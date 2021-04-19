«Жигули» для КГБ: как в СССР создавались самые быстрые автомобили ВАЗ

Производство легковых автомобилей никогда не было самой сильной стороной отечественного машиностроения. Однако, не нужно думать, что в советские времена у предприятий вроде ВАЗ в ассортименте не было ничего другого, кроме потребительских «тюфяков» с дряхлыми моторами для поездки по выходным на дачу. Когда было нужно, советские предприятия могли сделать быстрые и мощные автомобили. Правда, полагалась подобная роскошь только силовым структурам, которые стояли на защите Отечества.
Машина должна была выглядеть, как и любая другая в стране. ¦Фото: ya.ru.
Автомобили для силовых структур и в первую очередь органов государственной безопасности производили не только на АвтоВАЗе. Горьковский автомобильный завод ни разу не отставал в этом отношении. Более того, «догонялки» (а именно так в народе прозвали машины КГБ) в СССР разрабатывали и производили с самого начала индустриализации и появления собственного машиностроения. Наибольший интерес к автомобилям подобного толка в руководстве силовых структур стали проявлять уже после Второй мировой войны, когда между социалистическим и капиталистическим блоком вспыхнула холодная война. В первую очередь «догонялки» были нужны для внутреннего потребления, использовали их для слежки за вражескими разведчиками, действовавшими на территории страны и посольскими представителями.
Внешне машины ничем не отличались от гражданских. |Фото: drive2.ru.
Отличительная черта всех служебных автомобилей подобного рода по обе стороны океана логичным образом заключается в том, что внешне автомобиль мало чем отличается от аналогичной серийной гражданской модели. Более того, на роль «догонялок» и в СССР, и в США всегда выбирали самые популярные и потенциально невзрачные модели. Само собой все самое интересное было под кузовом таких машин.
Роторно-поршневой двигатель позволил сделать большой рывок в развитии техники. |Фото: drive2.ru.
В первую очередь любая «догонялка» всегда отличалась от серийной модели своим двигателем и коробкой передач. Интересно, что создание таких автомобилей было бы скорее всего невозможным, если бы не изобретение немецкого инженера Феликса Ванкеля, который еще в 1920-е годы создал первый роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания с повышенным КПД. В последствии больших успехов в развитии данной технологии достигла японская марка Mazda. Однако, советская разведка не дремала. Еще в 1960-е годы в Союз доставили несколько роскошных японских авто с РПД. Машины были изучены и в итоге в начале 1970-х годов советская промышленность создала свой собственный односекционный агрегат. И хотя первый блин получился комом, двигатель доработали и уже к концу 1970-х все машины КГБ щеголяли на самых передовых на тот момент силовых агрегатах.
От таких ВАЗ было не уйти. ¦Фото: drive2.ru.
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