Почему главная соперница Мэрилин Монро так и не смогла её заменить: Джейн Мэнсфилд

Она была одной из главных блондинок Голливуда, а поклонники не переставали удивляться тому, насколько разной может быть Джейн Мэнсфилд. Она питала слабость ко всему розовому, увлекалась оккультными науками, и при этом уровень её IQ был 149 баллов. Она знала пять языков, и сама же создала милый образ легкомысленной блондинки, которую интересуют только мужчины. Джейн Мэнсфилд просто обязана была занять место Мэрилин Монро после гибели последней.
Развод как начало успешной карьеры
Вера Джейн Палмер появилась на свет в 1933 году и с детства привлекала к себе внимание. Она не только хорошо училась, но ещё изучала языки, прекрасно танцевала и играла на скрипке, пианино и альте. Повзрослев, она выиграла практически все конкурсы красоты в Остине, где жила, и вознамерилась сделать карьеру в Голливуде.
В 17 лет Джейн впервые вышла замуж за Пола Мэнсфилда, от которого в то время уже ждала ребёнка. После появления дочери на свет Джейн оставила малышку на воспитание бабушкам, а сама вместе с супругом переехала в Калифорнию. Там она стала пробовать себя в театральных постановках, а затем приняла участие в конкурсе «Мисс Калифорния». Джейн выиграла первый тур и была дисквалифицирована по итогам первого тура из-за наличия мужа и ребёнка.
Первый опыт съёмок в рекламе оказался неудачным из-за чрезмерной сексуальности. Позже она снялась в картине «Женские джунгли» и рассталась со своим супругом. Поводом для развода послужили постоянные измены обоих, а ещё чрезмерная любовь очаровательной блондинки к животным: вместе с ней на съёмной квартире жили восемь четвероногих друзей.
Развод пошёл Джейн Мэнсфилд на пользу: она выходила на сцену в бродвейских постановках, стала сниматься в кино, заключила контракт с Warner Brothers и успешно реализовывала себя в качестве модели. Её фотографии в журнале Playboy неизменно пользовались успехом.
Браки и романы
Джейн Мэнсфилд и Микки Харгитей. / Фото: www.imgur.com
Вторым супругом Джейн стал победитель конкурса «Мистер Вселенная» Микки Харгитей. Супруги были похожи друг на друга, как две кали воды: амбициозные, себялюбивые, мечтающие о блестящей карьере и обожающие широкие жесты.
Венчались влюблённые в церкви, которая была полностью стеклянной, дабы журналисты и фотографы могли запечатлеть таинство во всех подробностях. При этом с момента официального развода Джейн с первым мужем до её бракосочетания со вторым прошло всего несколько дней.
Джейн Мэнсфилд и Микки Харгитей. / Фото: www.howtodresslike.com
Микки Харгитей и Джейн Мэнсфилд были идеальной семьёй. Они вместе выступали в собственном весьма эротичном шоу, снимались в кино и принимали участие в телепередачах, стали основателями нескольких компаний и написали биографическую книгу. И обзавелись тремя детьми.
Правда, Джейн Мэнсфилд умудрялась при этом ещё и заводить романы на стороне, при этом каждый последующий её возлюбленный был богаче и известнее предыдущего. Естественно, репутация блондинки была далеко не безупречной, но это не мешало красавице пользоваться успехом у мужчин.
Джейн Мэнсфилд и Микки Харгитей с детьми. / Фото: www.pinimg.com
В 1960-м году Джейн стала одной из самых фотографируемых знаменитостей, а имя её употреблялось в прессе чаще всех. При этом актриса никогда не отказывалась от интервью, рекламных съёмок и фотосессий. Она с удовольствием предоставляла прессе самые разные инфоповоды, получая удовольствие от внимания к своей персоне. Если же в её жизни не происходило никаких событий, Мэнсфилд умело манипулировала своей одеждой, заставляя её расстёгиваться, развязываться и спадать в то самое время, когда вокруг было множество фотографов.
Джейн Мэнсфилд. / Фото: www.yandex.net
Брак Джейн с Микки Харгитейтом закончился разводом, после которого она очень быстро вышла замуж за режиссёра и продюсера Мэтта Симбера. Но супруги расстались, не прожив и года вместе, хотя официально оформили развод спустя ещё 12 месяцев из-за очередной беременности актрисы. Стать верной женой у актрисы так и не вышло, она даже не пыталась скрыть от мужа свои измены.
Джейн Мэнсфилд. / Фото: www.jaynemansfield.com
Романов же у Джейн Мэнсфилд было предостаточно. Был у неё непродолжительный роман с Джоном Кеннеди ещё до того, как рядом с ним оказалась Мэрилин Монро. Среди покорённых красавицей мужчин в разное время значились известный продюсер из Италии Энрико Бомба, певец Нельсон Сарделли из Бразилии, брат президента США Роберт Кеннеди, бразильский миллиардер Хорхе Гинле, ресторатор-француз Клод Террайль и ещё множество очень известных и богатых мужчин. Завершил этот список адвокат Сэм Броди, роман с которым возник всего за год до трагической гибели актрисы.
Закат карьеры и трагическая гибель
Чем чаще менялись мужчины рядом с ней, тем реже Джейн снималась в кино. Компания 20th Century Fox, заключая контракт с Джейн Мэнсфилд, рассчитывала на то, что блондинка сможет заменить погибшую в 1962 году Мэрилин Монро, но надеждам не суждено было осуществиться. Руководство компании стало охотно отдавать актрису «в аренду» европейским студиям, но низкобюджетные фильмы, в которых снималась Джейн, не приносили ей ни славы, ни денег, а некоторые даже не вышли на экраны.http://funhere.ru/?p=16039
Джейн Мэнсфилд. / Фото: www.topspiski.com
Зато много шума наделала картина «Обещания! Обещания!», где Джейн Мэнсфилд появилась в кадре полностью обнажённой. Впрочем, именно это и стало основным достоинством фильма. После актриса уже не снималась в кино, а всё больше перебивалась выступлениями в ночных клубах и частных мероприятиях. К тому же в то время на экранах всё более востребованным стал совсем другой образ, в моду вошли актрисы, похожие на Одри Хепберн: тоненькие, хрупкие, похожие на подростков. Джейн Мэнсфилд перестала быть столь же востребованной, как раньше. Если бы Мэрилин Монро была жива, наверняка, она бы тоже ушла в тень.
Джейн Мэнсфилд. / Фото: www.sovetika.ru
Типаж глупенькой блондинки с пышными формами и капризными губами ушёл в прошлое, а она всё продолжала поддерживать репутацию глупенькой блондинки и эпатировала публику своей неугасимой любовью ко всему розовому. Она одевалось в розовое, жила в розовом доме и ездила на розовом кадиллаке.
Джейн Мэнсфилд. / Фото: www.fruugo.com
А за год до своей трагической гибели Джейн Мэнсфилд вдруг шокировала всех получением звания «верховной жрицы церкви сатаны Сан-Франциско». Титул этот ей пожаловал основатель церкви Антон ЛаВей, который тоже не устоял перед чарами блондинки и вступил с ней в любовную связь.
29 июня 1967 года она попала в автокатастрофу вместе с последним возлюбленным Сэмом Броди и тремя детьми. Водитель, Сэм Броди и Джейн Мэнсфилд погибли на месте. Дети, к счастью, получили лишь лёгкие травмы. Актрисе было на момент гибели всего 34 года.
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