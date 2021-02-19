Какой была гигиена в СССР: Многоразовый шприц, один стакан для газировки на всех и никаких массовых

В пору, когда мы нервно протираем руки в «надцатый» раз антисептиком, а последние расставлены повсеместно, начинаешь задумываться о том, как же без всех этих мер обходились раньше. В Советском союзе, где на всех в автомате был один стакан, а шприц многоразовым и тоже один на всех, не было пандемии коронавируса, но других опасных вирусов и бактерий хватало всегда, так почему же никто не болел и не было массовых заражений?
Автоматы с газировкой были не просто способом утолить жажду, а символом советской эпохи, равно как и стальные шприцы, которые кипятились и смело использовались повторно. Возможно, если смотреть с точки зрения экологии и стремлению к сокращению использования пластика и многоразовому применению, то подобный подход верен и разумен. Однако какому риску подвергается здоровье человека при этом?
Стакан граненый. Общий.
Автоматы для газировки до сих пор встречаются в российских городах.
Автоматы с газировкой и разными сиропами к ней, можно было встретить в людных местах, чаще всего это были вокзалы, кинотеатры и другие места, после которых так хочется оперативно помыть руки. В жаркую погоду к ним выстраивалась очередь из желающих утолить жажду. Популярность таких автоматов и близко не стоит с уровнем востребованности современных аппаратов с кофе и другими напитками. И да, в отличие от современных аналогов, стакан в автомате с газировкой был один, максимум два. Поэтому, образно говоря, при большой очереди, еще хранил тепло рук того, кто утолил жажду перед тобой. И это еще хорошо, если только рук.
Очередь за газировкой выстраивалась нешуточная.
Такие автоматы начали появляться в Союзе с 1932 года, в послевоенные годы их установка стала массовой. Газировка без сиропа за 1 копейку, с сиропом в три раза дороже. Вкус сиропа можно было выбрать самостоятельно, самыми популярными же были: барбарис, груша, крем-сода, колокольчик.
И вот советский гражданин, честно отстояв очередь, добирался до заветного стаканчика, опускал монетку в приемник, а затем на глазах мучившейся от жары очереди соотечественников, взахлеб выпивал целый стакан (сильногазирванной) воды. Весьма специфическое развлечение, настоящий квест. А тут еще и оказывается, что стакан вовсе не стерилен.
Вот по такому принципу и мылись стаканы.
Нет, стакан, конечно же, мылся, точнее будет сказать, споласкивался, прохладной водичкой. После того как очередной гражданин, утолив жажду, ставил стакан, перевернув его, в специальное обрешеченное гнездо, система обдавала его потоком воды как изнутри, так и снаружи. Но это была вовсе не дезинфекция, а так, способ смыть вкус предыдущего напитка. Часто на стакане оставались отпечатки помады как немое свидетельство того, что стакан уж очень востребован и, практически не помыт. Периодически автоматам устраивали санитарный день, тогда то и мыли стаканы горячей водой и чистящим средством. Но такие «мероприятия» проводились не ежечасно и даже не ежедневно.http://funhere.ru/?p=16444
Особенно нравилась газировка молодежи.
При этом, за всю историю Союза не найдешь ни одного упоминания о том, чтобы кто-то заразился от стакана из автомата. Но тут скорее действовал принцип «проблема отсутствует, пока не обнародована». Статистику заболеваний в Советском Союзе традиционно не разглашали, к примеру, за эти годы в стране не было ни единой вспышки гриппа, поэтому советское здравоохранение считалось одним из лучших в мире. Только здравоохранению, как и многим другим сферам, на помощь приходила статистика, которая была уж слишком гибкой.
Безусловно, стаканы могли быть источником заражения и выступать прямым путем передачи вирусов и бактерий. Наибольший риск – подхватить ОРВИ, грипп, герпес, кишечную инфекцию. Особо брезгливые граждане носили в сумке свой стакан, и пили только из него, другие пытались протирать ободок стакана, якобы стирая, таким образом, следы пребывания другого человека, иные просто игнорировали такие автоматы.
Шурик, конечно, не иностранец, но из автомата тоже освежался.
Забавно, но больше всего напрягали граждан не соотечественники, которые также пользовались этими автоматами, а иностранцы. В пору, когда в страну приехали гости для участия в Олимпиаде, стали распространяться байки о том, что иностранцы используют автоматы для умывания. Автоматы исчезли с улиц вовсе не потому что были негигиеничными, а потому что их обслуживание стало слишком дорогим, к тому же часто ломались монетоприемники, а ремонтировать их с учетом постоянной инфляции было крайне дорого. Таким образом, нельзя сказать, что автоматы не служили источником заражения. Служили, но сказать однозначно, что заболевший заразился потому что попил из грязного стакана, никто не мог, с таким же успехом на него мог чихнуть коллега, который до этого попил из общего стакана, конечно же.
Многоразовый шприц и опасности, связанные с нимhttp://funhere.ru/?p=16444
Дешево и сердито. Неудобно, зато надолго.
Что там стакан, если в СССР вплоть до 90-х использовались многоразовые шприцы. Сделанные из металла и стекла, они должны были кипятиться и использоваться повторно. Учитывая, что при высоких температурах стекло становится хрупким, то они часто разбивались и выходили из строя, да и пользоваться такими медицинскими инструментами было неудобно и чревато ожогами. Но и это полбеды, далеко не все вирусы и бактерии погибают при высокой температуре, к тому же, сам процесс стерилизации крайне сложен и требует от медицинского персонала большой ответственности. Последнее, по понятным причинам, вполне могло быть самым слабым звеном в цепочке, обеспечивающей безопасность пациента.
Одноразовыми в таких шприцах были только иглы.
Секрет того, что не случалась массовая вспышка ВИЧ и гепатита в том, что эти болезни в ту пору, да еще и при закрытых границах, были мало распространены. Хотя прецеденты все же случались. Так, в 1988 году в Элисте (Калмыцкая АССР) ВИЧ был обнаружен у 70 детей и пары взрослых. Как показало расследование, все они получали лечение в местной больнице. Инфекция была обнаружена также и в соседних регионах, к концу следующего года зараженных уже было 270 Несмотря на то, что официальной версией были именно многоразовые шприцы, которые не стерилизовались должным образом, дело развития не получило, и спустя 30 лет было закрыто. Дело огласке не предавали, в Волгограде, где возникла похожая ситуация, заразившимся раздали квартиры, а их имена засекретили. Элиста же стала тем местом, откуда отказывались принимать людей в другие больницы, сами горожане боялись обращаться з медицинской помощью, ходить в общественные бани и парикмахерские.
Общественные бани – долой стыд в борьбе за гигиену!
Общественные бани всегда были местом специфическим.
Еще одним советским феноменом была общественная баня, несмотря на то, что коллективные парные есть и в других странах, только в СССР они использовались для того чтобы мыться. Общие тазики, ковшики, спасибо, что хоть веники продавали индивидуальные. Хотя поговаривали, что банщицы их собирали, высушивали, и с успехом продавали повторно.
Типовые бани были практически в каждом населенном пункте.
Это сейчас в бассейны, аквапарки и душевые кабины вне дома никто и не подумает войти без резиновой обуви. В ту пору прийти в баню босиком – было нормой. Железные тазики, в которых мылись все подряд, конечно, тоже чистились, но без фанатизма. Достаточно было того, что чаще всего они подразделялись исходя из частей тела. Уверенность в том, что в тазу, в котором моешь голову, до этого не полоскали ноги – уже хорошо. Нередко было, что на всю семью использовалась одна мочалка, а женщины садились на банные лавки просто так, не подстилая простыню или полотенце. В данном случае, отсутствие массовых заражений опять же объясняется скорее низкой активностью самих болезней и вирусов.\
Тазики были не просто многоразовые, они были вечные!
Чистота – залог здоровья
Современники, услышав в старых фильмах фразу «Ему выделили квартиру с ванной», могут оказаться растерянными, мало того, что квартиры «выдают», так еще и наличие ванны представляется как нечто особенное. А ведь так оно и было, к 60-ым годам ванная комната, а уж тем более, горячая вода в ней были предметом роскоши и мало кому везло жить в таких барских условиях. В баню ходили один раз в неделю и это считалось нормой, в общежитиях в душевых были так называемые банные дни.
После зарядки хорошо бы в душ, но в почете было обтирание.
В коммуналках, в которых жила тогда подавляющая часть страны, и вовсе не предполагалось наличие ванных комнат, особенно если была построена по принципу барака. Если добавить сюда скученность и общую кухню, то лучше даже не представлять чем и как пахли сограждане. После того как массово стали строить хрущевки из квартир стали исчезать и туалеты, вполне нормальным было то, что жителям многоквартирных домов приходилось выходить по нужде в общий для всего дома туалет. В таких условиях и стирка (ручная, конечно же) была чем-то крайне сложным и трудоемким. Но гигиена граждан мало заботило государство, хотя нет, заказные плакаты про «мой руки перед едой» развешиваться не забывали, но вот с подводом горячей воды в квартиры никто не торопился. До нее ли? Когда тут космос не освоен, Афганистан не завоеван, а Америка то и дело наступает на пятки.
Оставалось только призывать.
В советских фильмах, где бравые, физически развитые парни, работающие на тяжелой физической работе, сразу после нее, оказываются в белоснежных майках, а у девушек всегда чистые и уложенные волосы, ни у кого не вызывали вопросов. Граждане понимали, чем на самом деле пахнет «тракторист Вася» после 12-ти часового рабочего дня и что «доярка Анечка» выглядит и пахнет ему под стать.
Хорошо, если душ был на предприятии.
Все, что нужно знать о Советском Союзе и приоритетах в нем, так это то, что туалетная бумага в стране появилась спустя 7 лет после полета первого человека в космос. Не говоря уже о женских средствах гигиены, которые и вовсе не торопились выпускать, а эту тему и считали постыдной и неловкой. Дескать, настоящая комсомолка и советская женщина должны думать о чем-то более возвышенном, а не о собственной физиологии. Не принято было в СССР должным образом ухаживать и за зубами, низкий уровень стоматологии, отсутствие обезболивающих препаратов, низкое качество чистящих средств и высокое содержание углеводов в пище – вот и причина того, почему к 30-40 годам у большинства выпадали зубы.
Исходя из всего вышесказанного, можно лишь сделать вывод о том, что подход к гигиене в Союзе был весьма специфическим. Справедливо полагая, что нет лучшего способа обезопасить граждан, чем повысить их же иммунитет, в стране многое делалось именно в этом направлении. С другой стороны, обеспечение безопасности собственного населения от заболеваний, передающихся от человека к человеку, было очень на низком уровне, с информационной «безопасностью» дело обстояло куда результативнее. Несмотря на то, что сейчас мы куда более требовательны к гигиене, это вовсе не означает, что нас окружают стерильные и одноразовые предметы.
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