давно нуждается в расширении транспортной системы метро в городе. С этим постоянно возникают непреодолимые проблемы из-за того, что землекопы наталкиваются на крупные археологические находки. В результате этого строительства за последние сорок лет были обнаружены Атеней Адриана, военный комплекс и амфитеатр.
10. Всё положил на алтарь спасения человечества
Учёный бактериолог, иммунолог и эпидемиолог, Вальдемар Аронович Хавкин. Создатель первых вакцин против чумы и холеры.
В 1896 году Бомбей поразила эпидемия бубонной чумы. Правительство Индии обратилось за помощью к Вальдемару Хавкину, разработчику первой вакцины против холеры. Хавкин без устали упорно трудился над вакциной больше трёх месяцев. Когда препарат был готов он сразу испытал его на себе. У учёного даже не было семьи. Он всего себя отдал науке.
11. Чудо природы
Этот вид черепах считался вымершим более века.
Некий вид гигантских черепах считался вымершим в течение более ста лет. Неожиданно он был обнаружен на Галапагосских островах в 2019 году.
12. На не морском
Морские водоросли.
На самом деле такое поле морских водорослей преобразует углекислый газ в кислород более чем в восемь раз быстрее, чем лес такого же размера.
13. Комик со школьной скамьи
Джим Кэрри.
Джим Кэрри всегда был балагуром. Его школьный учитель даже заключил с ним сделку - если Джим будет весь день молчать, то в конце урока у него будет пятнадцать минут, чтобы высказаться. Тогда Кэрри вставал и начинал в своей манере делиться впечатлениями за учебный день.
14. Преступники на службе добра
Последствия стихийного бедствия.
В 2011 году в Японии случилось ужасное землетрясение. После него члены якудза очень трогательно помогали и заботились о пострадавших. Они собирали припасы и кормили жертв. Некоторые даже открыли свои офисы для людей, у которых теперь не было дома. До сих пор многие считают, что реакция этой организации была намного быстрее и эффективнее, чем у правительства Японии.
15. Шифр, который никто не мог расшифровать
Код навахо - надёжный шифр.
Во время Второй мировой войны Америка завербовала три десятка человек, говорящих на языке индейцев навахо. Позже их стали называть «говорящими на коде навахо». Военные создали совершенно новый набор кодовых слов на этом языке. Даже в случае перехвата силы врага никак не могли их перевести.
16. Всё ради музыки
Пётр Ильич Чайковский.
У великого композитора Петра Ильича Чайковского была очень богатая покровительница. Она спонсировала его, чтобы он оставил свою службу и полностью посвятил себя музыке. Дама только настаивала, что даёт деньги лишь при условии сохранения своей анонимности.
17. Природа внесла свои корректировки
Шри-Ланка на карте.
Шри-Ланка стала островом лишь в 1480 году. Тогда бушующий циклон разрушил наземный мост, который соединял её с материковой Индией.
18. Как начинался «Властелин колец»
Рождественсике письма Толкина.
Знаменитый Джон Рональд Руэл Толкин ежегодно писал своим детям письма от имени Деда Мороза. Они начинались как простые рождественские послания с пожеланиями. Позже они стали более сложными. Писатель начал включать в них различных сказочных персонажей. Толкин даже разработал специальный язык Арктик.
19. Как развивалась ядерная наука
Поворот в истории ядерной науки.
В Советском Союзе поняли, что американцы и британцы разрабатывают атомную бомбу. Случилось это после того, как было замечено, что западные учёные прекратили все публикации на тему ядерной науки. В результате был сделан единственно правильный вывод: ядерная наука стала государственной тайной. После этого Советы начали разработку своей собственной ядерной программы.
20. Неожиданное свойство снега
Зимний пейзаж.
Снег — это не просто красивое и полезное природное явление. Он ещё и способен поглощать звук. Всё потому что снег - пористый. Снежинки - это шестигранные кристаллы, заполненные воздухом. Они умеют поглощать звуковые волны, создавая под снежным покровом некий успокаивающий эффект.
21. Древняя наука превосходила нашу
Эратосфен.
Древнегреческий учёный, математик и астроном, Эратосфен, который жил в 3 веке до нашей эры, смог измерить окружность Земли. Он использовал углы тени от Солнца в двух местах. Учёный подсчитал, что это 39 375 километров. Это всего лишь на 1,4% меньше, чем реальное количество, которое составляет 40 076 километров.
22. Хотите арендовать страну? Легко!
Лихтенштейн.
В 2010-х годах можно было арендовать страну Лихтенштейн на Airbnb всего за 70 000 долларов в сутки. Это включало совместное времяпровождение с королём, временную валюту, возможность переименовывать улицы и даже ключ от страны.
23. Почему мы болеем?
Вирус гриппа.
В течение зимы люди традиционно проводят больше времени в закрытых помещениях, которые плохо проветриваются. Из-за этого получается, что они дышат тем же воздухом, что и больные гриппом. Таким образом легче происходит заражение. Также зимой дни короче, а отсутствие солнечного света приводит к низкому уровню витамина D в организме. Это, в свою очередь, снижает иммунитет к вирусу.
24. Самая далёкая от морей суша
Кыргызстан.
Кыргызстан дальше от океана, чем любая другая страна. Он находится почти в 3000 километрах от любого океана. Это больше всех в мире.
25. Когда Великобритания оказалась ближе соседней Индии
История пряности.
Любимая многими специя карри была завезена в Японию британцами. Они привезли пряность из Индии в Великобританию. После этого завезли в Страну Восходящего Солнца. Карри в Японии относится к категории западных блюд.
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