25 самых интересных вещей, о которых не рассказывают на школьных уроках в наши дни

В мире существует бесконечно огромное количество вещей, которые не просто удивляют, а поражают воображение. Был даже создан некий сабреддит Today I Learned (Сегодня я узнал). Это место, куда люди заходят, чтобы получить свою ежедневную дозу «О, а я этого и не знал! Как здорово!». Пользователи постоянно там делятся случайными, но интересными фактами, которые они только что для себя открыли. Там можно найти любопытнейшие сведения обо всём на свете. В подборке самые популярные и интересные сообщения на сегодняшний день.